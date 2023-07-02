В «Интер Майами» подтвердили, что могут приобрести Альбу и Суареса

Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, кто может перейти в американский клуб помимо Лионеля Месси и Серхио Бускетса.

«Мы говорили с Жорди Альбой, у Луиса Суареса есть контракт и пункт об отступных. Я не знаю, произойдет это или нет. Говорили с Ди Марией, но он планирует подписать контракт с другим клубом. Все объявления о контрактах будут сделаны до 15 июля», — заявил Мас в интервью El Pais.

Ранее клуб сообщил о переходе в команду форварда Лионеля Месси и хавбека Серхио Бускетса.