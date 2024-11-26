В «Локомотиве» рассказали, когда получат выплаты от «Атланты» за воспитание Миранчука

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Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что московский клуб сможет получить выплаты солидарности ФИФА за воспитание полузащитника Алексея Миранчука после прохождения проверки трансфера футболиста из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту».
«Что касается Алексея Миранчука: сначала его новый клуб из MLS должен произвести оплату в адрес «Аталанты», после этого мы получим расчет от нового органа ФИФА, который ответственен за расчеты компенсаций в части, касающейся выплат взносов солидарности. Такого расчета у нас еще нет, возможно, еще не прошла транзакция между американским и итальянским клубами, возможно, происходит процедура проверки в рамках регламента внутри международной федерации. Есть вопрос по голкиперу Худякову, компенсацию за подготовку мы должны были получить еще летом, но электронный паспорт игрока до сих пор на стадии Validation, — сказал Леонченко ТАСС.
30 июля Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту», подписав контракт до конца 2027 года. 29-летний футболист с 2020 года он выступал за итальянский клуб, в прошедшем сезоне он стал победителем Лиги Европы.