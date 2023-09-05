В Месси бросили бутылку с водой после матча с «Лос-Анджелесом»

В форварда Лионеля Месси бросили бутылку с водой после победы «Интер Майами» над «Лос-Анджелесом» (3:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на видео USMNT Only, Месси, на счету которого две голевые передачи этой игре, уходил с поля вместе со своим телохранителем, когда в его сторону с трибуны был брошен предмет.

Бутылка не попала в аргентинца, но Месси пригнулся, а его телохранитель сразу прикрыл игрока.

Во втором тайме матча с «Лос-Анджелес», на поле выбежал болельщик в футболке «Барселоны» и попытался обнять Месси.

«Интер Майами» с 25 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 40 очками — на третьей строчке «Запада».

35-летний Месси присоединился к «Интер Майами» 15 июля. С тех пор он сыграл в 11 матчах, забил 11 голов и сделал 5 голевые передачи.