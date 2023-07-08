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Сегодня, 10:00

В США выпустили пиво в честь перехода Месси в МЛС

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Американская пивоварня Prison Pals Brewing Co выпустила пиво в честь перехода нападающего Лионеля Месси в клуб МЛС «Интер Майами».

Пивная банка оформлена в розово-черных цветах, которые повторяют цвета формы «Интер Майами». Также на ней изображен 10-й номер, под которым играет Месси, и надпись GOAT. Первая партия лагера была раскуплена за несколько часов.

Пиво в честь перехода Месси в «Интер Майами».
Фото Prison Pals Brewing Co, Соцсети

«Величайший игрок всех времен приезжает в Майами. Лучшая пивоварня города ждет его. Это наша дань уважения GOAT. Почувствуйте вкус свободы», — говорится в соцсетях клуба.

Этим летом Месси объявил, что перейдет в «Интер Майами» из «ПСЖ» на правах свободного агента. Презентация 36-летнего игрока состоится 16 июля. Все билеты на это событие уже раскуплены.

Сообщалось, что Месси будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами».

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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