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Сегодня, 13:19

Агент Миранчука: «Все документы на рабочую визу США поданы, ждем решения»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, рассказал «СЭ» о ситуации с получением рабочей визы для игрока.

«Контракт и все документы оформлены, все нюансы улажены. Получить рабочую визу в США всегда непросто. Все документы поданы, работа проведена, ждем решения. Минимальный срок для этого — 2 недели», — сказал Шпинев «СЭ».

Соглашение 28-летнего россиянина с командой из МЛС рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на сезон. По версии La Gazzetta dello Sport, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
Вадим Шпинев
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В «Атланте» сообщили, что не испытывают проблем с получением рабочей визы для Миранчука