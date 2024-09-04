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Сегодня, 16:41

Карпин — о Миранчуке: «МЛС не будет шагом назад, если Миранчук будет там играть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в клубе МЛС «Атланта Юнайтед».

«МЛС не будет шагом назад, если Миранчук там будет играть. Тренироваться и выходить на какие-то игры в «Аталанте» — хорошо, но... МЛС — конкурентоспособный чемпионат. Если Миранчук там будет играть, это пойдет на пользу», — сказал Карпин.

Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. Полузащитник дебютировал за клуб МЛС в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

Алексей Миранчук
Валерий Карпин
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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