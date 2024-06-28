«Ванкувер» представил новый клубный логотип

«Ванкувер Уайткэпс» в рамках месяца истории коренных народов сменил клубный логотип. Клуб на официальном сайте представили новую версию эмблемы, которая будет использоваться уже в субботней игре против «Сент-Луис Сити».

Логотип был разработан Остином Аньясом Гарри, цифровым художником.

«Логотип символизирует двойственность. Темно-синяя змеиная голова символизирует горы, а светло-голубая — океанские волны. По легенде путешествие морского змея начинается в океане и поднимается на вершину Главного Ставамуса, соединяющего море и небо», — говорится в пресс-релизе.