Вингер «Атланты» Лобжанидзе: «Вся Грузия смотрит наши матчи с командой Месси и получает удовольствие»

Вингер «Атланты Юнайтед» Саба Лобжанидзе рассказал об интересе к матчам команды в Грузии.

3 ноября команда обыграла «Интер Майами» (2:1) во втором матче 1/8 финала плей-офф МЛС.

«Да, вся Грузия смотрит и получает удовольствие! Такое же, как и я сам. То, что мне посчастливилось играть в таких матчах, — изумительно. Действительно изумительно. Эмоции невероятные. Возможно, мы сами даже не ожидали такого. У нас был не очень хороший регулярный сезон, но тем не менее мы здесь, и мы сделали для этого все. Сегодня победили и так счастливы! При 0:1, конечно, было трудно, но мы остались в игре и, думаю, заслужили победу. Теперь поедем на третий матч в Майами, и с этим стадионом у меня связаны хорошие ассоциации», — сказал Лобжанидзе.

«Атланта» сравняла счет в серии с «Интер Майами» — 1-1. Третий, решающий матч серии пройдет 11 ноября.