Владелец «Интер Майами» рассказал о трехлетних переговорах по трансферу Месси

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, как проходили переговоры по трансферу форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я провел три года в переговорах о переходе Месси. Полтора года были очень напряженным. Я видел, как это было сделано в конце мая. Бекхэм общался с Лео только на футбольные темы, так как он в тот момент играл. Я не хотел, чтобы он чувствовал давление. Мы разговаривали в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе. Весь чемпионат мира я провел в Катаре, наблюдая за Аргентиной. Для заключения сделки был очень важен контракт с Applе», — цитирует владельца «Интер Майами» Marca со ссылкой на El Pais Маса.