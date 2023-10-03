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МЛС (MLS)

Сегодня, 08:54

Владелец «Интер Майами» рассказал об обещании, данном Месси

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото AFP
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Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о том, какое обещание дал нападающему команды Лионелю Месси перед его переходом в клуб МЛС.

«Месси уходил из «Барселоны» не по своему желанию. Обстоятельства сложились не так, как того хотел Лионель. Но я пообещал ему, что сделаю все возможное в ближайшее время, чтобы у него появилась возможность попрощаться со своими поклонниками в Барселоне. Возможно, мы проведем какой-то поединок», — цитирует Маса газета Marca.

Аргентинец перешел в «Интер Майами» минувшим летом, подписав контракт до конца 2025 года. За клуб он уже сыграл 12 матчей, отметившись 11 голами и пятью голевыми передачами.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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