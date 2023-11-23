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Сегодня, 02:41

Вооруженные грабители напали на супермаркет жены Месси

Евгений Козинов
Корреспондент
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Супермаркет жены нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси пострадал из-за ограбления, сообщает Infobae. Два человека напали на автомобиль, который перевозил 22,4 тысячи долларов, из супермаркета в Росарио в банк.

За рулем автомобиля находилась двоюродная сестра Антонеллы Рокуццо, жены Месси, и двое сотрудников супермаркета. Грабители забрали сумки с деньгами, а перед тем как покинуть место преступления расстреляли автомобиль.

Пострадавшие получили небольшие ушибы и находятся в шоковом состоянии.

Лионель Месси
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