Йедлин: «Теперь я уважаю Месси еще больше. Он невероятный человек»

Защитник «Интер Майами» ДеАндре Йедлин рассказал о человеческих качествах нового одноклубника Лионеля Месси.

«Лео всегда улыбается, разговаривает со всеми. Он мог прийти в команду и сказать: «Я делаю все по-своему, и так оно и будет». Но он пришел и полностью влился в коллектив: старые парни, молодые парни, как обычный игрок. Конечно, я сильно уважал его как игрока до того, как играл с ним, но теперь я уважаю его еще больше. Он невероятный человек», — цитирует ESPN Йедлина.

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси. Он подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года.