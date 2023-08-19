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Сегодня, 07:20

Йедлин: «Теперь я уважаю Месси еще больше. Он невероятный человек»

Евгений Козинов
Корреспондент
ДеАндре Йедлин и Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Интер Майами» ДеАндре Йедлин рассказал о человеческих качествах нового одноклубника Лионеля Месси.

«Лео всегда улыбается, разговаривает со всеми. Он мог прийти в команду и сказать: «Я делаю все по-своему, и так оно и будет». Но он пришел и полностью влился в коллектив: старые парни, молодые парни, как обычный игрок. Конечно, я сильно уважал его как игрока до того, как играл с ним, но теперь я уважаю его еще больше. Он невероятный человек», — цитирует ESPN Йедлина.

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси. Он подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года.

Лионель Месси. Месси: «Я никогда не придавал значения «Золотому мячу»
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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