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Семин — о Миранчуке в США: «Желаю Алексею добиться таких же успехов, как у наших хоккеистов»

Семин отреагировал на трансфер Миранчука в «Атланту»
Зарина Халимхонова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«В американской лиге играют многие российские хоккеисты. Например, наш знаменитый Овечкин. Поэтому желаю Алексею добиться таких же успехов, как у наших хоккеистов. На мой взгляд, переход — новый стимул. Тем более его хотел приобрести главный тренер. Значит, следил за ним, и он нужен команде, а для Леши — это главный фактор. Все остальное зависит от него. Каждый день нужно доказывать, что ты — лучший. МЛС — хорошая лига. Там играет не только Месси, но другие игроки, которые ранее выступали в топ-лигах. Это серьезный чемпионат! Думаю, в Италии болельщики запомнят Алексея. Потому что они тоже прекрасно понимали, что он мало получал времени для того, чтобы проявить себя. Но он справился на отлично!» — сказал Семин «СЭ».

28-летний футболист забил 13 мячей и отдел 19 голевых передач в 98 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
Юрий Семин
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