Защитник «Спартака» Чернов намерен следить за игрой Миранчука в «Атланте»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, что будет следить за игрой Алексея Миранчука в «Атланте».

«В МЛС поздно играют, я в это время сплю. Но я буду следить за Миранчуком. Во Flashscore вкладочку сделаю. Будем в курсе, когда забьет, когда отдаст. Будем обзоры смотреть», — цитирует Чернова Legalbet.

28-летний Миранчук перешел в американский клуб из итальянской «Аталанты» 30 июля. Контракт игрока с «Атлантой» рассчитан до конца 2027 года с опцией продления на один сезон. Согласно порталу Transfermarkt, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.