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Сегодня, 17:45

Журналист из Флориды оценил роль Месси в кадровых решениях «Интер Майами»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Английский журналист Саймон Эванс, проживающий во Флориде и постоянно пишущий об «Интер Майами», в интервью обозревателю «СЭ» высказался о недавней отставке экс-наставника «Барселоны» Таты Мартино и назначении на пост главного тренера команды Хавьера Маскерано.

— Вскоре после вылета «Интера Майами» ушел в отставку главный тренер Тата Мартино, некогда возглавлявший «Барселону». Связь с проигрышем в 1/8 финала Кубка МЛС тут прямая?

— Трудно сказать. Когда уход тренера происходит так быстро, то возникает чувство, что да, такая связь есть. Но когда он сам говорит, что уходит по личным причинам, это нужно уважать. Как бы скептически ни относились к этому некоторые коллеги, я предпочитаю поверить человеку на слово.

— Как оцениваете приход на его место другого аргентинца, Хавьера Маскерано?

— Это интересный вариант, потому что мы помним, какой это был игрок. Один из лучших опорных полузащитников мира на протяжении последних 20-25 лет. Абсолютный «убийца» на этой позиции. Что касается его как тренера, о его работе с юниорской, молодежной и олимпийской сборными Аргентины до 20 и 23 лет есть неоднозначные отзывы. Но он приходит в «Интер Майами», отлично зная его ключевых игроков. Маскерано играл с Месси, Суаресом, Бускетсом и Альбой. Другое дело, сможет ли он приспособиться, чтобы воспринимать их не как товарищей по команде, а как босс — своих игроков?

— Давайте прямо — и Мартино, и Маскерано назначил Месси?

— Думаю, несомненно, что Месси оказал и на то и на другое решение большое влияние. В случае с Мартино — если не он сам, то его окружение. Потому что не представляю себе, как Лео работал бы с его предшественником на этом посту Филом Невиллом.

Полузащитник &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук. «От Миранчука можно ждать отличного сезона в следующем году». Мнение из Майами — о российском полузащитнике, Месси и МЛС

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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