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Сегодня, 09:11

Ибрагимович: «Качество игроков в МЛС становил все лучше и лучше»

Руслан Минаев
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Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о развитии МЛС.

«Она развивается в правильном направлении, но я думаю, что это происходит медленно. Когда я играл в лиге, было слишком много правил, чтобы заставить лигу развиваться быстрее.

Но если говорить об игре, качестве и отдельных игроках, то игра становится все лучше и лучше. А еще есть чемпионат мира 2026 года, который будет важен для страны и особенно для МЛС», — цитирует шведа ESPN.

 
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Ибрагимович играл в МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2018–2019 годах. В 58 матчах за американский клуб он забил 53 гола.

Златан Ибрагимович
Футбол
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