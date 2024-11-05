«Хорошо, что попали на Майами! Играя против Месси, наслаждаюсь». Эксклюзив с Алексеем Миранчуком

Обозреватель «СЭ» взял интервью у российского полузащитника «Атланты Юнайтед» после выигрыша у «Интер Майами» во втором матче серии до двух побед.

Второй раз мы беседуем с полузащитником «Атланты Юнайтед» Алексеем Миранчуком в домашней раздевалке его команды после матча с командой Лионеля Месси — и второй раз настроение вокруг великолепное. Сейчас — даже лучше, чем в первый раз. Еще минуту назад на полную грохотала музыка, которую кто-то из игроков, увидев вошедших журналистов, из уважения к их работе поспешил выключить. Но улыбки никто выключать не собирается.

Полтора месяца назад Миранчук потрясающим крученым ударом в «девятку» сравнял счет за пять минут до конца матча с «Интер Майами» — но тогда все завершилось ничьей 2:2, и попадание «Атланты» в плей-офф находилось под большим вопросом. Она шла на десятом месте в Восточной конференции, ближе к концу регулярного чемпионата вообще опустилась на 12-е...

Но затем был невероятный выход в кубковую часть турнира, о котором «СЭ» вам не раз уже рассказывал. После 1:2 во Флориде в первом матче серии до двух побед «Атланта» лишилась права на ошибку. И на «Мерседес-Бенц Стэдиум» драматичным образом, после грубейшей ошибки своего вратаря и капитана Брэда Гузана позволив сопернику повести в счете, при почти 70 тысячах зрителей одержала волевую победу. Не над кем-то — над Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой, над главным тренером Херардо Мартино, возглавлявшим в свое время ту же «Барселону», где все они играли. Победный мяч «Юнайтед» забил на четвертой добавленной минуте, а ассистировал португальцу Шанде Силве — Миранчук!

Даже не понимаю, почему во времена выступлений в «Локомотиве» и «Аталанте» Алексей очень редко давал интервью. Уже дважды, причем после матчей, когда обычно футболисты с трудом выдавливают из себя слова, я убеждался, что собеседник он отличный. Наш разговор, который до игры никто не обещал, продлился 17 минут, и отдельное спасибо пресс-службе «Атланты», что нас не прерывала и не торопила.

Начали с обсуждения игровых эпизодов с его участием.

Лионель Месси и Луис Суарес. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Месси, Суарес, Бускетс и Альба понимают друг друга с полуслова

— Что чувствует человек, который только что в матче плей-офф при 70 тысячах зрителей отдал голевой пас на победный гол в ворота команды Месси в добавленное время? — спрашиваю Миранчука.

— С одной стороны, рад, с другой, если честно, — устал. Поэтому все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали хорошее, большое дело и продлили серию.

— Ты же сам и выиграл борьбу в голевом эпизоде, а потом, снова получив мяч, моментально в касание отдал его Шанде Силве. О чем успел подумать?

— Там ситуация сама диктовала, что делать, — поэтому много думать не надо было. Видел, что он врывается, мне хорошо сбросили мяч, и я просто отдал в касание. Ему оставалось принять решение — отпасовать или пробить. Пробил. Забил.

— В первом тайме отлично пробил и мог забить уже ты сам — Дрэйк Каллендер с большим трудом вытащил мяч из-под перекладины.

— Мне кажется, вратарь хорошо спас. Вроде я не в самый угол попал, но пробил сильно. Голкипер молодец, здорово среагировал.

— То, что полтора месяца назад ты забил здесь же красивейший мяч тому же сопернику, сравнял счет в концовке, помогло сегодня психологически? Дало какую-то раскованность — мол, с этой командой можно иметь дело?

— Нет, там был регулярный сезон — а это плей-офф. Совсем другие игры, другой настрой. Тот момент уже оставил в прошлом.

— Как тебе вообще опыт игры в плей-офф чемпионата? Никто из твоих коллег ведь через такое никогда не проходил.

— Интересно, необычно! Три игры, до двух побед. Хорошо, что попали на Майами. Потому что с такими футболистами сыграть очень приятно, не каждую неделю такое в твоей жизни происходит.

— Какие они вблизи — Месси, Суарес, Альба, не игравший сегодня Бускетс? Были ли какие-то короткие диалоги с ними на поле?

— Диалогов не было. А они — такие, какими ты их себе и представляешь. Игроки очень высокого уровня, которые знают друг друга давным-давно — и, конечно же, это видно. С полуслова, с полувзгляда понимают, что дальше будут делать. Вроде все знают, что Месси получит мяч и будет вбегать, — но предотвратить это очень тяжело. Играя против таких людей, наслаждаюсь!

— Несколько раз ты с Месси пересекся на поле, даже мяч у него отобрал.

— Да, была борьба, какие-то стыки.

— Как он реагировал? Что-то с его стороны звучало?

— Нет, он спокойный. Сильно не заводится, играет почти без эмоций.

— Вам помогло, что сегодня Бускетса из-за болезни не было?

— Думаю, да. Все-таки у него такая голова! Бускетс — мозг команды, центра поля. На нем завязано многое и в обороне, и в организации атаки. Хотя на его позиции играл молодой, агрессивный футболист, но опыт Бускетса, конечно, важен. Передачи, видение поля, взаимопонимание с Месси, Альбой и Суаресом...

Алексей Миранчук в матче против «Интер Майами». Фото Imagn Images, USA Today Sports

Никогда в карьере не бегал так много, как в МЛС!

— У тебя был уникальный опыт — три выездных матча за семь дней, в Орландо, Монреале и Форт-Лодердейле. Расскажи, как ты это перенес и была ли это физически самая сложная неделя в твоей карьере.

— Что прямо в жизни, в карьере — наверное, не стал бы так говорить. Но было сложно. Тут другой чемпионат, много бегаешь. На самом деле после игр смотрю свои данные — я никогда так не бегал ни в «Локомотиве», ни в «Аталанте»!

— Даже в Бергамо у Гасперини?

— В «Аталанте» тем более! Потому что там мы все один в один играли. Плюс-минус всегда был свой центральный защитник, на которого я всегда должен был давление оказывать. И немного страховать, опускаться в зону. А здесь бегаешь везде и много, футбол совершенно другой. Поэтому, когда еще такой график, как три игры за семь дней, — честно, организму было тяжело.

— Тебя из-за этой усталости заменили в перерыве третьей из этих игр — первого матча серии с «Интер Майами»? Роб Валентино, по крайней мере, утверждает именно так.

— Не знаю, из-за чего. Тренер мне просто сказал в перерыве, что нужна свежесть. И все.

— Как ты себя чувствовал, насколько сильно нервничал, когда при 2:1 в Орландо в последнем туре регулярки не забил пенальти, а в концовке хозяева сравняли, и только вмешательство ВАР отменило гол и позволило вам выиграть?

— Не нервничал. Не знаю даже, почему, но сильных переживаний не было. Конечно, расстроился, немного погрустил — но забыл момент и пошел играть дальше. В следующей игре в Монреале в серии пенальти забил.

— Что было в голове, когда шел исполнять тот удар?

— Конечно, предыдущий промах всегда влияет. Это, что называется, игра против самого себя. Но в «Локомотиве» у меня уже был такой момент. Как тогда, так и сейчас я его преодолел и забил следующий пенальти.

— Можно назвать чудом, что команда вышла в плей-офф, занимая 12-е место в конференции за тур до конца регулярного чемпионата?

— Для многих, наверное, это сюрприз. Но Бог так распорядился, все сложилось, и мы вышли в плей-офф. В футболе можно найти много таких ситуаций, когда все совпадает в чью-то пользу. Можно вспомнить, как «Барселона» после 0:4 от «ПСЖ» обыграла парижан в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов на «Камп Ноу» — 6:1. Вот и мы невероятным образом попали, залетели в последний вагон. Значит, так было суждено!

— Наряду с везением у вашей команды какая-то невероятная вера и воля. Вот и сегодня, пропустив такой нелепый гол, рук не опустили.

— Да, дух у команды сильный! Много обороняемся, но чувствуем, что можем доставить им дискомфорт. В перерыве все подбодрили друг друга и вышли играть дальше.

— За Гузана хотелось сыграть? Учитывая, в частности, сколько ваш 40-летний голкипер вытащил в первом матче.

— Да-да, конечно! Когда после перерыва собрались в середине поля, кто-то сказал: «Он без настроения, давайте поможем ему, побьемся за него. Он столько для команды спасал, оставлял нас в игре!»

— Именно Гузан — лидер «Атланты»?

— С таким опытом, конечно, один из лидеров.

— Твоя роль в этом лидерском смысле увеличивается?

— Он может взять слово, сказать что-то, тем более что язык родной. Я все-таки чуть другого типажа человек и игрок. Стараюсь делать все от меня зависящее и приносить максимальную пользу команде на поле. Иногда что-то и в раздевалке могу сказать, но чтобы говорить там речи на постоянной основе — такого нет, я другой.

— У тебя есть реальная вера, что вы можете «Интер Майами» обыграть во всей серии?

— Сомнений точно нет! Мы знаем, чего хотим.

Алексей Миранчук. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Думал, что в МЛС будет проще

— Какие еще особенности за время в МЛС ты увидел? Все говорят, что это лига для нападающих. Златан Ибрагимович формулировал именно так.

— Да. Поскольку деньги тратятся на игроков атакующей линии, здесь забивается много сумасшедших голов. И вообще больший акцент на атаку, а защитники не такого высокого качества. Хотя все они — агрессивные, неуступчивые. Не сказал бы, что это простой чемпионат, как может показаться людям со стороны. Честно говоря, я и сам думал, что будет проще, но сам футбол показал мне другую сторону. Конечно, когда в том же «Майами» собирается пол-«Барселоны» (и, наверное, так и задумывалось) — они делают погоду. Но в целом чемпионат непростой.

— Скоро перерыв на сборные. Собираешься ехать?

— Официального объявления состава еще, по-моему, не было. Но, если попаду в список, конечно, поеду.

— Как относишься к таким соперникам, как пресловутый Бруней?

— Тут можно говорить что угодно. Но мы уже на протяжении долгого времени играем не против тех соперников, с которыми хотелось бы сыграть. Понятно, что делается все возможное, чтобы найти хоть каких-то оппонентов. Мы тут просто заложники ситуации. Наше дело — выходить и играть с теми, кто есть.

— А если бы у тебя была альтернатива — играть против Брунея, условного «Краснодара», сборной легионеров РПЛ или сборной Медиалиги, ты бы что выбрал?

— Точно не скажу. Но, помню, однажды при Черчесове, если не ошибаюсь, сборная играла против «Динамо». Я в том матче участвовал (действительно, 3 сентября 2017 года был такой матч, завершился 3:0 в пользу сборной России, и Миранчук открыл счет на 22-й минуте. — Прим. И.Р.). Мне кажется, настрой там был другой — чуть более вальяжный, расслабленный. Все-таки когда сборная играет против любой сборной, ты понимаешь, что это национальная команда другой страны. В этом случае настрой, думаю, более правильный.

— То есть с Брунеем все-таки лучше?

— По мне, наверное, да. Плюс неофициальный матч с клубом — это и дополнительный риск получения травмы для игроков этого клуба. Мне кажется, проводить такие игры — это изобретать то, что не надо.

— С учетом того, что сезон в МЛС проводится по системе «весна-осень» — есть ли уже планы на отпуск?

— Только наметки, но ничего конкретного. Посмотрим, как мы закончим эту серию и вообще сыграем в плей-офф. Пока мы в нем — не хочется ни о чем другом думать и планировать.

— Решились ли бытовые проблемы, о которых в соцсетях писала твоя девушка?

— Обо всех этих доставках? Да, все решилось, все пришло, все хорошо. Эти слова надо воспринимать не как критику, а просто как рассказ о реальной ситуации. Людям интересно — и она рассказала, как было на тот момент.

— В целом насколько комфортно ты себя здесь после Италии чувствуешь?

— Комфортно, но это совершенно другое. В час дня я после тренировки уже дома. Можно отдохнуть, потом какой-то досуг придумать, куда-то сходить. Все просто, ничего сверхъестественного не делаем. Можем встретиться с ребятами из команды, вместе поужинать.

— В плей-офф вы за день до домашней игры заезжаете в отель?

— Нет. Вот сегодня, как и в регулярном чемпионате, приехали из дома за три с половиной часа до игры, пообедали — и все. Пока не могу к этому до конца адаптироваться. Привык к заездам, к настрою, к тому, что все время думаешь об игре. А тут в день матча проснулся дома, что-то поделал — и спокойно едешь на игру. Вообще другое!

— Но на выезды-то хоть летаете за день до матча?

— Это — конечно. Сколько сейчас перелетов было, когда проводили три матча за семь дней! И все игры — нервные, в одном случае (в Монреале в матче за «уайлд-кард». — Прим. И.Р.) до серии пенальти дошло. Неделька веселая была!

В Англию не поеду!

— Переписываешься с кем-то из «Аталанты»?

— Сейчас нет. Но ребята могут отвечать что-то в комментариях на сториз в соцсетях. Со всеми сохранились теплые отношения.

— О двоих твоих бывших партнерах из Бергамо хочется спросить отдельно. У многих в России огромный талант, и в то же время проблемы со здоровьем Йосипа Иличича вызывают ассоциацию с Федором Черенковым. Каков словенец для тебя?

— Он человек с юмором, любит пошутить. И когда чувствует, что среди своих, в своей среде, то открытый и спокойный. Хороший человек. Помню, помощь мне предлагал...

— При тебе он уходил в депрессию?

— Внешне я ничего такого не замечал.

— Как ты думаешь, если бы вы сейчас увиделись с Русланом Малиновским, какой получилась бы встреча? Было бы рукопожатие, какое-то общение с украинским полузащитником?

— Сейчас — не знаю. Надо придумывать в голове, что могло бы случиться... Тяжело это сделать. Все прекрасно понимаю. Но, когда я приходил в «Аталанту» и не знал ни языка, ни всего остального, Руслан был первым человеком, который помогал мне адаптироваться и влиться в коллектив. Я очень ему благодарен. Не хочу затрагивать другие темы, но если даже представить себе ситуацию, что мы бы сейчас увиделись и не пообщались, не пожали друг другу руку, то моя благодарность ему не стала бы меньше.

— Можешь ли представить себе, что из Америки еще уедешь «на повышение» — допустим, в Англию, как парагваец Мигель Альмирон, перешедший из «Атланты» в «Ньюкасл» за рекордную для МЛС сумму 27 миллионов долларов?

— Именно в Англию не поеду! Никогда не было такого желания. А он уехал в другом возрасте — около 20 лет. Сам я полон сил, 29 лет — возраст для футбола хороший. Проведем время тут, постараемся оставить какой-нибудь положительный след, выиграть что-нибудь. А дальше судьба подскажет, куда двигаться дальше.