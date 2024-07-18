Матчи против Месси, крутой стадион и статус звезды. Что ждет Миранчука в «Атланте Юнайтед»

Изучаем американские перспективы полузащитника сборной России.

Лига, куда едут доигрывать

Года три назад поговаривали про возможный переезд в Штаты Федора Смолова, а в итоге в Америку может отправиться Алексей Миранчук. Переговоры между «Аталантой» и «Атлантой Юнайтед» идут полным ходом, и стороны вроде бы сошлись на компенсации в 11 миллионов евро. Бергамаски требовали 15, но и одиннадцать неплохо. Больше «Атланта» платила только за квартет заметных южноамериканцев, а рекордные 14,5 миллиона ушли в «Велес Сарсфилд» за чемпиона мира-2022 Альмаду.

Миранчук попадет в топ-5, а в остальном оценивать ожидающийся трансфер следует с некоторым скепсисом. Во-первых, глупо сравнивать уровень МЛС с серией А. Да что там Италия — американские клубы заметно уступают соседям мексиканцам. Достаточно посмотреть на Кубок чемпионов КОНКАКАФ, где у Штатов всего три титула. Последний два года назад добыл «Сиэтл Саундерс», а режим ожидания с момента предыдущего успеха за авторством «Лос-Анджелес Гэлакси» составил 22 года! Не работает даже эффект Месси, чей «Интер Майами» без шансов проиграл «Монтеррею».

Во-вторых, из Европы в МЛС — за редким исключением — едут доигрывать. Месси, Суарес, Жорди Альба, Бускетс, Форсберг, Инсинье, Бернардески, Льорис, Жиру — крутые имена, но, по футбольным меркам, все они в предпенсионном возрасте. Есть, конечно, и молодежь вроде несостоявшегося наследника Месси в «Барсе» Рики Пуча или находящегося в хорошем возрасте Петара Мусы, уезжавшего в МЛС в статусе игрока сборной Хорватии. Миранчуку же всего 28 лет. До статуса доигрывающего далеко, а репутация в Италии заработана. Два последних сезона, включая аренду в «Торино», россиянин держал серьезный уровень.

Алексей Миранчук в матче против «Салернитаны». Фото Global Look Press

Борьба за плей-офф

Впрочем, далее пойдут плюсы, сумма которых как минимум уравновесит минусы. Начнем с очевидного. Прежде всего, МЛС — растущая лига с отличной посещаемостью, умением подавать продукт и веселым футболом. Проявить себя там Миранчуку будет гораздо проще, чем в Италии. А потом можно и в Европу вернуться. Туда, где нет жестких рамок Джан Пьеро Гасперини, но существует заинтересованность тренерского штаба.

Мы, конечно, не будем приводить уникальные примеры вроде Ибрагимовича, который вернулся на Апеннины и сделал «Милан» чемпионом. Но есть и более приземленные варианты. Тот же поляк Букса, который в расцвете сил уехал покорять Новый Свет, после чего перешел в ярко вернувшийся в лигу 1 «Ланс». В сборную Буксу начали вызывать из МЛС, где он стал чемпионом в составе «Нью Инглэнд Революшн». Так что переезд Миранчука в Штаты — это не билет в один конец.

И это точно будет интересно! Новая страна, новая лига, новая жизнь. Наконец, соперничество с тем же Месси. Ближе к финишу регулярного чемпионата «Атланта» сыграет с «цаплями» на своем невероятно крутом стадионе. «Мерседес Бенц Арена» 19 сентября будет заполнена до отказа, а это — 71 тысяча мест. На обычные игры на трибунах народу собирается поменьше, но в диапазоне от 40 до 60 тысяч болельщиков обеспечивают статус самой посещаемой команды лиги. И это при том, что на данный момент «Атланта» не проходит в плей-офф.

Хотя в таблице все не безнадежно, и до идущего восьмым «Торонто» всего три очка при игре в запасе. Да и девятая позиция позволяет попасть в плей-ин, но все сложно, если ты обыгрываешь прямого конкурента, а потом получаешь три поражения подряд и вылетаешь из кубкового турнира от представителя ЮСЛ (вторая по статусу лига США). Нынешние пятиполосные — не та команда, что разрывала МЛС несколько лет назад, под началом Херардо Мартино выиграв чемпионский титул и Кубок чемпионов, который оспаривается в одном матче с лучшей командой Мексики. И еще на старом багаже Франк де Бур добавил Кубок США.

«Мерседес-Бенц Стэдиум». Фото Getty Images

Знакомая схема

Главная звезда нынешнего состава — рекордсмен «Атланты» по числу проведенных матчей (218) Гузан. 39-летний голкипер имеет за плечами выступления на двух чемпионатах мира и является трехкратным победителем Золотого кубка КОНКАКАФ. А еще стоит отметить грузинского полузащитника Лобжанидзе — лучшего вместе с еще двумя игроками бомбардира сезона (5 мячей), который в конце мая двумя точными ударами нокаутировал «Интер Майами» и затмил Месси.

В списке звезд было бы еще две фамилии, однако «Атланта» продала форварда сборной Греции Якумакиса в мексиканский «Крус Асуль», а в бразильский «Ботафого» за 19,5 миллиона отправился Альмада. Его-то на позиции «десятки», скорее всего, и должен заменить Миранчук. Правда, после увольнения в начале июня работавшего в клубе с 2021 года мексиканца Гонсало Пинеды пятицветные чаще играют с тремя центральными защитниками.

Причем возглавивший команду в роли и.о. главного тренера Роб Валентино использует похожую на «Аталанту» схему, где центрального нападающего поддерживают два инсайда — Лобжанидзе и португалец Шанде Силва. Миранчуку же придется сразу включаться в игру, ведь до финиша — всего восемь туров. Правда, со следующей недели в МЛС наступит месячная пауза. Это время Кубка лиг, где в соперничестве с представителями Мексики можно добыть титул и путевку в Кубок чемпионов. Так год назад началась американская карьера Месси. Миранчук, само собой, в другом статусе, но в «Атланту» его зовут на ключевую роль. И это — еще один жирный плюс.