Миранчук в США — это не отказ от амбиций. В «Атланте» он может стать звездой заметной лиги

Бонусом — игра против Месси на самом крутом стадионе мира.

Алексей Миранчук переходит из «Аталанты» в «Атланту». Звучит как каламбур и повод для не очень смешных острот (примерно как про Йошко Гвардиола и Пепа Гвардиолу прошлым летом), но все максимально серьезно. Как сообщает один из главных европейских инсайдеров Фабрицио Романо, в среду 28-летний полузащитник должен был пройти медицинское обследование и подписать все бумаги, а по информации не менее авторитетного Джанлуки Ди Марцио, официально как игрока «Атланты Юнайтед» Миранчука представят в пятницу. Сумма трансфера, как утверждает Романо, составит 15 миллионов евро.

Первопроходец или неудачник?

В общем, еще чуть-чуть, и Алексей станет первым россиянином в истории МЛС. Для многих это выглядит как своего рода дауншифтинг. Миранчуку 28 лет, в октябре исполнится 29, а он переезжает из одной из ведущих команд серии А и участника будущей Лиги чемпионов за океан. В лигу, которая, конечно, растет и прогрессирует, где играют Лео Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс, а до этого выступали такие звезды, как Дэвид Бекхэм, Златан Ибрагимович, Гарет Бэйл, Уэйн Руни и так далее, а, например, этим летом в США отправился Оливье Жиру, еще совсем недавно бегавший за сборную Франции на ЧЕ-2024. Но которая для большинства все еще остается экзотикой.

И потом, есть, как говорится, нюанс. Все перечисленные выше люди, за исключением Бекхэма, приезжали в МЛС, когда им было уже хорошо за 30 (Бексу было 32 года, когда он высадился в Лос-Анджелесе) и они очевидно находились на излете карьеры (ладно, Ибрагимович потом вернулся в Европу и сделал за компанию с Жиру «Милан» чемпионом Италии, но это Златан — он такой один). Миранчуку, как уже говорилось, в октябре исполнится 29 лет. Возраст далеко не критический — при желании, вероятно, можно было найти вариант в Европе или, в конце концов, вернуться в Россию. Получается, что еще нет и 30 лет, а уже вроде как и все — выпал из орбиты большого футбола.

С другой стороны, все относительно. Чем, например, Миранчук хуже чемпиона Европы-2020 Федерико Бернардески, который в 2022-м уехал из «Ювентуса» в «Торонто» в возрасте 28 лет? Или вот, например, новость, появившаяся в тот же день, что и сообщение Романо о Миранчуке: Мусса Диаби из «Астон Виллы» уезжает в Саудовскую Аравию. Если что, парню 25, и он только что провел мощнейший сезон в АПЛ (10+9), затащив «вилланов» в Лигу чемпионов. И тут — «Аль-Иттихад». Ну и просто вспомним, что прошлым летом на Аравийский полуостров уехали на тот момент 29-летний Эмерик Ляпорт, 28-летние Сергей Милинкович-Савич с Александром Митровичем, а также 26-летний Малком. То есть ребята возраста Миранчука, которые были вполне востребованы в Европе.

Фото Global Look Press

А что с деньгами?

Понятно, что все они ехали в Саудовскую Аравию за очень большими деньгами. Например, те же Ляпорт, Митрович и Милинкович-Савич зарабатывают там в районе 25 миллионов евро в год (это только оклады, но до уплаты налогов). МЛС — совсем другая лига. Я бы сказал — профессиональная лига здорового человека. Вскоре после того, как контракт с «Атлантой» будет заключен, мы узнаем заработок Миранчука — в МЛС действует потолок зарплат (хотя россиянин наверняка обойдет его согласно правилу Бекхэма) и все данные открыты и публичны.

Пока же можно привести следующие данные. В «Аталанте», согласно информации Capology, оклад Миранчука был 2,78 миллиона евро в год (опять же, только оклад, до уплаты налогов). Самым высокооплачиваемым футболистом «Атланты» в сезоне-2024 стал грек Георгос Якумакис, зарабатывавший примерно 2,1 миллиона евро в год. Примерно столько же было у аргентинца Тиаго Альмады. Оба в июле покинули клуб — Якумакис отправился в мексиканский «Крус Асуль» (9,3 миллиона евро), а Альмада — в бразильский «Ботафого» аж за 19,3 миллиона евро.

И для сравнения: замыкающий топ-10 самых высокооплачиваемых игроков МЛС испанец Карлес Хиль получает 4,4 миллиона долларов. Идущий на 5-м месте в этом рейтинге аргентинец Себастьян Дриусси — 6,7 миллиона.

Можно предположить, что вряд ли Миранчук, соглашаясь ехать в США, пошел на понижение. Очевидно, россиянин будет самым высокооплачиваемым игроком «Атланты» и, возможно, даже попадет в топ-10 всей лиги. Агент Алексея Вадим Шпинев и вовсе говорит, что его клиент попадет в топ-5.

Кстати, с точки зрения налогов Джорджия — довольно дружелюбный штат (напомним, что США — это конфедерация, и в каждом штате свои налоговые правила). Это, конечно, не Флорида или Техас, где вообще нет налога на доходы физических лиц, но и далеко не Калифорния (НДФЛ — 13,3%) или Нью-Джерси (10,75%). Налоговая ставка в Джорджии — 5,75%. Но это, подчеркнем, только НДФЛ. Есть и другие, а также не стоит забывать про федеральные налоги.

Да и сама Атланта — город, считающийся приятным и комфортабельным для жизни. С одной стороны, это уже классический американский Юг с атмосферой из «Унесенных ветром»: немного старомодный, неспешный, с дружелюбными соседями, которые придут к тебе домой знакомиться, принеся пару персиковых пирогов и приглашение прийти на барбекю в следующие выходные. С другой стороны, Атланта занимает второе место в списке самых технологичных городов США, что привлекает сюда многочисленные стартап-проекты.

Фото Global Look Press

Так, а что с футболом?

Во-первых, Миранчук будет играть на самом современном и высокотехнологичном стадионе мира. И это не попытка нагнать дешевого пафоса — открытый в 2017-м году «Мерседес-Бенц Стэдиум» и правда является шедевром архитектуры и технологий. «Атланта» делит его с клубом НФЛ «Фальконс», и во время футбольных матчей арена перестраивается и вместимость несколько уменьшается с максимальных 73 тысяч зрителей. Тем не менее это не мешает «Юнайтед» быть самым посещаемым клубом МЛС: в сезоне-2023 средняя посещаемость домашних матчей была 47 526 зрителей, годом ранее — 47 116 зрителей. Притом что в 2022-м «Атланта» стала 11-й на «Востоке» и не вышла в плей-офф, а в прошлом году вылетела в первом раунде.

Во-вторых, Миранчук, если информация Романо верна и «Атланта» заплатит «Аталанте» 15 миллионов евро, станет самым дорогим игроком в истории «Юнайтед». До того рекорд принадлежал убывшему в «Ботафого» Альмаде и его соотечественнику Пити Мартинесу — 14,5 миллиона евро (согласно данным Transfermarkt). Дальше в списке, кстати, идет тот самый Эсекьель Барко, который все переходит, но никак не перейдет в «Спартак», — 12,3 миллиона.

Но дело не только в цене, но и в статусе. Игроки калибра Миранчука в столицу Джорджии за восемь с половиной лет существования клуба еще не приезжали. Да, был Мигель Альмирон, но имя себе парагваец сделал уже в «Ньюкасле», куда перешел из «Атланты». Да, есть легенда клуба Джозеф Мартинес — за пять сезонов в «Юнайтед» венесуэлец забил 111 голов, но он все равно сугубо локальная звезда. Да, были крепкие аргентинцы вроде Альмады, Мартинеса или Барко, котирующиеся на рынке в районе 15-20 миллионов евро. Да, есть вратарь Брэд Гьюзан, у которого более 150 матчей в АПЛ и 66 игр за сборную США.

Но Миранчук выигрывал еврокубок, забивал в Лиге чемпионов, был заметной фигурой в сборной России. Чтобы взять россиянина, расставались с прежними лидерами. И он точно, без всяких «если», будет главной звездой «Атланты». Со всеми вытекающими последствиями в виде как медийной активности, так и ответственности за результат. С которым сейчас у «Юнайтед» не очень — клуб на 9-м месте в Восточной конференции, месяц назад уволил тренера Гонсало Пинедо, пока и. о. — Роб Валентайн. А 9-е место — это зона плей-ин, даже не плей-офф. Отрыв от идущего на 14-м месте «Чикаго» — всего три очка. Отставание от 7-й строчки, на которой находится «Орландо», — шесть баллов. До конца регулярного чемпионата — всего девять туров. В общем, все сложно, включаться нужно будет здесь и сейчас. Приятный бонус — 18 сентября домашний матч против «Интер Майами».

С другой стороны, переезд в «Атланту» — реальный шанс стать звездой в заметной лиге. То есть сделать то, что не получилось в Италии, даже с учетом всей специфичности «Аталанты». Далеко не факт, что получится, но попробовать точно стоит. Вернуться в Россию Миранчук еще успеет.