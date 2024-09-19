Обозреватель «СЭ» побывал на матче нового клуба Алексея Миранчука против «Интер Майами».

Тренер «Атланты» — журналистам о голе Миранчука: «Я говорил вам обо всем этом каждый день»

На этом матче я еще не видел ни одного болельщика с 59-м номером и фамилией Миранчук — в отличие даже не от сотен, а от тысяч людей в майках с десяткой Месси. Но ни на секунду не сомневаюсь, что уже на следующую домашнюю игру «Атланты Юнайтед» «Миранчуков» на стадион придет масса. А как может быть иначе, если на 85-й минуте при 1:2 бывшая звезда «Локомотива» и победитель Лиги Европы в составе «Аталанты» выстрелил из-за штрафной в левую «девятку», заставил вскочить с кресел 67 795 зрителей, причем — видел это собственными глазами — и многих «Месси»!

Сам Лионель в этот момент был на поле — как и Луис Суарес, и Жорди Альба. Все они вышли на замены во втором тайме — главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино, чья команда уверенно лидирует в чемпионате, решил выставить второй состав. И выглядели резервисты в этот вечер, как ни странно, увереннее и надежнее звезд, выиграв первый тайм 1:0. Миранчук и его партнеры полетели, как соколы (изваяние этой птицы — талисмана «Атланты Фэлконз» из НФЛ, самый большой «памятник» пернатому созданию в мире — установлено у входа на арену), именно при Месси и Суаресе. Грандиозных мастерах, которые, однако, не отрабатывают назад, и в данном случае это сказалось. А тут еще получил травму и был заменен бывший защитник «Шахтера» Сергей Кривцов. Благодаря сплетению всех этих факторов у Алексея появилась свобода, которой он блистательно воспользовался.

«Голасо!» — исчерпывающе сформулировал ехавший со мной в лифте из ложи прессы к раздевалкам испаноязычный журналист. Восклицательные знаки после матча слышались в интонации абсолютно всех, с кем мне вместе с журналистами из Атланты и одним российским коллегой довелось пообщаться.

Роб Валентино, и. о. главного тренера «Атланты»:

— Фантастический гол! И я говорил вам обо всем этом каждый день. На тренировках мы видели, какой у Миранчука удар. Очень рад за него, как рады и все остальные в команде. После этого гола, надеюсь, будет и много других. Великолепный игрок, он уже помогает команде, делает людей вокруг него лучше. Счастлив, что он с нами и забивает такие голы.

Брэд Гузан, вратарь и капитан команды:

— Феноменальный удар. Не думаю, что в мире есть очень уж много футболистов, способных из такой позиции так пробить. Это была яркая вспышка того, какие качества есть у Алексея. Того, что он способен делать, когда мяч находится в его ногах. Он прекрасно ведет себя в коллективе, и стараюсь во всем поддерживать его, чтобы он забивал такие голы как можно чаще!

Саба Лобжанидзе, лучший снайпер «Юнайтед» (семь голов, включая три — в ворота «Интер Майами» в двух матчах):

— Алексей счастлив был забить этот гол, поскольку он и команде помог, и ему самому. Он очень нуждался в нем, чтобы почувствовать себя в новом клубе увереннее. Это очень хорошо для всех.

А уж как хорошо для вашего корреспондента, специально приехавшего на матч и увидевшего вживую первый гол Миранчука в МЛС — и какой, и кому! Но ведь могло быть еще круче. С учетом шести добавленных минут наглухо молчавшая весь первый тайм «Атланта» уже после гола Алексея за 11 минут легко могла забить еще мяча три-четыре. Не думаю, что «Интер Майами» часто бывал настолько парализован в текущем сезоне, как в этом отрезке матча. В том числе опаснейший удар, теперь уже с левой стороны и низом, но опять же в дальний угол, снова наносил Миранчук — на 90+5-й. Но это было бы уже слишком...

О красивой ничьей, которой все в итоге завершилось, он, одетый в майку группы Scorpions, сказал на английском следующее:

— Это явно оставляет нас в игре (за попадание в плей-офф. — Прим. «СЭ»), но этого недостаточно. У нас были хорошие шансы, и мы должны были забивать еще.

И правда — должны были. Но тут прав и. о. главного тренера Роб Валентино: с одной стороны, по финишу матча «Атланта Юнайтед» заслуживала победы, но по первому тайму — поражения, а значит, ничья закономерна. «Так начинать матч нельзя!» — отрезал молодой, но бритый наголо тренер. И был абсолютно прав.

Offset. Фото Соцсети

Рассказ Миранчука о любви к рэпу «зашел» всей Атланте

Диктор по стадиону на максимальных децибелах ликующе назвал футболиста «Миранчак», по стадиону уже далеко не в первый раз раздался звук паровозного гудка (что Алексей замечает и ценит), а «Атланта», хоть лучшим игроком матча и был признан автор ее первого гола Саба Лобжанидзе, после игры подарила именно футболку под так хорошо знакомым нам 59-м номером известному рэперу Offset. На первой пресс-конференции в Атланте Леша легко сыпал именами рэп-музыкантов из штата Джорджия, чем мигом «купил» местных журналистов и болельщиков. Сегодня ночью я в этом убедился.

Каким образом? Подхожу, например, к одному эффектному темнокожему фанату в майке «Атланты», он представляется как Джей Эм, человек из ресторанного бизнеса. Спрашиваю, успел ли он понять, что за человек Миранчук, и слышу ответ:

— Да, я знаю, что он фанат культуры Атланты, ее рэпа, и это была одна из причин, почему он хотел быть здесь. И мне это нравится не меньше его игровых качеств!

Или интересуюсь у Дуга Роберсона, журналиста издания The Atlanta Journal-Constitution, освещающего жизнь «Юнайтед» каждый день, что заинтересовало его в личности Алексея помимо футбола. Реакция такая:

— Во-первых, он приятный спокойный парень, а по-английски говорит намного лучше, чем все предполагали. Во-вторых, он любит рэп, так что Атланта была для него местом мечты. Ведь он назвал на пресс-конференции не просто музыкантов этого жанра, а именно тех, кто отсюда, из Джорджии! В-третьих, все его партнеры по команде говорят, какой он хороший парень и как здорово ведет себя в раздевалке. Миранчук признавался, как ему интересно узнать, что такое Соединенные Штаты, смотрел МЛС, любит рэп и ему тут хорошо платят. Все сошлось!

— Сколько, кстати, платят?

— Точно узнаем в октябре. Ассоциация игроков МЛС дважды в год публикует базу данных по зарплатам, и в следующий раз это случится как раз в наступающем месяце.

— Бывший президент академии «Локомотива» заявил, что «Атланта» интересовалась и его братом-близнецом Антоном.

— Не знал об этом. Новая для меня информация!

— И он же добавил, что якобы переговоры сорвались из-за того, что «Атланте» запретили брать футболиста напрямую из России.

— Такая проблема есть, в том числе потому, что сейчас из России сложно получить деньги. Кстати, была тема с другим игроком, который перешел из «Атланты» в «Ривер Плейт», а затем в вашу лигу...

— Нынешняя звезда московского «Спартака» Эсекьель Барко?

— Да, точно. Был вопрос, сможет ли «Атланта» получить за этот трансфер то, что ей полагалось. Оказалось — смогла.

— А сколько? И какая память о Барко осталась в Атланте?

— Как я понимаю, меньше пяти миллионов долларов. Что же касается памяти, то, выступая у нас, он еще был слишком молод. В его игре были хорошие моменты, но большую часть времени он был просто обычным парнем и не смог проявить себя до конца.

Алексей Миранчук. Фото Dale Zanine-Imagn Images

...Вернемся все же к рэпу. Когда и болельщик, и журналист упоминают об одном и том же факте, касающемся нового игрока команды, это значит, что информация, которую он сообщил, точно попала в аудиторию. Увлечение хип-хопом Алексею на новом месте уже явно пригодилось! Жаль только, что сам Леша этого самого Offset не встретил, а когда ему сказал о его приходе на игру кто-то из партнеров, отреагировал с изумлением: «Ты шутишь?» И окончательно поверил, только увидев сообщения в клубных медиа. С его же, миранчуковской, футболкой в руках рэпера...

Еще два болельщика про увлечение Миранчука рэпом не слышали. Впрочем, отец, пришедший на игру со взрослым сыном, на право считаться большим футбольным фанатом и не претендовал («я пришел с сыном и автоматически согласен со всем, что он говорит»). А вот сын по имени Кэм, работающий, как он сказал, в спортивной сфере и с детства поклоняющийся «Барселоне», с энтузиазмом говорил применительно к Алексею именно на футбольные темы:

— Миранчук изумителен, мы получили то, что хотели. Понятно, что пока он адаптируется. Пара человек из команды уехала, Алексей занял место одного из них. МЛС — лига, где все быстро меняется. Из нашей чемпионской команды 2018 года остался только вратарь Брэд Гузан. Если ты молод, она тащит тебя на другой уровень, и наши молодые парни из Венесуэлы и Парагвая недавно уехали за приличные деньги «на повышение». Но в результате в этом сезоне нестабильной стала атака.

— Политические отношения между Россией и США сейчас далеки от идеала. В связи с этим вас не смущает приезд российского футболиста?

— Вообще нет. Мы любим брать игроков из других стран и воспринимаем их как отдельно взятых парней, а не представителей той или иной страны (ровно то же самое я услышал и от журналиста. — Прим. «СЭ»). Миранчук — игрок другого стиля, чем многие из тех, кто в команде есть, и это интересно, поскольку разнообразит нашу команду. Он футболист позиционного плана, с прекрасным пасом.

Тему трансфера еще до игры развил журналист Дуг Роберсон:

— Миранчук больше кажется мне игроком паса в одно касание, тогда как аргентинец Тиаго Альмада, которого он заменил (тот уехал в «Ботафого». — Прим. «СЭ»), хотел как можно чаще видеть мяч в своих ногах и брал игру на себя. Не думаю, что пока мы видели Алексея в лучшей форме. Новая страна, лига, культура, команда — все это требует времени и привычки. Но у него есть качества. Видно, насколько прекрасная левая нога. Ясно, почему «Атланта» его так хотела и слухи о его переходе ходили несколько недель. Надо просто потерпеть, дать ему возможность лучше узнать клуб и партнеров.

— Как вообще оказался возможным его переход?

— Последние два года «Атланта» занимается скаутингом игроков праймового возраста из лучших европейских лиг. Миранчук — как раз результат этой работы. Он пришел из хорошей команды, у которой разница всего в одну букву с нашей, ха-ха. Нет, сюрпризом его трансфер не стал. Мы и видео его игры до перехода смотрели.

Алексей Миранчук и Давид Руис. Фото Dale Zanine-Imagn Images

Лига для нападающих

Забивать Миранчуку было пора. В первой его игре, с «Лос-Анджелес Гэлакси», он вышел на замену и попал в перекладину. К дебюту мечты было близко, но в итоге его «украл» другой джокер, из команды-соперницы, — Марко Ройс, также появившийся из запаса и сделавший 1+1. Дальше была выездная победа над «Шарлотт», где Алексей оказался хорошо задействован в комбинационной игре, но пока стеснялся брать все на себя и предоставлял возможность солировать партнерам. Затем — сухое домашнее поражение от аутсайдера «Нэшвилла».

— Это была его первая домашняя игра, и зрители удостоили Миранчука аплодисментами, — говорил перед матчем журналист Дуг Роберсон, родившийся в Атланте и оттого испытывающий особые чувства к командам своего города. — Результат был ужасен, и никто из «Атланты» не сыграл хорошо. Мне очень любопытно, как он после такой встречи сыграет сегодня. Похоже, он выйдет на другой позиции, и это тоже интригует.

Так и оказалось. Миранчук занял место правого форварда в схеме 4-3-3, тогда как в предыдущих матчах «Юнайтед» выстраивались по модели 4-2-3-1, где наш игрок был «десяткой». Почему — объяснил тренер Роб Валентино:

— Мы решили сыграть в три центральных полузащитника. Дело в том, что мы не знали, какой у соперника выйдет состав, и поэтому начали с надежной обороны. И в этом плане в первом тайме выглядели солидно. Алексей не раз играл в предыдущих клубах на позиции справа, чувствует себя там комфортно. Да, возможно, на атакующей стороне нашей игры новая схема сказалась не в лучшую сторону. Но после замен многое изменилось, и одним из их последствий стал его прекрасный гол.

Я спросил Валентино на пресс-конференции о том, как, на его взгляд, Миранчук привыкает к новой команде и лиге. Ответ получился нетривиальным:

— Мы много говорим с ним и помогаем адаптироваться максимально быстро. Хотя это сложно. Он пришел из Италии, где совсем другая лига. Очень тактическая, с максимальным вниманием к каждой детали. А тут он выходит и играет в таких лихих матчах, как этот... Мы все это обсуждаем. Он задает мне вопросы про чемпионат, я отвечаю. Рассказываю, что многие команды тратят деньги на атакующих игроков и, соответственно, в оборонительных линиях выступают не самые дорогие футболисты.

Суть МЛС, которую Златан Ибрагимович, рекомендуя ее Оливье Жиру, назвал «лигой для нападающих», Валентино объяснил точно. Правда, к очень скучному и медленному, почти лишенному моментов первому тайму матча «Атланта» — «Интер» эта характеристика не имела ни малейшего отношения. Зато ко второму — полное, и даже «с горочкой».

Впрочем, готовиться Алексей к такому развитию событий стал еще до перерыва. Если первые 30-35 минут он не так часто напоминал о себе, то в последней десятиминутке развил активность — в первую очередь пасовую, но и ударную тоже. Правда, пристрелка с неплохой позиции началась с попадания в защитника, но сама по себе она уже говорила о том, что Миранчук набирает уверенность по ходу матча и начинает чувствовать готовность что-то решать сам.

Тем не менее до перерыва определенно лучшим у «Атланты» был грузин Саба Лобжанидзе. Напомню, что в первом круге «Юнайтед» в Форт-Лодердейле сенсационно обыграли «Интер», притом что у гостей из Джорджии шла десятиматчевая безвыигрышная серия, а у хозяев из Флориды — такая же беспроигрышная. И Месси с Суаресом играли с первых минут. Но у Лобжанидзе получались дальние удары, и он попал из-за штрафной по разу с обеих ног.

А теперь — головой! Проигрывая 0:1 («Атланта» получила до обидного простой гол с выхода по центру один на один — мяч после паса из глубины каким-то образом проскочил опорную зону), совсем невысокий участник Евро-2024 Лобжанидзе пробил со «второго этажа», голкипер «Интера» Каллендер неаккуратно решил поймать мяч, ударившийся о газон, и тот юркнул у него между ногами.

Впрочем, лидер чемпионата почти сразу вернул преимущество — форвард Кампана пробил со штрафного с сильнейшим рикошетом от защитника. А дальше на замену вышел Месси, и это (а до того — его же поход за ворота на разминку) вызвало такой рев публики, на какой не могло претендовать ни одно из предшествующих событий встречи. Даже гол Сабы.

Саба Лобжанидзе и Лионель Месси. Фото Dale Zanine-Imagn Images

В первом тайме была театральная тишина, как на «Камп Ноу». Но два гола подряд и выход Месси разогрели публику моментально

В первом тайме какой унылый получился футбол, так же вели себя и болельщики — такая театральная тишина, если не считать бодрой фан-трибуны, в мире есть только на «Камп Ноу». А барабаны и заряды фанатов нам в ложе прессы было слышно довольно скверно, поскольку журналисты на Mercedes-Benz Stadium сидят в угловом секторе второго яруса, а ультрас — за воротами противоположной трибуны. И с учетом громадных размеров стадиона и открытой лишь во второй или третий раз в сезоне крыши звук оттуда доносился очень слабо.

Но два гола подряд и выход Месси разогрели публику стремительно. Тем более что после этого и вплоть до конца матча на поле творился форменный дурдом. Говорите, 2:2 — результативный и все же вполне рабочий счет? Да там какие-нибудь 5:4 могли случиться запросто. И гол Миранчука, которого перед игрой встречали довольно спокойно (Лобжанидзе — явно мощнее), уже сопровождался могучими трибунными децибелами.

— Великолепная атмосфера! — скажет после игры журналистам Алексей. — Сегодня это было больше 60 тысяч, в другой раз — тридцать, но это в любом случае изумительно. Огромный стадион!

Вас, уважаемый читатель, не должна смущать такая большая «вилка» в посещаемости на разных матчах. На большинстве игр по соккеру, как в Америке именуют европейский футбол, третий, верхний, ярус закрывается. Но на матчах с «Интер Майами», напичканным звездами, билеты продаются все до единого. И проданные 68 из 72 тысяч (хотя визуально казалось все-таки поменьше — третий ярус был далеко не заполнен) показали, что игра того стоила. Пусть даже многие пришли не на своих, а на Месси, и им явно потребовалось время, чтобы в первом тайме смириться с его отсутствием в основе.

За отведенные Лео на синтетике полчаса он, чуть-чуть поактивничав сначала, затем оказался в тисках хозяев, у которых неплохо работала подстраховка. В результате Месси, сделавший в предыдущем матче дубль, в Атланте остался вовсе без результативных действий. А вот Суарес на добивании каким-то образом ухитрился не попасть в оставленные уже голкипером ворота — мяч попал в защитника. И через пару минут вместо 1:3 благодаря Миранчуку, чей пятый удар в матче стал голевым, на табло возникли цифры 2:2... Кстати, голевые передачи у «Атланты» отдали Леннон и Маккарти. Почти «Битлз» — без одной буквы во второй фамилии.

Американские журналисты спросили Алексея, как идет привыкание к МЛС.

— Если сравнивать и лиги, и Европу с США, все полностью разное, — ответил он. — Не могу объяснить детали — просто разное. Переходные фазы и многое другое. Но мои одноклубники и тренеры помогают мне пройти этот период как можно быстрее.

Роскошный гол команде Месси показал, что процесс адаптации идет полным ходом. И все, кого я увидел вокруг, включая журналистов, относятся к Алексею тепло и всячески помогают ему стать в «Атланте» своим. Ни малейшего холодка он не чувствует, а нашумевшую в России тему с невыставлением российского флажка при публикации клубом стартового состава удалось достаточно оперативно закрыть — в составе на матч с «Интер Майами» рядом с фамилиями игроков «Юнайтед» флагов их стран не было вовсе. И к нам с коллегой пресс-служба «Атланты» отнеслась со всем уважением и дала полную возможность выполнить всю запланированную работу.

Важнейшую часть которой — интервью с самим Миранчуком — вы сможете прочитать завтра. Пока же давайте просто порадуемся за отличного футболиста, который не в какой-то рядовой игре, а в матче против Месси и Ко открыл счет голам в новой лиге. Спасибо за красоту, Алексей!