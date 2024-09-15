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Сегодня, 05:20

Месси вернулся с победным дублем, команда Миранчука проиграла аутсайдеру. Перед очной встречей за «Атланту» становится страшно

Андрей Кузичев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Атланта Юнайтед»
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В среду российский легионер сыграет с самой звездной командой МЛС.

США. МЛС. Неделя 26
15 сент, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Атланта
0:2
Нэшвилл

США. МЛС. Неделя 26
15 сент, 02:30. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер
3:1
Филадельфия

Когда обсуждался переезд Алексея Миранчука в Северную Америку, пункт «матчи против Месси» в списке аргументов «за» стоял одним из первых. Правда, в последнее время имелись сомнения в первой такой встрече, дату которой (19 сентября) многие в России специально отметили в календаре. Дело в состоянии аргентинский звезды, не появлявшейся на поле с момента полученной в финале Кубка Америки травмы. Месси даже не ездил в сборную, а в чествовании прощавшегося с национальной командой закадычного друга Ди Марии принял участие по видеосвязи.

Однако в пятницу главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино обнадежил: «С Месси все в порядке. Вчера он вернулся к тренировкам. Его участие в ближайшей игре рассматривается, после тренировки примем решение, но он точно доступен. В нашей команде снова будет лучший игрок в мире, поэтому мы все рады». И Лео действительно вернулся, начав встречу в стартовом составе. Тоже самое касалось и впервые сыгравшего на домашней арене «Атланты Юнайтед» Миранчука.

Еще одна общая черта — быстро пропущенные хозяевами мячи. Разница же заключалась в их значимости. Если для лидирующего «Интера» это было лишь досадным недоразумением, а «Филадельфия» еще и предстала максимально мотивированной сражением за выход в плей-офф, то для «Атланты» вырисовывался печальный сценарий. Перед стартовым свистком она занимала десятую строчку в конференции и не попадала даже в плей-инн, а тут в режиме онлайн откатывалась на одиннадцатое место и пропускала вперед как раз «Филадельфию».

Та, к тому же, должна была забивать второй, но великолепный Каллендер, вылетев за пределы штрафной, остановил второй удар соперника грудью. А потом во Флориде на сцену вышел Месси. Естественно, при поддержке друзей Жорди Альбы и Суареса. Кажется, они даже не смотрели друг на друга по ходу молниеносной трехходовки — так легко и красиво все было сделано. Да и гол Месси номер два — с переводом налево и обратным пасом Альбы — из области доведенного до автоматизма. И это еще из-за офсайда у Месси отменили 17-й в сезоне гол Суареса.

Короля, который быстрее всех в истории лиги (за 19 матчей) выбил «15+15», играет свита, и у «цапель» просто очень крутой для МЛС подбор игроков, что позволяет компенсировать или маскировать хронические для большинства команд лиги проблемы в обороне. В этом плане игра «Атланты» — полный контраст. При территориальном преимуществе впереди у нее ничего не получалось, а в собственной штрафной бушевал настоящий пожар. Если бы не крутые спасения Гьюзана и отмена еще одного гола «Нэшвилла» после подсказки ВАР, все стало бы совсем печально. И это — на фоне худшей команды конференции!

Отличный момент у Миранчука уже во втором тайме возник скорее спонтанно и стал чуть ли не первым реальным шансом забить. Тем обиднее было после того, как вратарь остановил пущенный в ближний угол мяч. Еще ближе к голу после быстрой контратаки и паса Лобжанидзе оказался попавший в штангу мексиканец Риос.

Только забил в итоге «Нэшвилл», выдавший образцовую контратаку с пасом Банбэри пяткой и изящной подсечкой Мухтара. Страшно представить, что будет, когда оборона «Атланты» столкнется с Месси, который добил «Филадельфию» пасом на Суареса. Правда, в мае расклад сил был примерно таким же, а в итоге вдохновение посетило забившего два гола Лобжанидзе (3:1). Вдруг, история повторится, или в этот раз выстрелит Миранчук? Иначе сезон для «Атланты» завершится уже через месяц.

Алексей Миранчук
Лионель Месси
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами

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