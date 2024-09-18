Миранчук выйдет в основе, а сыграет ли Месси на синтетике? Репортаж с суперарены, где «Атланта» сразится с «Интер Майами»

Обозреватель «СЭ» приехал в Атланту на матч единственного россиянина в МЛС и лучшего футболиста мира последней четверти века.

Миранчук играет на стадионе почти за два миллиарда долларов, а открыть его раздвижную крышу можно за восемь с половиной минут

В момент, когда Алексею Миранчуку впервые показали Mercedes-Benz Stadium, 72-тысячную арену, которую называют одной из лучших в мире и на которой ему предстояло тогда еще впервые сыграть за «Атланту Юнайтед», он схватился за голову и даже не сказал, а выкрикнул по-английски: «Нет!» Это отрицание было не чем-то негативным, а наоборот — неверием в увиденное. В ту секунду, когда я обнаружил это в соцсетях клуба из штата Джорджия, — понял, что очень хочу увидеть вживую такой стадион. А тут и повод замечательный приспел — домашний матч его «Атланты» с «Интер Майами», командой Лео Месси и еще целой группы звезд, которую собрал один из владельцев клуба из Флориды Дэвид Бэкхем, а возглавляет экс-тренер «Барселоны» Херардо Мартино.

Это футуристическое чудо (и чем с более дальнего расстояния смотришь, тем лучше его оцениваешь), внешне напоминающее ультрамодный центр современного искусства, появилось на свет в 2017-м, а уже год спустя игравший второй сезон в лиге «Юнайтед» пока единственный раз в своей истории стал чемпионом МЛС. Сейчас он с трудом пытается взобраться в плей-офф и рассчитывает в этом плане на экс-звезду «Локомотива» и достойного игрока «Аталанты» по полной программе.

Обошлось строительство в сюрреалистичную сумму — 1,8 миллиарда долларов. Но по карманам, что бы вы там ни думали, эти деньги никто не рассовывал — хотел бы посмотреть, как бы Артур Бланк, владелец клуба и основатель громадной торговой сети Home Depot, на это отреагировал. Он, как и президент США конца 1970-х Джимми Картер, и все главное в истории и культуре штата Джорджия, стал героем размещенной на арене огромной картины Тьерри Гетта, или Мистера Мозгоправа — всемирно известного современного граффити-художника. В Атланте гордятся тем, что на ее главной спортивной арене — 109 (это число сообщается с такой вот степенью точности) произведений искусства.

Картина Тьерри Гетта на стадионе «Атланты Юнайтед». Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Вчера, едва приехав и добравшись до стадиона в самом центре Атланты, в километре от главных офисов CNN и Coca-Cola, мне удалось попасть на последнюю экскурсию по «мерседесовской» арене, на которой в обычные дни можно увидеть 21 автомобиль легендарной немецкой компании (один из которых стоит под углом 45 градусов), а в дни матчей — вплоть до трех десятков. Как их туда завозят и размещают — тайна даже для гидов.

Зато никакая не тайна — количество минут, за которое раздвигается крыша над стадионом. Всего-навсего за восемь с половиной! Летом, которое в Джорджии ужасно жаркое и влажное, матчи всегда проводятся под крышей — поле, как и вся арена, кондиционируется. Кстати, чтобы вы себе представляли, у Месси, Суареса, Бускетса, Альбы и Ко такой роскоши нет и в помине — они, пока строится новая арена, играют на очень скромном стадионе на окраине даже не Майами, а Форт-Лодердейла, а с мая по сентябрь там дышать нечем вообще.

Сейчас погода уже гораздо более мягкая. И экскурсовод сообщил, что вероятность раздвижки крыши на матч с «Интером» весьма велика. Благо времени и усилий, несмотря на какую-то фантасмагорическую стоимость этой крыши, нужно приложить немного.

Крыша стадиона «Атланты Юнайтед». Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Сыграет ли Месси на синтетике — большой вопрос

Поразительно, что от гидов ты порой узнаешь больше, чем из любых СМИ. О том, например, что у Лео Месси в контракте с «Интер Майами» якобы прописана возможность отказа от игры на искусственном покрытии — а в Атланте оно именно такое. Нигде в прессе я прямым текстом об этом не читал. Но общеизвестен факт, что в прошлом сезоне на матч «Атланты» с «Интером» собрались максимальные для этого стадиона 72 тысячи (на многие игры верхний ярус закрывают, и тогда арена вмещает 40 с небольшим) — а Месси на поле вообще не вышел.

Вчера, впрочем, он с командой на выезд прилетел. Сыграет ли — доподлинно никому не известно, но с учетом того, что «Интер» уверенно лидирует в Восточной конференции, а сам Лионель провел после лечения от неприятной травмы всего один матч (в котором сделал дубль), исключать очередного разочарования для публики Атланты я бы не стал. Если Месси при таких обстоятельствах выйдет на поле хотя бы на полчаса, я сочту это за успех.

Хорошо уже, что прилетел. Но в любом случае придут на него все те же 72 тысячи. Представляете, притом что «Юнайтед» существует всего восьмой год, семь из десяти самых посещаемых матчей в истории МЛС принадлежат именно клубу из Джорджии! Для него сейчас каждое очко в борьбе за плей-офф на счету, и для циничного болельщика лучше даже, чтобы Месси на поле не вышел. Но настоящий любитель футбола, даже если он за «Атланту» и в его город приехал капитан действующих чемпионов мира, лучше проглотит язык, чем скажет, что лучше бы Лео не сыграл.

Считается также, что самый яростный в США фанатский сектор — тоже в Атланте. В этом, впрочем, лишь предстоит убедиться, потому что Соединенные Штаты и футбольные (по-местному — соккерные) фанаты — понятия довольно малосовместимые. Пытаюсь, например, представить себе пиротехнику на местных аренах — и воображения не хватает. Тем более когда стадион даже с открытой крышей — в значительной степени закрытый, а люди здесь привыкли соблюдать законы. Порой даже с излишним, как кажется, пиететом.

Алексей Миранчук на табло стадиона «Атланты Юнайтед». Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Чем тут искренне гордятся — экологичностью огромного стадиона. Солнечные батареи, в частности, обеспечивают меньшее на треть потребление электроэнергии, чем на большинстве других арен. Гиды сыпали разными интересными цифрами — 29 тысяч мест на парковках (что все равно не монтируется с 72 тысячами зрителей на сегодняшнем матче, в связи с чем всех призывают ехать на общественном транспорте, и с учетом расположения стадиона в центре города это абсолютно реалистично), 2100 экранов, 38 миллионов долларов, которые стоило 360-градусное табло. Наконец, всего полтора дня на смену искусственного покрытия на матчах МЛС и НФЛ на натуральную траву, которой требует ФИФА на своих международных турнирах.

Каких? Именно на Mercedes-Benz Stadium состоялся матч открытия недавнего Кубка Америки. А через два года арена в Атланте примет восемь матчей ЧМ-2026, в том числе полуфинал. Столице Джорджии очень хотелось бы претендовать и на финал, но для этого вместимость должна быть выше — не 72, а 85 тысяч.

Стадион «Атланты Юнайтед». Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Тренируются на натуральном поле, играют на синтетике

А вот какая-то невероятная по размерам раздевалка команды НФЛ «Атланта Фэлконз», которая ни разу не была победителем Супербоула, но однажды в финале упустила рекордное для решающего матча преимущество над «Нью-Ингленд Пэтриотс» — 28:3 в третьей четверти. Когда говоришь об этом темнокожей девушке-гиду, всей душой преданной клубу, сразу становится ясно, что наступил на больную мозоль — при упоминании этого факта она, кажется, испытывает физические мучения.

В раздевалку Миранчука и «Атланты Юнайтед», у которой с «Соколами» один владелец, за день до игры не пустили, а вот в американо-футбольную во время 45-минутной экскурсии за 28 долларов зайти оказалось можно. Она — на 70 человек, притом что заявка команды на матч — 52. В два с половиной раза больше обычной футбольной. С одной стороны сидит защита, с другой — нападение, между ними — спецбригады (знаю, что этот термин означает в хоккее, в отличие от американского футбола). Смотрю на это чуть ли не футбольное поле и думаю, каким же зычным голосом должен обладать главный тренер, когда дает установку!

Раздевалка на стадионе «Атланты Юнайтед». Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Раздевалка «Юнайтед» — с обратной стороны стадиона. Пока я ее не видел, но с учетом общего размаха Миранчуку едва ли приходится там тесниться, как, допустим, когда-то Алексею Смертину в раздевалке «Фулхэма» на стареньком, но потрясающе колоритном «Крэйвен Коттедж». И база у «Атланты» — широка страна моя родная! Шесть полей — четыре натуральных, два искусственных, — на которых тренируются и взрослая, и все юношеские команды этого клуба. И ее территория постоянно расширяется.

Но есть и непонятное несоответствие. Первая команда работает на естественном покрытии, однако играет на синтетике. А тренируются на искусственных полях юноши. При этом всем известно, что самое вредное для здоровья футболистов — не столько даже играть на синтетическом газоне, сколько все время менять одно на другое. Тем не менее как есть, так есть. Здоровья Миранчуку и его одноклубникам!

Его футболки официально — очень дорогие. Онлайн их вообще можно купить за 200 долларов, но в фан-шопах их (не только Алексея, конечно, но и всех остальных) продают с 40-процентной скидкой — за 120. Мой коллега Владимир Колос — в отличие от меня — не пожалел, купил и даже позволил мне с ней сфотографироваться на фоне великолепной арены. Кстати, на стадионе вы не сможете покупать что-либо за наличные — со времен ковида введены специальные карточки, и окончание пандемии их не отменило.

Игорь Рабинер с футболкой Алексея Миранчука. Фото «СЭ»

Фото и видео Миранчука на табло Mercedes-Benz Stadium — явление перманентное. В частности, после экскурсии там можно было посмотреть состязание, кто быстрее соберет сэндвич — он или его одноклубник Аджани Форчун. На наш неопытный взгляд, завершили процесс оба футболиста одновременно, но победа почему-то была присвоена Форчуну — недаром человек носит фамилию Счастливчик! Но что-то мне подсказывает, что Миранчук вряд ли сильно обиделся.

Алексей Миранчук на табло стадиона «Атланты Юнайтед». Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

Местные журналисты удивляются, насколько у него хороший английский. Это действительно интересно — итальянцы, среди которых он играл четыре года, языком Шекспира владеют в исключительных случаях. Молодец, что тут сказать! Да, жаль, что он попал в перекладину, выйдя на замену в первом своем матче в МЛС — против «Лос-Анджелес Гэлакси», не совершил результативных действий и в двух следующих встречах — победной выездной с «Шарлотт» и проигранной домашней «Нэшвиллу». Но все же надо учесть, что россиянин перешел в «Атланту» в европейское межсезонье, тогда как в Штатах — разгар чемпионата. И ему требуется время, чтобы набрать кондиции.

Было бы здорово, чтобы это произошло как раз к матчу, за которым будет наблюдать гораздо большее число зрителей, чем за обычными встречами МЛС. И я очень хочу, чтобы Миранчук с Месси все же вышли друг против друга. Если во встрече первого круга «Атланта» после десяти матчей без побед внезапно обыграла «Интер Майами» (у которого было столько же без поражений) на выезде 3:1 и грузинский вингер Саба Лобжанидзе сделал дубль в ворота клуба из Флориды ударами из-за штрафной разными ногами — почему Алексей дома не может сделать то же самое?..