В очной встрече левая нога Миранчука оказалась более волшебной, чем у Месси. Красивейший гол россиянина спас «Атланту» от поражения

Огненная ничья «Атланты» и «Интер Майами».

Ровно год назад 72 тысячи болельщиков «Атланты Юнайтед» испытывали смешанные чувства. С одной стороны — радость по случаю разгрома «Интер Майами» (5:2) . С другой — недовольство из-за отсутствия в заявке «цапель» Лионеля Месси. Тогда аргентинец получил небольшое повреждение в сборной и пропустил один отборочный матч ЧМ-2026, что происходит только в исключительных случаях. А в клуб вернулся с мышечной усталостью, и Херардо Мартино решил не рисковать и не стал брать капитана на выезд.

Сейчас ситуация получилась отчасти похожей, так как Месси только вернулся в строй после травмы, которая была получена еще в финале Кубка Америки. Поэтому через четыре дня после бенефиса в игре с «Филадельфией» (2 гола и результативный пас) Лео составил на скамейке компанию Суаресу и Жорди Альбе. А Бускетс и вовсе не попал в заявку из-за перебора желтых карточек, что усугубляло проблемы в центре обороны. По разным причинам гости не могли рассчитывать на пятерых защитников. И, думается, выбор тренера «Интера» в глубине души поклонники «Атланты» поняли.

Это их команда сражается за попадание в плей-офф, и для нее все решается здесь и сейчас. «Цапли» же лидирую в лиге с отрывом и строят далеко идущие планы, а как их умеет реализовывать Мартино в Джорджии прекрасно знают. Аргентинец отработал с «пятиполосными» два сезона и на второй год взял чемпионский титул. В той команде играли будущая звезда «Ньюкасла» Альмирон, приехавший в среду в Атланту в качестве игрока гостевой команды Грессель и нынешний спартаковец Барко.

В общем, Мартино выставил фактически второй состав. А его коллега — все еще работающий с приставкой «и.о.» Роб Валентино — чуть подкорректировал схему. Дважды забивший «Интеру» в мае Лобжанидзе переместился налево, а Миранчук — как в последний сезон в Италии у Джан Пьеро Гасперини — располагался правее выдвинутого на острие Риоса. И ведь через четверть часа после стартового свистка эти перестановки уже могли дать результат, однако после диагонали грузина и скидки россиянина головой в центр мексиканец до мяча не добрался.

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Еще два запоминающихся эпизода первого тайма с участием Миранчука — классный пас на фланг, который испортил неудачный прострел в штрафную, и фирменный удар с левой после смещения в центр из пределов штрафной. На пути мяча оказались защитники, а в целом можно было сказать, что «Атланта» выглядела заметно живее, чем в кошмарном матча с «Нэшвиллом» (0:2). Да только активность впереди не избавила от проблем в обороне. Ее вскрыли одним пасом через центр, и Руису оставалось спокойно положить мяч в угол.

За дело пришлось браться главному специалисту по «цаплям» Лобжанидзе, причем не отличающийся габаритами грузин классно сыграл на опережение после кросса Педро Амадора. И можно поспорить — кому из вратарей было обиднее. Каллендеру, который пропустил мяч почти что в стиле голкипера «Жироны» Гассаниги. Или опытному Гьюзану, которого подвели рассыпавшаяся при штрафной «стенка» и рикошет от собственного игрока. Так за три минуты счет сначала стал равным, но снова поменялся в пользу «Интера». Эффект Месси работал, уже когда Лео стоял на бровке и готовился выйти на замену.

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Само собой, это шутка. А вот что такое эффект Каллендера, знают все поклонники «цапель». Этот вратарь иногда может допускать дикие ошибки, но куда чаще в нем просыпается Супермен, забить которому простым смертным невозможно. Буквально за пару минут Каллендер успел остановить выход один на один и удар головой после подачи Миранчука. Да и сами «пятиполосные» гостей прощали, как чуть-чуть не успевший замкнуть дальнюю штангу Лобжанидзе, или как Москера, который ужасно пробил головой из почти идеальной позиции и оставил Миранчука без голевой передачи.

Ну а что Месси? Лео несколько раз пытался навести шороху в штрафной хозяев. Разогнал атаку, в которой едва не забил Альба (аплодисменты Гьюзану!). Только в центре внимания едва ли не чаще оказывался Миранчук, что было логично — хозяева шли на штурм. И он увенчался настоящим шедевром в исполнении нашего легионера. Дальний удар в «девятку», и можно утверждать, что в этот вечер левая Миранчука оказалась более волшебной, чем у Месси!

А при 2:2 началось настоящее веселье — с типичными в для МЛС шашками наголо и без центра поля. Лез в штрафную Месси, попал в штангу с помощью рикошета от защитника Лобжанидзе. В сантиметрах от цели посылали мяч опять же грузинский вингер и снова Миранчук, без участия которого не проходила ни одна атака. Крутая игра, крутая ничья, отличная история для Алексея. Но скромный результат для «Атланты», так как в параллельном матче «Филадельфия» разнесла «Нью-Йорк Сити». Пока «пятиполосные» не попадают в плей-офф, но если они сохранят вдохновение образца этой игры — все еще возможно.