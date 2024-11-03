«Атланта» обыграла команду Месси и сравняла счет в серии. У Миранчука — передача на победный гол

Теперь все решится через неделю в Майами.

МЛС стремится быть классической североамериканской лигой, поэтому плей-офф после регулярного чемпионата — непременный атрибут. С одной стороны, это привносит в определение чемпиона элемент случайности, потому что в одном отдельно взятом матче может случиться все, что угодно. И это что угодно нивелирует все достижения гладкого чемпионата, когда из недели в неделю нужно доказывать свой класс, силу и стабильность.

Но, если посмотреть на результаты последних лет, то практически нет историй, чтобы команды в последний момент залетали в плей-офф, а потом становились чемпионами, ну или хотя бы доходили до финала (как, скажем, «Флорида» в НХЛ или «Майами» в НБА в 2023-м — это просто самый свежий пример). Сезон-2023: чемпион, «Коламбус», был третьим на Востоке и третьим же в сводной таблице МЛС, а финалист, «Лос-Анджелес», стал третьим в регулярке на Западе. Сезон-2022: «Лос-Анджелес» (чемпион) и «Филадельфия» (финалист) выиграли свои конференции. Сезон-2021: вот тут скорее исключение, потому что и чемпион — «Нью-Йорк Сити», и финалист — «Портленд», закончили регулярку в своих конференциях на четвертом месте. Наконец, сезон-2020: там было все сокращено из-за пандемии ковида, но регулярку, пусть и усеченную, сыграли, и плей-офф был, и в финале играли «Коламбус» (3-е место на Востоке) и «Сиэттл» (2-е место на Западе).

То есть за четыре последних сезона в финале не было команды, которая бы завершила регулярный чемпионат ниже четвертого места в своей конференции. Впрочем, применительно к «Атланте» это уж очень глобальная статистика. Но есть и более конкретные. Схема розыгрыша, при которой 8-я и 9-я команды конференции в очном матче оспаривают последнюю путевку в плей-офф, а потом победитель играет с сильнейшим на Востоке и на Западе соответственно, была введена только в прошлом году. И если на Востоке сенсации не случилось — «Нью-Йорк Ред Буллс» в двух матчах проиграли «Цинциннати», то на Западе «Спортинг Канзас-Сити» вышиб победителя конференции «Сент-Луис» — 4:1 и 2:1.

Вполне себе вдохновляющий пример для «Атланты». И «Юнайтед» начали матч против «Интер Майами» очень хорошо. Сначала погасили попытки гостей поатаковать (хотя Луису Суаресу и дали пробить из центра штрафной), а потом сами заиграли в хороший активный футбол. Единственное, чего не хватало «Атланте» — это конкретики. Давление, прострелы, навесы — это, конечно, неплохо. Но всего один за первый тайм удар в свор — это маловато. Бил, кстати, Алексей Миранчук, и бил здорово — с левой ноги, из-за пределов штрафной, под перекладину, но вратарь «Майами» Дрейк Каллендер потащил. Да и в целом россиянин, игравший оттянутого нападающего, выделялся — старался обострять, навешивал, периодически находил партнеров обостряющими передачами.

Может, все это и вылилось бы во что-то большее, но перед самым перерывом напортачил капитан, лидер и легенда «Атланты» — Бред Гьюзан. Вратарь хотел быстро выбить мяч с ноги в поле, пока футболисты «Интера» не вернулись назад и не расставились, но вместо этого исполнил что-то невообразимое, выронив его прямо на ноги соперникам.

И какое-то время казалось, что этот нелепый момент надломил «Атланту», из которой словно выпустили воздух. Первые 15 минут второго тайма получились абсолютно бессобытийными, но тут на помощь хозяевам пришел стандарт: центральный защитник «Юнайтед» Дерек Уильямс головой переправил мяч в ворота после розыгрыша углового. Угловой, кстати, получился в какой-то мере случайным: Саба Лобжанидзе решился на удар из очень неочевидной позиции и мяч задел Жорди Альбу.

Счет 1:1 в какой-то степени устраивал «Атланту», поскольку по регламенту плей-офф МЛС в первом раунде играется серия до двух побед, неважно с каким счетом. А если ничья — то пробивается серия пенальти. То есть, например, можно проиграть 0:5, во втором матче удержать 0:0, дотянуть по 11-метровых и лучше их пробить — и счет в серии станет 1-1. А потом повторить все в третьем, решающем матче, и пройти дальше, не одержав в игровое время ни одной победы и не забив ни одного гола.

Вряд ли «Атланта» собиралась реализовывать именно такой сценарий, но пропущенный гол очевидно завел «Интер» и заставил гостей включиться. Во всяком случае, они начали создавать моменты: Гьюзан потащил после удара Суареса с близкого расстояния, а у Лео Месси продолжилась полоса невезения — великий аргентинец упустил кучу шансов в первом матче, а сейчас не попал в дальний угол из пределов штрафной.

Но «Атланта» выстояла, а дальше после серии замен темп чуть упал и давление «Майами» уже было не таким мощным и целостным. Более того, концовка осталась за хозяевами. Сначала мог забить Лобжанидзе, но его удар из центра штрафной пришелся точно в Каллендера, а на 90+4-й минуте быстрая комбинация по центру поля завершилась пасом Миранчука на Шанде Силву, который классно пробил из полукруга перед штрафной — точно в правый от вратаря верхний угол.

2:1, и никаких серий пенальти, разговоров про везение и так далее. «Атланта» обыграла победителя регулярного чемпионата и теперь в серии будет третий, решающий матч, который пройдет в следующие выходные в Майами.