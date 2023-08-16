Месси в шаге от первого американского трофея. Девятый гол аргентинца помог разгромить прошлогоднего финалиста МЛС

Лео снова выдал яркую игру, а «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг.

Кубок лиг. Полуфинал

«Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» — 1:4 (0:3)

Голы: Х.Мартинес, 3 (0:1). Месси, 20 (0:2). Жорди Альба, 45+3 (0:3). Бедойя, 73 (1:3). Руис, 84 (1:4).

В понедельник все болельщики «Интер Майами» и персональные поклонники Лионеля Месси по всему миру пребывали в легком шоке. Дело в том, что аргентинец подвернул ногу и не смог продолжить тренировку. Произошло это в отсутствие пропустившего вторую часть занятия Херардо Мартино, но тренер всех успокоил в слегка шутливой манере: «Если бы это было что-то серьезно, все игроки были бы в шоке, а поскольку все они были в порядке, я думаю, что ничего страшного не случилось».

Тревога и впрямь оказалась ложной, и аргентинец привычно вышел в стартовом составе, что было очень важно. Это с «Шарлотт» можно забить четыре безответных мяча, не переключаясь с первой скорости, тогда как «Филадельфия Юнион» — совсем другой уровень. В прошлом сезоне в регулярном чемпионате она была лучшей наряду с «Лос-Анджелесом», которому потом проиграла эпичный финал в серии пенальти, упустив победу на последней минуте овертайма после гола Гарета Бэйла (3:3). Плюс — дошла до полуфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

К тому же у «Фили» сумасшедшая домашняя статистика. В предыдущих 38 матчах на «Субару Парк» хозяева проиграли лишь раз — в марте прошлого года. Естественно, такой соперник не мог не найти бреши во все еще проблемной обороне «цапель». Если бы не блестящая игра Каллендера, забивший в прошлом сезоне 24 мяча полузащитник сборной Венгрии Газдаг мог пополнить свой лицевой счет. А потом вратарю пришлось выручать после обернувшейся неприятным дальним ударом потери Месси.

Вот, что значит играть с одной из лучших и самых стабильных команд МЛС. Но, как модно сейчас говорить, — есть нюанс. Первый голевой момент хозяева создали уже после того, как Кривцов длинным пасом со своей половины поля бросил в прорыв открывшего счет Хосефа Мартинеса. А той самой потере Месси предшествовал девятый американский гол аргентинца. Лео не стал ничего выдумывать, и после короткого рывка метров с тридцати запустил мяч в дальний нижний угол.

Аргентинец в седьмой раз в карьере выдал серию из семи результативных матчей, так что тут — ничего нового. Зато у обновленного состава «Интера» новое достижение. Теперь он сминает соперников до перерыва, за шесть игр Кубка лиг забив 11 мячей. На четыре больше, чем в 22 матчах текущего сезона до начала «эры Месси». Улучшил эту статистику выскочивший один на один Жорди Альба, который вслед за Лео тоже быстро нашел общий язык с отдавшим блестящую передачу финном Тэйлором.

Этим, бесспорно, стоит восхищаться, но становится немного страшно за знаменитую конкурентную среду, созданием которой так гордились в МЛС. «Цапли» становятся все лучше и лучше с каждым матчем, и это — другая галактика. Эффект Месси получается каким-то уж слишком мощным. С другой стороны, я бы все же не стал торопиться с выводами.

Во-первых, Кубок лиг, победа в котором кроме титула дает путевку в Лигу чемпионов, конечно, престижен. Однако многие в нем проводят мощную ротацию состава, и когда вернется МЛС, расклад сил может измениться. У той же «Филадельфии» на скамейке начали игру два ее лучших снайпера — датчанин Уре и выступавший раньше в Майами аргентинец Карранса (17 мячей на двоих в регулярном чемпионате). Да и размочивший в итоге счет после целой россыпи голевых моментов ветеран хозяев Бедойя обычно всегда выходит в старте.

Лионель Месси. Фото USA Today Sports

Во-вторых — при всем уважении к гению Месси — у «цапель» все-таки не сплошные звезды в составе. Если посмотреть на действующего чемпиона «Лос-Анджелес», то у него в триумфальном прошлом сезоне тоже хватало ярких личностей. Кьеллини, Вела, Бэйл, Кристиан Тельо — весьма солидная компания. И это — не считая игроков сборной США и ряда качественных латиноамериканцев.

Впрочем, чемпионат МЛС, где Месси будет пытаться вытащить «Интер Майами» с последнего места в плей-офф, возобновится только в конце августа. И это уже отдельная история. А пока великий аргентинец идет за своим первым американским трофеем. Финальный матч Кубка лиг — в эти выходные.