Миранчук помог «Атланте» спасти игру в Филадельфии, но шансы на плей-офф тают на глазах

Третья подряд ничья команды российского легионера в МЛС.

Для «Атланты Юнайтед» сейчас каждый матч — судьбоносный. А визит в Пенсильванию представлялся таковым даже не в квадрате, а в кубе. Перед стартовым свистком именно «Филадельфия» выходила в стыки с девятого места, а в таблице оппонентов разделяли три очка. Причем отставание могло быть меньшим, если бы не результат апрельской встречи в Джорджии, где «пятиполосные» после часа игры вели с перевесом в два мяча, но ухитрились за несколько минут растерять свое преимущество (2:2).

Сейчас же «Филадельфия» на ходу. Потрепала «Интер Майами» (1:2), после чего разнесла в щепки оборону «Нью-Йорк Сити» (5:1) и другого прямого конкурента — «Ди Си Юнайтед» (4:0). Определенно, давно работающий в системе клуба Джим Кертин знает свое дело. Этот 45-летний специалист начинал с академии, после чего был ассистентом в штабе главной команды, и вот уже одиннадцатый сезон проводит на своем нынешнем посту. За это время его дважды признавали тренером года в МЛС.

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Что до текущих результатов, то у «Филадельфии» сейчас не самый яркий состав, который заметно уступает команде, которая побеждала в регулярном чемпионате, играла в финале плей-офф и дважды остановилась в шаге от победы в Открытом Кубке США. Но именно тренерский опыт виделся козырем «Юнион», тогда как работающий с приставкой «и.о.» Роб Валентино серьезной самостоятельной практикой похвастаться не может. Хотя он тоже помнит славные времена «Атланты», так как входил в штаб Франка де Бура.

И поначалу Кертин своего коллегу переигрывал. До середины первого тайма встреча проходила преимущественно на гостевой половине поля, а нули на табло сохранили спасения Гьюзана и отменивший гол «Филадельфии» арбитр. Первой же гостевой вспышки пришлось ждать до острой подачи Миранчука, который занимал позицию «десятки» в схеме 4-2-3-1. Правда, судьи усмотрели фол со стороны Риоса, а чуть позже — когда мексиканец вылетал на кросс с левой бровки — его подвела точность.

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Миранчук же добавил остроты неплохими подачами угловых. Но все же этого было недостаточно для кардинального перелома, и с началом второго тайма хозяева снова забрали игру под контроль. Один раз после авантюрного дриблинга Форчуна в собственной штрафной «пятиполосных» спасло попадание соперника в офсайд, но когда защитнику Харриелу дали простор перед штрафной, мяч вонзился в угол. Риос же в ответ еще один свой шанс упустил, даже не попав в створ.

Но все же у «Атланты» есть удивительная способность доставать откуда-то скрытые резервы в почти безвыходной ситуации. Вот и сейчас переключившие скорости «пятиполосные» отыгрались при активном участие Миранчука. Наш легионер получил мяч у радиуса штрафной и, выдержав паузу, перевел его Риосу, а тот среагировал на забегание Леннона, чью подачу замкнул Лобжанидзе.

Жаль, в очень похожей ситуации — и снова после паса Миранчука — уже слева не смог столь же качественно навесить Муюмба. Был шанс на кураже перевернуть все с ног на голову, а в итоге пришлось полагаться на нестареющего Гьюзана. 40-летний ветеран — единственный оставшийся в «Атланте» чемпион-2018 — позволил избежать катастрофы в концовке.

Надежда «пятиполосных» на выход в плей-офф еще жива, но после третьей ничьей подряд шансы на благополучную развязку скорее снизились. По сути, решающей станет следующая неделя с двумя домашними играми — против «Монреаля» (в ночь на четверг) и «Нью-Йорк РБ» Сандро Шварца (в ночь на воскресенье).