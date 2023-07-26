Покорение Америки. У Месси два гола, результативный пас и шикарная связка с игроком из Финляндии

Великий аргентинец выдал очередное шоу, а «Интер Майами» разгромил «Атланту Юнайтед».

Американская премьера Лионеля Месси превзошла все ожидания. Безумный ажиотаж, рекордная для матчей с участием команд МЛС телевизионная аудитория в 12,5 миллиона зрителей и — как вишенка на торте — блестящий победный гол со штрафного в добавленное арбитром время.

«Честно говоря, как только я увидел, что назначили штрафной, я подумал: вот так все и должно было закончиться», — признался после волшебной развязки и первой за полтора месяца победы совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм.

«Это фильм, который мы уже видели раньше. Знаете, для него это обычное дело. Выглядит абсолютно нормально, но это не так... Мы говорим о величайшем на все времена», — добавил главный тренер «цапель» Херардо Мартино.

Кроме того, 60-летний специалист, работавший с Месси в «Барселоне» и в сборной Аргентины, отметил, как Лео подсказывал одноклубникам на поле и делал тоже самое на тренировках. И логично, что аргентинец получил капитанскую повязку. Она перешла к нему от защитника сборной США Йедлина, а до этого капитаном был Грегоре, еще в марте получивший тяжелую травму и оставшийся вне игры на шесть месяцев.

Это, впрочем, детали, о которых забыли даже не со стартовым свистком, а еще в процессе ожидания начала очередного сеанса магии. Публика подготовилась к нему основательно. Плакаты, баннеры, ростовые фигуры — везде был Месси. А на трибунах в каждом секторе можно было обнаружить болельщиков в футболках сборной Аргентины. И разве можно было их разочаровать?!

Ответ очевиден, хотя проблемы «цапель» в обороне никуда не делись, и «Атланта» начала игру по-хозяйски. Только теперь каждая команда МЛС в играх с «Интером» обязана играть с оглядкой на свои ворота, понимая, — Месси обязательно что-то придумает, даже если соперник вроде бы контролирует игру. Да и не один Лео горазд на выдумки. Бускетс в Америке тоже будет королем, а его телепатическая связь со старым другом — почти небьющийся козырь.

Хотя Серхио все же не безгрешен, и его ошибка перед штрафной едва не обернулась голом полузащитника аргентинский сборной Альмады. Но даже большие мастера могут иногда расслабиться. Тем более, случился ляп в тот момент, когда судьба матча уже была решена. А вершить ее Месси начал как раз после заброса Бускетса за спины защитникам. Однако сводить все исключительно к игре двух бывших игроков «Барселоны» не совсем справедливо.

Нельзя же не отметить попившего крови у бывших одноклубников Хосефа Мартинеса или отметившегося эффектной голевой передачей 18-летнего воспитанника академии «цапель» Кремаски. Родившийся в США потомок аргентинцев, уже вызывавшийся в молодежную сборную своей исторической родины, попал в объятия Месси. Вот что такое — мечты сбываются.

И, конечно, очень сильное впечатление произвел вингер сборной Финляндии Тэйлор. Уровень его взаимодействия с Месси таков, словно они играют вместе не один год. То, как этот тандем парой передач раскатал всю оборону «Атланты», и Лео впервые за восемь лет забил два гола правой ногой, — комбинация для футбольного учебника. Как и образцовая контратака после перерыва, где уже финн оформил голевой дубль с передачи аргентинца.

Ну а роскошному выстрелу Тэйлора в концовке первой половины матча Антонелла Рокуццо радовалась не меньше, чем успехам мужа, который и положил начало атаке, протащив мяч вдоль штрафной. Страшно представить, что будут делать «цапли» с соперниками на своем левом фланге, когда в состав вольется еще не дебютировавший в Новом Свете Жорди Альба.

Ну а Месси снова писал историю. Как свою персональную, доведя число жертв на клубном уровне до круглой цифры 100, так и клубную. «Интер» ведь еще никогда не добивался к перерыву преимущества в три мяча. После такого про эффект Месси не вспомнил только ленивый.

И ведь это только начало. Дальше точно будет еще лучше и еще интереснее. Уже в плей-офф Кубка лиг, куда «Интер Майами» после двух побед гарантированно вышел с первого места. Когда пойдут матчи на вылет, Лео уже будет готов играть 90 минут. Да он и тут явно рассчитывал остаться на поле до финального свистка. Однако Мартино и силы капитана сберег, и сделал замену под персональную овацию для Месси.

Можно только позавидовать болельщикам «цапель» — их американская мечта уже сбылась. А кто-то еще и получил автограф на именной майке, где Лео расписался прямо по ходу игры, сидя на скамейке запасных. Шоу короля должно продолжаться.