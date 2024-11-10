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Сегодня, 06:50

Команда Миранчука шокировала Месси. Великий аргентинец — без титула в МЛС, а «Атланта» идет дальше

Алексей Миранчук.
Фото ФК «Атланта Юнайтед»
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Россиянин стал участником главной сенсации сезона.
США. МЛС. 1/8 финала
10 нояб, 04:00. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер
2:3
Атланта

Считается, что седьмой матч — лучшее, что вообще есть в спорте (разумеется, речь про игровые виды). Это вершина, квинтэссенция самой сути состязательного процесса. Про седьмые матчи, победы и поражения, слагают легенды. Футбол в этом смысле находится в менее выигрышном положении, чем, скажем, хоккей или баскетбол, но у команд и игроков МЛС есть шанс испытать похожие эмоции, поскольку в первом раунде плей-офф играется серия до двух побед, вне зависимости от того, какой счет был в каждой отдельной встрече.

Впрочем, это можно считать и возвращением к истокам, ведь, например, на заре еврокубков не было правила выездного гола, дополнительного времени или серии пенальти. И в этом смысле в серии между «Интер Майами» и «Атлантой» был полный паритет — первые два матча завершились с одинаковым счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Так что как сказали бы раньше, переигровка, или, выражаясь современным языком, решающая встреча серии плей-офф — максимально логичная и правильная история для определения сильнейшего. Со всеми сопутствующими эмоциями.

Понятно, что фаворитом был «Интер Майами», выигравший регулярный чемпионат с рекордным количеством очков и имевший преимущество своего поля. Две недели назад Лео Месси и компания откровенно возили «Атланту» по газону и спокойно могли забить 5-6 голов. Один только великий аргентинец упустил три-четыре верных шанса. Поэтому когда Матиас Рохас по истечении четверти часа игры фактически внес мяч в ворота (голкипер «Атланты» Брэд Гьюзан спас после удара Месси из центра штрафной, но был бессилен перед добиванием), такое развитие событий выглядело максимально логичным.

Вот только и первый матч серии начался с гола Луиса Суареса уже на второй минуте. А потом «Атланта» счет сравняла и затем довольно долго держалась. Но на этот раз все получилось даже еще более радикально. Гости забили в первой же ответной атаке, пусть не без доли везения — защитник «Майами», пытаясь прервать передачу, выдал мяч точно на ногу Джамалу Тиаре. А потом «Атланта» поймала хозяев в переходной фазе, и Алексей Миранчук выкатил мяч Тиаре на пустые ворота.

Другое важное отличие от матча двухнедельной давности заключалось в том, что если тогда мяч Сабы Лобжанидзе был шальным и нелогичным, а «Интер» доминировал и транжирил моменты, то сейчас, при всем преимуществе флоридцев по владению и ударам по воротам, это не было игрой в одни ворота со случайными голами «Атланты». Контригра у гостей была, и была довольно внятной. При этом, конечно, были и совершенно выдающиеся спасения от Гьюзана. В одном случае капитан «Атланты» в начале второго тайма непостижимым образом потащил мяч после удара в упор Жорди Альбы.

Тем не менее, было бы странно, если бы Месси вообще не забил в этой серии. Аргентинец отличился в самый нужный для «Интера» момент, причем сделал это ударом головой. Вот только переломным этот гол не стал. «Атланта», помимо прочего, демонстрировала и какое-то удивительное спокойствие: мол, пропустили — ничего страшного, играем дальше. Понятно, что андердогу, каким были «Юнайтед», в этом смысле всегда легче, но тем не менее. Так что мяч, забитый Бартошем Слихом после навеса с фланга, в этом смысле тоже был отнюдь не случайным.

Потом, разумеется, была эмоциональная концовка по всем канонам жанра, но «Атланта» выстояла, сотворив главную сенсацию этого сезона МЛС. И частью этой сенсации стал Миранчук, у которого две голевых передачи в этой серии. Наверное, ради таких моментов действительно стоило перебираться в США.

Теперь в полуфинале конференции «Атланта» в следующие выходные сыграет с «Орландо». Начиная с этой стадии и дальше победитель будет определяться в одном матче.

Алексей Миранчук
Лионель Месси
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами

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