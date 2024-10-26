Роскошная игра и тотальный нефарт Месси, странная замена Миранчука. Репортаж с первого матча плей-офф МЛС

Обозреватель «СЭ» увидел новое противостояние «Интер Майами» и «Атланты Юнайтед».

Безумная неделя Миранчука и Ко

Не уверен, что в карьере Алексея Миранчука когда-нибудь была такая безумная неделя. Когда он сможет хоть чуть-чуть выдохнуть — очень хочется его обо всем этом расспросить.

Так как я получил аккредитацию и работал на матче, надеялся сделать это несколько часов назад в теплых флоридских сумерках. Но, как ни просил, в смешанную зону ни его, ни кого-либо из его партнеров по «Атланте Юнайтед» не вывели. Она в южной Флориде устроена специфическим образом, не как в Европе — это не часть подтрибунного помещения, через которую автоматически идут все игроки, а вынесенная за пределы арены комната, куда специально приводят нескольких футболистов.

В итоге из «Атланты» пару фраз и ответов по Zoom (в МЛС на гостевых матчах это стандартная история) дали главный тренер Робу Валентино и вратарь-капитан, а также один из героев матча Брэд Гузан — и на автобус да в самолет. И лишь к четырем утра — в столицу Джорджии.

Я все понимаю и никого не корю — в таком «Атланта» сейчас живет графике. Наш полузащитник с партнерами ну никак не должны были в ночь со вчера на сегодня по московскому времени выйти на поле «Чейз Стэдиум» и пожать руки Лионелю Месси, Луису Суаресу и их партнерам по «Интер Майами». Но «атланты» вышли, пожали, а потом, хоть и пропустили моментально, бились до конца, умирали на поле из последних и даже уже совсем не существующих сил.

В прошлую субботу они играли матч последнего тура регулярного чемпионата МЛС в гостях с «Орландо». Там для них с вероятностью в 99 процентов все и должно было закончиться. Ведь к заключительному уик-энду они занимали 12-е (!) место в Восточной конференции! А выходят в плей-офф — восемь команд.

Во-первых, требовалось собственно обыграть «Орландо», давно забронировавшее место в кубковой стадии. Это позволяло точно обогнать «Торонто», которое к последнему уик-энду уже провело все матчи. Но вдобавок было необходимо, чтобы синхронно уступили «Филадельфия» и «Ди-Си Юнайтед» из Вашингтона. Дома! «Атланту» не устраивала даже ничья любого из них.

И все эти невероятные совпадения — случились. Причем Миранчук при счете 2:1 в пользу его команды не реализовал пенальти, а в добавленное время «Орландо» отыгралось. Но, к счастью, Леша не стал антигероем, поскольку после долгого просмотра видеоповтора гол соперника отменили.

Но это было только начало. Ведь «Атланта» заняла в регулярке только девятое место, обогнав вашингтонцев по дополнительным показателям, а по регламенту МЛС восьмой и девятый клубы в каждой конференции встречаются друг с другом в матче за «уайлд-кард» на поле команды, занявшей место выше. И «Юнайтед» полетели в Монреаль, с которым рубились во вторник.

Там они забили два сухих мяча в первом тайме (Миранчук идеальной подачей со штрафного организовал второй), после перерыва — столько же пропустили. Все решалось в серии пенальти, в которой Алексей забил, а его команда ни разу не промахнулась. Соперник сплоховал однажды, и «Атланта» вышла в плей-офф. Повторяю — с 12-го места перед последним туром!

А в пятницу — уже стартовый матч самого плей-офф в Майами. Итого — три выездных матча в разных городах за семь дней. Суббота, вторник, пятница.

39-летний вратарь Гузан для лучшего понимания описал после игры в Форт-Лодердейле график жизни команды:

— В ночь с субботы на воскресенье возвращаемся из Орландо в Атланту. На следующий день, в понедельник, садимся в самолет в Монреаль. Во вторник играем. Тут же летим в Атланту — прилетаем часа в три ночи среды. Пока разъезжаемся по домам — ночи уже почти нет, время сна сбито. А еще через 12 часов — рейс уже в Форт-Лодердейл. Играть против лучшей команды лиги («Интер Майами» установил рекорд по очкам в регулярке, обогнав второе место, «Коламбус Крю», на восемь очков) и не искать себе никаких оправданий. И бежать, даже когда ноги не бегут и «бензина» нет.

Когда Гузана спросили, справедливо ли, на его взгляд, такое расписание, при котором отдыхавший почти неделю «Интер Майами» принимал обессиленную от всех этих матчей и перелетов «Атланту» раньше всех остальных встреч плей-офф, голкипер довольно зло отрезал: «Мое мнение никого не интересует. Это неважно. Надо принимать ситуацию такой, как есть. И каждый сегодня вложил в игру себя целиком».

Голкипер «Интер Майами» Брэд Гузан. Фото USA Today Sports

За 40 лет до Месси на этом месте принимали соперников Джордж Бест и Герд Мюллер, а в гостях с ними играли Пеле и Кройф

На днях меня удивил знакомый родом из Казахстана, давно живущий в Америке. Буквально за день до первого матча плей-офф он на официальном ресурсе купил по номиналу, за 65 долларов, билет на трибуну за воротами. Не фанатскую, где все 90 минут весело и неустанно заряжает, кажется, целиком аргентинская «банда» с соответствующими композициями, ритмами и музыкальными инструментами (даже знаменитая песня с ЧМ-2022 исполнялась не раз и не два!), а противоположную.

Но неважно. Сам факт, что билеты на совсем небольшой для команды с такими именами стадион на 21 с половиной тысячу зрителей не были раскуплены черт знает сколько времени назад — плей-офф же все-таки! — меня поразил. Пусть даже мест оставалось немного, на пару секторов — но они были. И по более чем гуманному, особенно для здешних недешевых краев (хотя, например, в Калифорнии все еще в разы дороже), ценнику. Обидно только, что в последний момент этому знакомому, который учится на пилота, поставили полет, не позволявший приехать на футбол. И билет пришлось сдавать на тот же ресурс. Что ж, повезло кому-то другому.

«Чейз Стэдиум», арена с четырьмя прямоугольными трибунами, можно сказать, старого английского типа, находится на окраине Форт-Лодердейла, приятного города в окрестностях Майами. Это — временная локация для «Интер Майами». Сейчас строится новый стадион немного побольше, на который, однако, команда и в следующем году переехать не успеет. Но он зато — в самом Майами. Правда, возникнет другая проблема — с учетом дальности расстояния, нужно обзаводиться новой аудиторией. Не все из тех, кто ходит на футбол сейчас, смогут туда добираться.

«Чейз» построен в 2020 году именно как времянка, всего за 60 тысяч долларов, на месте 17-тысячного «Локхарт Стэдиум». Прежняя арена существовала с 1959 по 2016-й и ставшего домом для «Форт-Лодердейл Страйкерз», клуб лиги NASL, за который в 70-е — начале 80-х играли, ни много ни мало, Джордж Бест и Герд Мюллер. А против них тут же выходили Пеле, Йохан Кройф, Франц Беккенбауэр. И наш друг Гус Хиддинк, кстати. Так что Месси с Суаресом в этих краях есть кому наследовать!

Правда, представить себе, чтобы сорок лет назад основным цветом клуба был розовый, решительно невозможно. А теперь огромный логотип клуба с цаплями (этих длинноклювых птиц, совершенно не пугливых, действительно во Флориде можно встретить на каждом углу, даже разгуливающих на парковках рядом с автомобилями) перед входом на центральную трибуну, эффектная «Ауди» тоже с эмблемой «Интера», с которой все ходят фотографироваться, — в розовом. Как и домашние футболки команды Месси. Сам каркас трибун при этом — металлический, напоминающий времянки. Громкий звук прямо на табло вам предлагают издавать одновременным топаньем по этому каркасу. Учитывая, что на трибунах очень много детей и подростков, они делают это с огромным энтузиазмом. Получается убедительно.

А такого количества людей в футболках с одной и той же фамилией и номером я не видел, пожалуй, нигде и никогда. Месси тут — просто все! Даже обидно как-то за Суареса или Серхио Бускетса — тоже ведь не последние люди. Но в этом вопросе — никакого плюрализма мнений. Единственное, в чем он допускается, — в том, чья футболка. Большинство «десяток», понятно, розовых, салатовых либо черных с розовыми номерами — в форме «Интер Майами». Но не раз встречал «Месси» в форме и сборной Аргентины, и даже «Барселоны». Правда, ни единожды не видел футболок «ПСЖ».

Большинство болельщиков у «Интера» появилось именно с приходом Лионеля — конечно же, вы назовете их «глорихантерами». Но таковы и магия Лео, и устройство современного мира. Я подходил перед игрой к нескольким фанатам, спрашивал, с какого времени они за этот клуб. И ответ всякий раз был один и тот же — с появления Месси! Хотя люди мне попадались из разных краев — и отец с сыном из Чили, и муж с женой из Нью-Джерси.

Можно сколько угодно считать такой клуб искусственным и задаваться вопросом, что с ним будет, когда Месси отсюда уйдет. Но сейчас ведь и в «СЭ» выходят тексты моих коллег о каждом матче «Интер Майами». Потому что о нем, где бы он ни играл, читают, и объективная статистика просмотров это показывает! Это — в России, а во Флориде, где есть такая счастливая возможность, — ходят.

Тем более что это самое латиноамериканское место в США, и объявления по «Чейз Арене» делаются как на английском, так и на испанском. А пресс-конференции Херардо Мартино, аргентинского же тренера (известного многим из вас по работе в «Барселоне») проходят вообще только на испанском. Параллельный перевод на английский идет опять же по Zoom. «Живого» переводчика рядом с Мартино нет.

Общения и даже возможности увидеть Месси с нескольких метров, а не с трибуны, у прессы нет в принципе. За почти полтора года, которые он провел в «Интер Майами», говорят, организовали одну, и то довольно небольшую, пресс-конференцию в прошлом году да открытую тренировку этой весной, где у журналистов была возможность стоять за воротами и наблюдать за упражнениями и двусторонкой. Все. Более того, у пресс-службы клуба нет прямого доступа к игроку! Все — только через его представителей, которые не без оснований считают, что ходить на Лео и без каких-либо интервью будут. С этим не поспоришь.

Месси спокойнее в привычном узком окружении, он человек скромный и к незнакомцам относящийся недоверчиво. У него нет потребности излагать свои взгляды по каждому вопросу на весь мир.

За последние пару недель он сделал аж два хет-трика — Боливии в отборе ЧМ-2026 (который, напомню, в США, в том числе в Майами, только на другом стадионе, и пройдет) и «Нью-Ингленд Революшн» в последнем туре регулярки МЛС, причем выйдя на замену. То есть в форме он сейчас самой что ни на есть оптимальной, все ему дается легко, играючи. При том что ему — 37.

Но не будем все же забывать, что уровень сопротивления в этой лиге — весьма слабый. Потому что в плане покупки звезд в МЛС существуют жесткие ограничения, и клубы вкладываются в приобретение игроков атаки, «подзабивая» на оборону. Там выступают самые малооплачиваемые футболисты команд — к тому же, исходя из требований публики, желающей результативного зрелища, все стремятся играть результативно, в атаку. Ну, и как при таких раскладах Месси не разгуляться?!

Лионель Месси. Фото USA Today Sports

В МЛС можно выиграть 7:0, потом дважды сыграть по 0:0 — и вылететь из плей-офф

Тем удивительнее, что «Атланте» он не забил. Хотя мог — несметное число раз. Шесть-семь отличных моментов у него было железно. Только за первые полчаса он четырежды пробил в створ, и всякий раз — опасно. Но в этот вечер какая-то «противомессиевая» муза посетила Брэда Гузана, и очень старый вратарь именно от Лео брал вообще все. Когда во втором тайме Месси будет с линии вратарской бить «в домик» Гузану, и все равно мяч от ноги голкипера уйдет на угловой, Лионель с нехарактерным для себя раздражением пнет мяч в сторону боковой линии.

Кстати, люди, сидящие у углов поля, тут с огромным нетерпением ждут моментов, когда Месси идет подавать угловые. Вся трибуна встает и начинает скандировать его фамилию. А уж когда штрафные, да еще и с опасных позиций, — встает весь стадион. С него Лео тоже в этот нефартовый для себя вечер чуть-чуть не попал. Хотя часть публики ввиду обмана зрения поначалу решила иначе.

Еще в одном эпизоде Месси, увидев упавшего соперника, в перспективной для атаки ситуации остановил игру, чем заслужил овации стадиона. Потом ведь люди вспоминать будут, что вживую видели такой эпизод! Как их деды вспоминали, что видели что-то подобное в исполнении Пеле.

А вот покрасивший волосы в белый цвет Суарес решил голевые вопросы жестко и сразу — на второй минуте. Грубо ошибся в передаче перед штрафной полузащитник сборной Польши и «Атланты» Слиш — и тут же коротенькая трехходовка, начатая Месси и завершенная почти с линии вратарской уругвайцем, обнаружила мяч в гостевой сетке. Он затрепыхался, как рыба, которую во Флориде ловят в каких-то невообразимых количествах. Запахло разгромом.

Но счет не имел никакого значения. Спросите — как это? А вот так. Из-за регламента плей-офф. В первом круге состязание идет до двух побед. Как мне очень наглядно объяснил перед игрой английский журналист Саймон Эванс, работающий в агентстве France Presse, «Интер Майами» может выиграть первый матч 7:0, а потом дважды сыграть нулевые ничьи, проиграть оба раза серии пенальти и вылететь из турнира. Потому что важен сам факт каждой отдельной победы, а счет в ней совершенно безразличен. Со второго же этапа и до финала — всего по одному матчу.

«Атланта», из которой до игры за последнюю неделю, казалось, выжали все соки, тем не менее гнулась, но не ломалась. Да, к получасу какие-нибудь 4:0 в пользу «Интер Майами» могли бы быть на табло легко. Но Месси отчаянно не везло, муха укусила Гузана, Суарес, забив, успокоился — и после получаса «Атланта» потихоньку начала прибирать игру к рукам.

Поначалу без моментов (разве что после одного углового, поданного Миранчуком, мяч дополз до вратарской, и его просто надо было пропихнуть в сетку, да умельца не нашлось), но первый же привел к ответному голу. Автором которого — ударом низом в дальний угол — стал, конечно же, грузинский вингер «Атланты» Саба Лобжанидзе.

Почему «конечно же»? Потому что «Чейз» — «его» стадион. В конце весны, готовясь к поездке на чемпионат Европы, Саба заколотил тут «Интер Майами» два мяча из-за штрафной, причем разными ногами. И «Атланта», до того десять туров не выигрывавшая, в гостях сенсационно обыграла 3:1 лидера, как раз десять игр не проигрывавшего. Лобжанидзе, естественно, признали игроком матча и включили в сборную тура МЛС.

Спустя четыре месяца в ответном матче, теперь в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум», Лобжанидзе снова забил, а потом Миранчук потрясающим крученым ударом в «девятку» за пять минут до конца сравнял счет. И теперь оказалось, что без той ничьей никакого плей-офф у «Атланты» не было бы.

Флоридские «клиенты» Лобжанидзе и странная замена Миранчука

Саба забил своим флоридским «клиентам» вновь, и почти сразу же Миранчук, изящно развернувшись, едва не отдал замечательную голевую передачу. Вернее, он отдал ее — да только форвард Джамал Тиаре, выйдя один на один, пробил мимо ворот. «В другой день мы могли бы забить и второй мяч», — сказал Гузан. Вот уж правда — в другой. Это было бы уже что-то совсем неправдоподобное.

Меньше всего после такого эпизода в концовке первого тайма можно было ожидать, что на второй Алексей не выйдет. Но главный тренер Роб Валентино сделал двойную замену, убрав в том числе российского полузащитника. При том что еще две замены основных защитников из-за травм были проведены до перерыва!

Почему заменили Миранчука? Игра его, пусть и не особо блиставшего, но опасно выполнявшего все стандарты (и забившего с него в предыдущем матче), почти ставшего автором голевого паса, напрямую отправке на лавку не способствовала.

Предполагаю, что Валентино рассудил так. К перерыву счет установился ничейный. Сил у команды почти нет и дальше будет еще меньше. Что ей остается? Целый тайм отбиваться. То есть всем без исключения пахать в обороне. А Миранчук — не про такой футбол. Тонкость же и созидание после всей этой череды перелетов и матчей — для выездной игры против команды Месси слишком большая роскошь, которую во втором тайме при удачном счете «Атланта» позволить себе не может. А может — «копать от забора и до обеда!»

Повторяю — это не более, чем моя гипотеза, которая не имеет ни подтверждений, ни опровержений, поскольку Валентино довольно кратко выступал только по Zoom и тему двойной замены в перерыве не поднимал. Но, если Миранчук здоров (а никаких признаков повреждения он к перерыву не проявлял), то объяснить это можно только так. И какая-то логика в этой ставке на чернорабочий футбол в таких обстоятельствах есть.

Не учел тренер одного. Того, что учесть вообще-то проще всего, — команда может пропустить. И что делать тогда? Кем созидать? Убрав Миранчука, тренер «Атланты» лишил себя плана В. Вместо него были непродуманные, шальные диагонали, «загрузы» в штрафную и больше ничего. Отыгрываться «Атланте» было некем и нечем, кроме удачи. Но Фортуна взяла на себя право оберегать ее от чужих голов, а вот на «забитие голов», как сказал бы Вадим Евсеев, она, видимо, не подписывалась.

В результате у Месси продолжало не залетать, зато вскоре после истечения часа игры после дальнего удара метров с 25 залетело у Жорди Альбы. Не шел мяч в ворота у главного барселонца — так два раза зашел у двух бывших партнеров Лео. Тренер Мартино на пресс-конференции на радостях начал уподоблять его по вкладу в мировой футбол Кафу, Роберто Карлосу, упомянул даже в том же контексте опального Дани Алвеса.

На это уже «Атланте» ответить было нечего — кроме одного дальнего удара да неплохой комбинации, зачинателем и завершителем которой (пусть удар в створ и вышел несильным) был Лобжанидзе. «Юнайтед» продолжали самоотреченно защищаться, бросаться под мячи от Месси и Суареса, сохранять организацию игры в обороне. Но атаки как таковой — не было.

Тем не менее «Атланта» до конца продолжала держаться в мяче от серии пенальти. И думалось — если в первом тайме такой фокус у нее прошел, то, может, и во втором случится то же самое? Тем более что «Юнайтед» — уникальный для этого сезона клуб, в регулярке из двух матчей не проигравший «Интер Майами» ни разу.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси (справа). Фото USA Today Sports

Нет, это было бы уже слишком. У команды Месси снова возникла куча моментов — они после углового у соперника со своей половины поля с Суаресом аж вдвоем на одного вратаря выбежали. Но переиграть Гузана в этот вечер одному из лучших футболистов всех времен и народов было не суждено никаким способом. Голкиперу будет что вспомнить на старости лет!

Впрочем, чтобы было вспомнить еще больше — надо прыгать выше головы в двух (в лучшем для «Атланты» случае) оставшихся матчах серии. «Надо сейчас отдохнуть, восстановиться и быть готовыми отдать в следующую субботу все», — формулирует вратарь. А нам остается надеяться, что эти 45 минут отдыха, которые Валентино предоставил Миранчуку явно не по его желанию, пойдут игроку на пользу, и на ответную встречу он выйдет свежим, бодрым и умным. И повторит то чудо, которое заставило тогда вскочить с диким ревом весь заполненный огромный стадион в Атланте.