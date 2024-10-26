Миранчука заменили в перерыве, победу «Интер Майами» организовали Месси и Альба

Главный фаворит сезона в МЛС начал плей-офф с непростой победы.

Ноль целых, ноль десятых — примерно так оценивались шансы «Атланты» в серии с «Интер Майами». Впрочем, так было и в мае, когда «Пятиполосные» приехали во Флориду с серией из восьми матчей чемпионата без побед, да еще и вылетев из Открытого Кубка США после встречи с клубом из ЮСЛ. Итог — 3:1 в пользу аутсайдера, а Лобжанидзе голевым дублем затмил забившего единственный гол «цапель» Месси. События же игры месячной давности со спасительным ударом Миранчука, который попал в число претендентов на лучший гол сезона, и вовсе еще не выветрились из памяти.

Как говорится — в жизни всегда есть место подвигу. Правда, против «Атланты» был еще и календарь, и так как эту игры сдвинули на день раньше, у гостей после стыковой игры в Монреале было только трое суток на восстановление. И про отсутствие свежести подумалось уже на второй минуте, когда защитники допустили глупую потерю около угла штрафной. Жорди Альба сразу нашел пасом Гомеса, а тот переправил мяч открывшему счет Суаресу. Уругваец в этот момент вписал свое имя в историю, как автор первого гола «цапель» в плей-офф.

Беда же, как известно, не приходит одна, и за полчаса «Атланта» лишилась из-за травм забивших «Монреалю» Леннона и Грегерсена. Первый неудачно упал и повредил плечо, останавливая соперника в штрафной. А второй получил повреждение буквально на ровном месте. В общем, с такими вводными никто бы не удивился крупному счету по итогам первого тайма. Два крутых сейва Гьюзана после ударов Месси, два попадания в штангу — моментов у хозяев хватало. Гости же за почти сорок минут могли похвастаться разве что намеком на остроту, когда мяч заметался перед воротами после углового в исполнении Миранчука.

Безнадегой, правда, не пахло, а 37-летний Маккарти, для которого нынешний сезон последний в карьере, излучал какую-то невероятную уверенность в опорной зоне. Причем прошлый раз ветеран выходил в старте в сентябрьском матче с «Интером», и логика в выборе Роба Валентино просматривалась. А его команда, как уже все поняли, с завидным постоянством находит, чем удивить победителя регулярного чемпионата. Португальский латераль Педру Амадор, приучив всех к своим классным подачам, изменил привычный маневр, сместившись к штрафной, шведкой выдал умнейший пас попавшему в дальний угол Лобжанидзе. Еще бы Тиаре забить после не менее красивой передачи Миранчука, и к перерыву игра развернулась бы на 180 градусов.

Однако сенегалец свой шанс загубил. И, как оказалось, самое яркое действие нашего легионера в этой игре стало последним на поле, так как в перерыве Миранчука сменил Шанде Силва. Игра почти на весь второй тайм превратилась в улицу с односторонним движением. Гости выстроили эшелонированную оборону, только это не помешало Месси вывести Гомеса один на один. Гьюзан спас и в этом эпизоде, и когда сам аргентинец бил с линии площади ворот. Однако между этими сейвами уместился второй гол «цапель».

Месси в данной атаке выступил в роли ассистента, а дальним ударом — в лучших традициях Лео — цель поразил Альба. Это и склонило чашу весов в пользу «Интера», а у гостей не нашлось, чем ответить в концовке. В целом же можно констатировать, что «Атланта» уже не в первый раз осложнила «цаплям» жизнь, и у нее есть шансы сравнять счет в серии до двух побед через неделю. Только для этого нужная лучшая версия Миранчука, который ярко сыграл против главного фаворита сезона в регулярном чемпионате. Получится ли у россиянина снова заставить говорить о себе в восторженных тонах — узнаем в ночь на 3 ноября по московскому времени.