Месси забивает и ждет в «Интер Майами» Ди Марию. Против «Атланты» Лео затмили крутые голы грузина Лобжанидзе

Гол аргентинской звезды не спас лидера МЛС от поражения.

Новый старый друг

Дебютный сезон Лионеля Месси в МЛС запомнился даже не первым американским трофеем аргентинца и его травмой, которая стоила «Интер Майами» места в плей-офф, а удивительными вещами для стран с давней и сформировавшейся футбольной культурой. Главный тренер «цапель» Херардо Мартино так и говорил, что только в Штатах тренеру приходится объяснять болельщикам соперника, почему сегодня не сыграет его ведущий игрок.

С учетом взлетевших цен на билеты это было непросто, даже если причиной были травмы или переутомление и некоторым клубам приходилось возвращать часть средств болельщикам и придумывать в качестве компенсации бонусные программы. Легко представить, каково было четыре дня назад болельщикам в канадском Ванкувере, когда Мартино решил дать отдохнуть сразу трем своим звездам — Месси, Суаресу и Бускетсу! Двое из них в день матча наблюдали, как за академию «Интера» играют их сыновья. А тренер еще и предупредил, что ничего не гарантирует в субботу, когда «цапли» будут принимать «Сент-Луис».

Причина, в принципе, очевидна. Уже в понедельник Месси ждут в лагере сборной Аргентины, которая начинает подготовку к Кубку Америки. А, если кто-то забыл, при выборе клуба одним из ключевых моментов для Лео была возможность как можно лучше подготовиться к континентальному первенству. Оттуда Лео, кстати, может вернуться в компании еще одного старого друга — Анхеля Ди Марии.

Мартино, конечно, говорит, что сейчас это невозможно, только у аргентинских инсайдеров другая информация. Они уверяют о наличии договоренностей по условиям личного контракта, и теперь все зависит от двух вещей. Во-первых, от решения Ди Марии, которого хочет сохранить «Бенфика». Во-вторых, от расчистки состава, чтобы вписаться в потолок зарплат. Возможно, летом ничего не получится, и придется подождать января с прицелом на будущий сезон. При таком сценарии Ди Мария может провести ближайшие полгода на родине — в воспитавшем его «Росарио Сентраль».

Финский герой второго плана

Кстати, на время Кубка Америки чемпионат МЛС не остановится, и тянуть «Интер» на себе будут те, кто не попадет в сборные. В том числе — финн Тэйлор, который в Ванкувере отметился голом и передачей (2:1) и заслуженно попал в символическую сборную тура. В последнее время играл он нечасто, так как слева в атаке теперь первый номер — парагвайский новичок Рохас. Однако в среду Мартино включил Тэйлора в состав, напомнив о прошлом сезоне, в котором вингер прекрасно сыгрался с Месси.

— Для таких игроков, как я и другие, кто остается здесь и не всегда попадает в состав, это дополнительный вызов: мы должны прибавить и приносить три очка в копилку команды каждый уик-энд, как это происходит сейчас. Никаких оправданий в отсутствии наших лидеров никто искать не будет. В любом составе мы должны выходить и выигрывать, — говорил Тэйлор во время недавней открытой тренировки «цапель».

— Что значит для вас лично играть и тренироваться с Месси? И каков он в жизни и в команде?

— Все видят, что Месси делает на поле, сколько он забивает и отдает, какие потрясающие вещи творит с мячом. Он приносит нам результат. Он и в тренировках привносит в команду энергию и делает каждого из нас лучше. Таково свойство его личности — он хочет выигрывать каждый матч. И на тренировке он хочет выиграть каждую двусторонку. Не только из-за его мастерства, но и из-за такого его менталитета мы становимся сильнее. И, когда с нами такой человек, уже не можем принять факт любого поражения как что-то естественное.

— В прошлом сезоне у вас после 15 игр было 15 очков и последнее место в конференции, сейчас — 31 и первое. Столько, сколько сейчас, в 2023-м, у вас стало только к сентябрю. Каково футболисту одной и той же команды играть в настолько разных командах под одним названием в течение двух лет?

— Это совершенно разное ощущение. Теперь каждый выходит на поле вообще с другим уровнем уверенности в себе, чем год назад. Атмосфера в раздевалке тоже абсолютно иная. Мы должны зацепиться за этот позитив и, надеюсь, будем продолжать идти в том же направлении.

— Насколько велико внимание в Финляндии к «Интер Майами» и общаетесь ли вы с финскими представителями других видов спорта, играющими в Южной Флориде, в частности с капитаном «Флорида Пантерз» Александром Барковым?

— Да, я близок с некоторыми игроками «Пантерз», поскольку и они, и я — финны. И сейчас от всей души поддерживаю «Флориду» в серии с «Рейнджерс».

Другая аргентинская «десятка»

Что касается игры с «Атлантой», то она проходила на встречных курсах. Да, гости до перерыва порой отвечали лишь одной атакой на два-три выпада хозяев, но это было не менее опасно. К тому же в первом тайме «Интер» подводила реализация, а мастер-класс местным звездам дал полузащитник сборной Грузии Лобжанидзе (4 матча в отборе на Евро-2024). Саба забил два красивейших гола дальними ударами, напомнив свой предматчевый комментарий о сопернике: «Они все великие игроки, но это ничего не значит».

Все верно. Решает не статус, а готовность к конкретной игре. И если Месси свой гол забил, классно попав из-за штрафной под дальнюю штангу, то у Суареса прицел сбился. А героем вечера наряду с Лобжанидзе стал другой аргентинец — 23-летний Альмада. На победном для альбиселесте ЧМ-2022 он был в заявке и отыграл шесть минут в игре с поляками. В «Атланте» же Альмада — капитан и обладатель культовой для любого аргентинца «десятки».

Он сыграл ключевую роль во второй голевой атаке и организовал похоронивший надежды «Интера» на спасение третий мяч. Вдохновился встречей с Лео? Такие мысли приходят с учетом того, что прошлый раз еще несколько лет назад доминировавшая в лиге «Атланта» побеждала 31 марта. За неделю до этого, кстати, случился предыдущий проигрыш «Интера» в регулярном чемпионате. Команды с двух разных полюсов — и такой результат. Но тем и прекрасен футбол, в котором не всегда побеждает Месси.