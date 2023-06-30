Куда едет Месси? Клуб Бекхэма — аутсайдер МЛС: 27-е место и 7 поражений подряд

Что нужно знать об «Интере Майами».

История

«Интер Майами» — очень молодой клуб. В одном из самых солнечных городов США много лет не было собственного представителя в МЛС, но в 2018 году лига объявила о скором создании клуба на юге Флориды. Он получил название «Интер», розовые цвета и прозвище «цапли» (этих птиц немало в регионе).

Старт команды в МЛС состоялся в 2020 году, и пока она не успела ничего выиграть. За три сезона «Интер» попал в плей-офф лишь один раз, где сразу же вылетел от «Нью-Йорк Сити», да и в этом году дела в МЛС у него идут скверно: команда располагается на 27-м месте и замыкает таблицу Восточной конференции. «Цапли» проиграли в семи последних матчах чемпионата, зато вышли в полуфинал Открытого кубка США — так далеко «Интер» еще не добирался, так что имеет реальные шансы на первый трофей в истории. Полуфинал как раз запланирован на конец августа, когда Месси и другие новые звезды уже приедут во Флориду.

Владельцы

Все знают, что во главе клуба стоит один из самых известных экс-футболистов мира Дэвид Бекхэм, но это не совсем так. Экс-капитан сборной Англии — в большей степени лицо «Интера», но не единственный его хозяин. Вместе с Бекхэмом «цаплями» руководят братья Хорхе и Хосе Мас — это бизнесмены, выросшие в Майами и владеющие крупной строительной и инжиниринговой фирмой MasTec. Forbes оценивает состояние Хорхе Маса в 1,4 миллиарда долларов.

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Стадион

Примерно в то же время, когда было объявлено о создании клуба в Майами, началось и строительство нового стадиона для «Интера». По партнерскому соглашению арена получила название «ДРВ ПНК» и открылась в 2020 году. Ее максимальная вместимость — всего 18 тысяч, и это одна из причин, по которой «Интер» реализовал билеты на все оставшиеся матчи сезона уже спустя сутки после подписания контракта с Месси.

Очевидно, что на таком стадионе болельщикам тесно, так что «Интер» готовится к переезду в новый дом. Да, спустя всего несколько лет после открытия нынешней арены «цапли» объявили о начале строительства новой — «Майами Фридом Парк» будет рассчитан на 25 тысяч зрителей и откроется в 2025 году.

Херардо «Тата» Мартино. Фото USA Today Sports

Тренер

Сейчас «Интер» занимает третье с конца место в МЛС, поэтому неудивительно, что на днях в клубе произошли перестановки. Фил Невилл, руководивший командой с начала 2021 года, был отправлен в отставку, а на освободившийся пост назначили маститого Херардо «Тата» Мартино. Это решение — конкретно под Месси: 60-летний специалист работал с действующим чемпионом мира и в «Барселоне», и в сборной Аргентины.

Правда, с каталонцами Мартино выиграл лишь Суперкубок Испании, а со своей национальной командой уступил в двух подряд финалах Кубка Америки. Зато в 2018 году аргентинский тренер привел «Атланту Юнайтед» к победе в плей-офф МЛС. Последним местом работы Мартино была сборная Мексики, которую он не сумел вывести из группы на ЧМ-2022.

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Состав

Если судить строго по Transfermarkt, то по состоянию на июнь «Интер» занимал 24-е место в лиге по совокупной цене состава — всего 34 миллиона евро. Однако в эту сумму не входит оценочная стоимость Месси, а она ей почти идентична. Другими словами, с июля общая цена игроков «цаплей» возрастет в два раза, и клуб моментально катапультируется в лидеры МЛС по этому показателю.

Как известно, помимо Лео в «Интер» переходит и другой именитый воспитанник «Барселоны» Серхио Бускетс, а еще к ним может присоединиться их бывший одноклубник Жорди Альба.

До прошлого года в «Интере» играл другой знаменитый аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, а на момент объявления о трансфере Месси самыми известными футболистами команды считались венесуэльский форвард Жозеф Мартинес, американский защитник Деандре Йедлин и украинский защитник Сергей Кривцов.

Важно, что в МЛС существует так называемое правило Бекхэма, или правило назначенного игрока. Согласно нему, команды могут подписывать максимум трех футболистов вне потолка зарплат, и на момент перехода Месси у «Интера» все слоты были заняты, так что клубу придется совершать перестановки в бухгалтерии. AS сообщал, что в год аргентинец будет получать около 54 миллионов долларов.

Дата дебюта

Контракт Месси с американским клубом начнет действовать в июле. Чемпионат в самом разгаре, матчи проходят каждую неделю, но это не значит, что звездный форвард дебютирует в МЛС уже в ближайшие выходные. Оформление необходимых документов занимает время, да и Месси еще недавно играл за сборную в Азии, после чего отдыхал от изнурительного сезона.

Предварительная и неофициальная дата дебюта аргентинца — 21 июля. В этот день начнется ежегодный турнир Кубок лиг, в котором участвуют клубы из МЛС и чемпионата Мексики. В первом туре группового этапа «Интер Майами» сыграет против «Крус Асуль», и, скорее всего, за этим матчем будет наблюдать вся планета.