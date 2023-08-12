Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею

«Цапли» уверенно вышли в полуфинал Кубка лиг, а великий аргентинец отметился голом во всех пяти матчах после переезда в Америку.

Лионель Месси и Криштиану Роналду теперь на разных континентах, однако их вечный спор бесконечен. Реализованный португальцем пенальти вывел «Аль-Наср» в финал Кубка арабских чемпионов, и уже в субботу Криш может выиграть свой первый ближневосточный трофей. А дубль Месси в безумном матче Кубка лиг с «Далласом» (4:4) позволил аргентинцу превзойти своего вечного антагониста и семнадцатый год подряд преодолеть гроссмейстерскую отметку в два десятка забитых мячей.

В «Интер Майами» новый капитан взял такой темп (7 точных ударов в четырех предыдущих матчей), что и 30 голов не за горами. И это еще Месси не бьет пенальти, не нарушаю клубную субординацию! Штатный исполнитель 11-метровых — Хосеф Мартинес, и уже второй раз в новой истории «цапель» венесуэлец отправился к «точке», оставив своего звездного одноклубника без уже привычного быстрого гола.

Впрочем, Месси в этой игре словно не стремился завершать атаки. Он их развивал, подхватывая мяч в центре поля, и своими передачами задавал направление наступления.

Первого удара аргентинца пришлось ждать ровно полчаса — до тех пор, пока он не устроил перепасовку с Тэйлором и атаковал от угла площади ворот. В этом эпизоде голкипер «Шарлотт» выручил, тогда как несколько минут спустя ему пришлось капитулировать второй раз. И, как ни странно, снова обошлось без Месси. Бускетс выдал фирменную диагональ под включение Йедлина, Мартинес увел за собой защитника, расчистив зону на входе в штрафную, а завершающий удар нанес Тэйлор.

Между тем результативность финна — это ведь тоже эффект Месси. За пять матчей с аргентинской звездой он уже превзошел свой показатель прошлого сезона (4 гола против трех). Тэйлору так понравилось забивать, что против «Далласа» он поразил собственные ворота. Но это, конечно, шутка. А если вернуться к матчу с «Шарлотт», то это была, пожалуй, самая простая игра команды из Майами после подписания Месси.

Несмотря на статус, ее даже можно было назвать банальной. Да, во втором тайме гости стали проявлять какую-то активность и напрягать вратаря «цапель». В первой же половине матча возникало стойкое ощущение, что это топ-клуб соперничает с аутсайдером и делает для успеха ровно столько, сколько нужно, и бережет силы на новые сражения.

По факту проводящий лишь второй сезон в МЛС «Шарлотт» сейчас в таблице чуть выше «Майами» и набрал на восемь очков больше. По сути же, обновившийся летом состав «цапель» в сравнении с соперником — почти космос. У одних Месси, Бускетс и Жорди Альба. Главные звезды «Шарлотт» — игроки сборной Польши Южвяк и Свидерски, да отыгравший десять последний сезонов в «Бернли» и «Рейнджерс». 34-летний полузащитник сборной Канады Эрфилд.

В атаку гости рванули, когда терять было нечего, однако игравший только в лиге 2 французский защитник Маланда, не забив с полутора метров, практически сразу поразил собственные ворота. Ну а Месси все подготовил, выведя на оперативный простор 20-летнего парагвайца Гомеса, чью передачу так неудачно прервал соперник.

Но, будем честны, не ради этого зрители заполнили трибуны стадиона в Форт-Лодердейле и встречали рассвет у экранов в Европе. И аргентинский король не разочаровал. Выдал на последних минутах очередной классный пас, открылся под ответную передачу Кампаньи и записал на свой счет восьмой американский гол. В этой атаке все было так же просто, как и в игре в целом.

Зато празднование из киновселенной Marvel получилось новым. Месси уже радовал сыновей, изобразив Тора и Черную пантеру. Теперь дошла очередь до Человека-паука. Что дальше? Узнаем в полуфинале в ночь на вторник.