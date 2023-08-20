44-й трофей Месси — взрыв эмоций! Лео исполнил шедевр, а вратарь «Интер Майами» забил решающий пенальти

Коллекция титулов великого аргентинца пополнилась Кубком лиг, в котором капитан забил десять мячей.

«Нэшвилл» — «Интер Майами» — 1:1 (0:1). Пенальти — 9:10

Голы: Месси, 23 (0:1). Пикол, 57 (1:1).

И все-таки немного жаль, что в финал не пробился «Монтеррей». Самая богатая команда Мексики, пятикратный победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ и дважды бронзовый призер клубного чемпионата мира. Причем дело даже не в статусе, а в общем восприятии Кубка лиг. Вроде бы международный турнир, а по пути в финал «Интер Майами» только на старте группового раунда пересекся с «Крус Асуль». Дальше — все старый знакомые из МЛС, что создало эффект некоего внутреннего междусобойчика.

С другой стороны, разве это отменяет значимость успеха «цапель», которым всего несколько лет от роду, и каких-либо достижений у них не было вообще?! И когда Месси перед финалом говорил, что завоевание титула станет невероятным событием для клуба и болельщиков, придраться к его словам не могли даже самые закоренелые скептики. Они, естественно, найдутся, только это не отменит гениальность аргентинца.

Пришел, увидел, победил — самое простое и очевидное, что приходит на ум. Однако такого эффекта, как от подписания Месси, лига еще не видела, хотя в ее истории было немало громких имен. Дэвид Бекхэм, Златан Ибрагимович, Тьерри Анри, Давид Вилья, Анреа Пирло, Хавьер Эрнандес... Да даже игравшие за «Интер» еще в прошлом сезоне Игуаин и Матюиди.

Хотя сам Лео традиционно скромничал, отмечая рост команды благодаря работе Херардо Мартино и говоря о том, как футболисты ежедневно работают на тренировках. И капитан, бесспорно, прав, потому что рядом с ним расцвели почти все. Хосеф Мартинес все чаще напоминает того грозного снайпера, который до своей тяжелой травмы разрывал лигу в чемпионском составе «Атланты Юнайтед». Выпускник академии «цапель» аргентинец Кремаски в свои 18 лет превращается в восходящую звезду лиги, а финн Тэйлор так круто, кажется, не играл вообще никогда.

Даже если кому-то это покажется в большей степени эмоциональной оценкой — есть цифры. За 22 предыдущих матча текущего сезона «Интер» забил 22 мяча. В своей новейшей истории добраться до данной отметки команде из Майами удалось за семь игр Кубка лиг. Месси забил в каждой, а часть своего волшебства словно специально приберег на решающий матч. Казалось, мы видели подобные номера десятки раз. А восторг — когда Лео проходит мимо защитников и с левой запускает мяч в верхний угол — остается прежним.

Только легкость, с которой исполняются такие номера, обманчива. Да и «Нэшвилл» — совсем не подарок. Это один из акционеров клуба — звезда НБА Яннис Адетокумбо — может устроить шоу перед игрой, забив гол на разминке и отметив это в фирменном стиле Криштиану Роналду. В футбольном же плане «Нэшвилл» — очень дисциплинированная и колючая команда. Разгуляться гостям она не давала, а сама выжала из камня воду, отыгравшись благодаря серии рикошетов при подаче углового.

Больше того, могла выйти вперед, если бы «Интер» не спас Каллендер. Причем случилось это практически сразу после того, как Месси снова продрался на ударную позицию и попал в штангу. В общем — это был настоящий финал, который мог завершиться до серии пенальти. Как на последней добавленной арбитром минуте не забил убежавший один на один с вратарем Кампана — не ответит и он сам.

Но тем слаще и эффектнее победа. Месси, как обычно, лично начал серию 11-метровых. Подал пример в том числе и не побоявшемуся ответственности Кампане. Еще больше драматизма происходившему в Нэшвилле добавил упустивший шанс закрыть серию Ульоа. Благодаря его осечке дело дошло до вратарей, и там Каллендер оказался бесподобен. Вонзил мяч под планку, после чего потащил удар коллеги. 44-й по счету трофей в коллекции Месси не мог получиться банальным. А на горизонте маячит следующий — в ночь на четверг полуфинал Кубка США против «Цинцинатти».