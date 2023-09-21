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Сегодня, 04:50

Мартино рискнул и потерял Месси и Жорди Альбу за неделю до кубкового финала

«Интер Майами» выиграл у «Торонто» в матче МЛС
Андрей Кузичев
Корреспондент
21 сентября. «Интер Майами» — «Торонто» — 4:0. Лионель Месси передает капитанскую повязку.
Фото USA Today Sports
21 сентября. «Интер Майами» — «Торонто» — 4:0. Факундо Фариас забил гол.
Фото USA Today Sports
21 сентября. «Интер Майами» — «Торонто» — 4:0. Роберт Тэйлор бьет по воротам.
Фото USA Today Sports
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Разгромная победа «Интер Майами» над «Торонто» оказалась омрачена вынужденными заменами двух звезд.
США. МЛС. Неделя 26
21 сент, 02:37. DRV PNK Stadium (Форт-Лодердейл)
Интер Майами
4:0
Торонто

Во время паузы на матчи сборных, куда уехала вся идеальная атакующая тройка «Интер Майами» в лице Лионеля Месси, Хосефа Мартинеса и Тэйлора, возникла иллюзия, что «цапли» научились побеждать без своего капитана. Однако яркая игра против «Канзас Сити» (3:2) оказалась лишь иллюзией, и когда аргентинской звезды не оказалось в заявке в день визита в Атланту, команде из Флориды жестко напомнили, что вообще-то она один из аутсайдеров МЛС.

После тех 2:5 шансы «Майами» попасть в плей-офф уменьшились, хотя семь очков отставания от занимающего девятое место «Ди Си Юнайтед» при двух играх в запасе все-таки не кажутся пропастью. А с другими прямыми конкурентами — «Шарлотт» и «Нью-Йорк Сити» — предстоит сыграть на финишном отрезке регулярного чемпионате. Тем не менее, Херардо Мартино вынужден определяться с приоритетами. Во-первых, пропуск в плей-офф остается журавлем в небе. Во-вторых, место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ уже гарантировала победа в Кубке лиг, и, возможно, правильнее сконцентрироваться на предстоящем через неделю финале Открытого Кубка США.

Лионель Месси перед матчем с &laquo;Торонто&raquo;. Месси выйдет в стартовом составе «Интер Майами» на матч против «Торонто»

Наконец, нужно беречь Месси, который из-за мышечного переутомления пропустил как отборочный матч ЧМ-2026 с Боливией, так и первую после паузы игру за клуб. «Нам предстоит провести много важных матчей за короткий промежуток времени, и одна из моих обязанностей как тренера — заботиться о моих игроках и помогать им принимать трудные решения, которые дадут нам наилучшие шансы сохранить здоровье всех в этот напряженный период. Начиная со среды, у нас есть шесть матчей за 18 дней. То есть, по одному матчу каждые три дня, включая финал Открытого Кубка США», — говорил Мартино накануне игры.

Однако в итоге против главного аутсайдера лиги «Торонто» в стартовом составе оказались не только сбривший бороду Месси, но и все получившие паузу в Атланте ключевые игроки, включая Жорди Альбу, Кривцова и Мартинеса. Отматывая время назад, задаешься вопросом: какой в этом был смысл, если Альба продержался до 34-й минуты, а Месси — до 37-й?! Судя по выражению их лиц в момент и после замен, далеко не факт, что два ветерана будут готовы сыграть в кубковом финале.

Жорди Альба и&nbsp;Лионель Месси. Месси и Альбу заменили в конце первого тайма матча «Интер Майами» — «Торонто»

Неужели Мартино все-таки решил погнаться за двумя зайцами и рискнул? Или таким опасным оппонентом казался проваливающий сезон, но совсем не простой «Торонто»? Все-таки не может быть слабой команда, в которой есть отметившийся в итоге попаданием в штангу Инсинье, Бернардески, легенда американского футбола Брэдли и еще ряд крепких игроков. И канадцы на фоне слишком академичных поначалу хозяев местами смотрелись даже интереснее, а Керр откровенно простил «Майами», с добивания попав в штангу почти беззащитных ворот.

Про Месси и Альбу в это время можно сказать лишь одно — они старались. У Лео даже имелся убойный момент, когда он замыкали диагональ на дальней штанге. Но было хорошо видно — два давних друга далеки от своего лучшего состояния. Ни легкости, ни куража. Да и, как оказалось, с канадцами «цапли» справились бы и без них.

21 сентября. «Интер Майами» — «Торонто» — 4:0. Факундо Фариас забил гол.
Фото USA Today Sports

Для начала Фариас расстрелял ворота, когда голкипер гостей неловко отбил мяч в центр штрафной. А Тэйлор, которого придержали в резерве и выпустили в итоге вместо Месси, и вовсе сотворил маленький шедевр. После того как он заложил вираж вдоль радиуса штрафной и запустил мяч в дальний угол, все только и шутили, что финн превратился в Лео. Но смешно не были ни в этот момент, ни после гола в исполнении Кремаски, ни в эпизоде с эффектно оформленным Тэйлором голевым дублем.

21 сентября. «Интер Майами» — «Торонто» — 4:0. Роберт Тэйлор бьет по воротам.
Фото USA Today Sports

Напротив, в Сети разлетелись кадры со слезами на глазах Дэвида Бекхэма в момент замены Месси. А самый дотошные изучили запись предматчевой разминки и поймали момент, где аргентинец держится за заднюю поверхность бедра и словно прислушивается к своему состоянию. Наконец Мартино в перерыве подтвердил: обе замены были вынужденными, и теперь состояние Месси и Альбы оценят в течение ближайших дней. Но как бы оказавшийся неоправданный риск не стоил «Майами» второго титула.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Торонто
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