Мартино рискнул и потерял Месси и Жорди Альбу за неделю до кубкового финала

Разгромная победа «Интер Майами» над «Торонто» оказалась омрачена вынужденными заменами двух звезд.

Во время паузы на матчи сборных, куда уехала вся идеальная атакующая тройка «Интер Майами» в лице Лионеля Месси, Хосефа Мартинеса и Тэйлора, возникла иллюзия, что «цапли» научились побеждать без своего капитана. Однако яркая игра против «Канзас Сити» (3:2) оказалась лишь иллюзией, и когда аргентинской звезды не оказалось в заявке в день визита в Атланту, команде из Флориды жестко напомнили, что вообще-то она один из аутсайдеров МЛС.

После тех 2:5 шансы «Майами» попасть в плей-офф уменьшились, хотя семь очков отставания от занимающего девятое место «Ди Си Юнайтед» при двух играх в запасе все-таки не кажутся пропастью. А с другими прямыми конкурентами — «Шарлотт» и «Нью-Йорк Сити» — предстоит сыграть на финишном отрезке регулярного чемпионате. Тем не менее, Херардо Мартино вынужден определяться с приоритетами. Во-первых, пропуск в плей-офф остается журавлем в небе. Во-вторых, место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ уже гарантировала победа в Кубке лиг, и, возможно, правильнее сконцентрироваться на предстоящем через неделю финале Открытого Кубка США.

Наконец, нужно беречь Месси, который из-за мышечного переутомления пропустил как отборочный матч ЧМ-2026 с Боливией, так и первую после паузы игру за клуб. «Нам предстоит провести много важных матчей за короткий промежуток времени, и одна из моих обязанностей как тренера — заботиться о моих игроках и помогать им принимать трудные решения, которые дадут нам наилучшие шансы сохранить здоровье всех в этот напряженный период. Начиная со среды, у нас есть шесть матчей за 18 дней. То есть, по одному матчу каждые три дня, включая финал Открытого Кубка США», — говорил Мартино накануне игры.

Однако в итоге против главного аутсайдера лиги «Торонто» в стартовом составе оказались не только сбривший бороду Месси, но и все получившие паузу в Атланте ключевые игроки, включая Жорди Альбу, Кривцова и Мартинеса. Отматывая время назад, задаешься вопросом: какой в этом был смысл, если Альба продержался до 34-й минуты, а Месси — до 37-й?! Судя по выражению их лиц в момент и после замен, далеко не факт, что два ветерана будут готовы сыграть в кубковом финале.

Неужели Мартино все-таки решил погнаться за двумя зайцами и рискнул? Или таким опасным оппонентом казался проваливающий сезон, но совсем не простой «Торонто»? Все-таки не может быть слабой команда, в которой есть отметившийся в итоге попаданием в штангу Инсинье, Бернардески, легенда американского футбола Брэдли и еще ряд крепких игроков. И канадцы на фоне слишком академичных поначалу хозяев местами смотрелись даже интереснее, а Керр откровенно простил «Майами», с добивания попав в штангу почти беззащитных ворот.

Про Месси и Альбу в это время можно сказать лишь одно — они старались. У Лео даже имелся убойный момент, когда он замыкали диагональ на дальней штанге. Но было хорошо видно — два давних друга далеки от своего лучшего состояния. Ни легкости, ни куража. Да и, как оказалось, с канадцами «цапли» справились бы и без них.

21 сентября. «Интер Майами» — «Торонто» — 4:0. Факундо Фариас забил гол. Фото USA Today Sports

Для начала Фариас расстрелял ворота, когда голкипер гостей неловко отбил мяч в центр штрафной. А Тэйлор, которого придержали в резерве и выпустили в итоге вместо Месси, и вовсе сотворил маленький шедевр. После того как он заложил вираж вдоль радиуса штрафной и запустил мяч в дальний угол, все только и шутили, что финн превратился в Лео. Но смешно не были ни в этот момент, ни после гола в исполнении Кремаски, ни в эпизоде с эффектно оформленным Тэйлором голевым дублем.

21 сентября. «Интер Майами» — «Торонто» — 4:0. Роберт Тэйлор бьет по воротам. Фото USA Today Sports

Напротив, в Сети разлетелись кадры со слезами на глазах Дэвида Бекхэма в момент замены Месси. А самый дотошные изучили запись предматчевой разминки и поймали момент, где аргентинец держится за заднюю поверхность бедра и словно прислушивается к своему состоянию. Наконец Мартино в перерыве подтвердил: обе замены были вынужденными, и теперь состояние Месси и Альбы оценят в течение ближайших дней. Но как бы оказавшийся неоправданный риск не стоил «Майами» второго титула.