Личная жизнь Лионеля Месси: образцовый брак с подругой детства, большая семья и роскошные дома по всему миру

Нападающий и его супруга воспитывают троих детей.

Где жил и живет сейчас

Лионель Месси родился 24 июня 1987?года в городе Росарио (Аргентина). Именно здесь в 5-летнем возрасте он начал делать первые шаги в футболе, клуб его детства — «Ньюэллз Олд Бойз».

Великой карьеры могло и не быть: когда мальчику было 11 лет, врачи поставили ему диагноз — дефицит соматотропина (гормона роста). Дорогостоящее лечение смогла покрыть «Барселона» — в столицу Каталонии он поехал на просмотр в сопровождении отца.

В 2000 году спортивный директор каталонцев Карлес Рексач под впечатлением от тренировки юного футболиста предложил ему контракт. Так как под рукой не было листка бумаги, функционер написал договор от руки на салфетке. Клуб не только оплатил лечение Лионеля, но и перевез всю семью Месси в Каталонию.

Именно в «Барселоне» Месси завоевал всемирную любовь фанатов. В составе клуба нападающий стал 10-кратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок Испании, восемь раз — Суперкубок страны, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и трижды — в Суперкубке УЕФА, переписав многие рекорды.

Однако летом 2021 года Месси покинул сине-гранатовых и перебрался в «ПСЖ». В Париже дела у футболиста шли не очень. Несмотря на выигранное чемпионство и завоеванный Суперкубок Франции, от парижан с Лионелем ждали намного большего. Спустя два сезона аргентинец в статусе свободного агента при наличии вариантов в Саудовской Аравии уехал в США, подписав контракт с «Интер Майами».

К этому моменту Месси исполнил свою главную мечту — со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Триумф в конце 2022 года на ЧМ в Катаре позволил форварду собрать полную коллекцию трофеев с национальной командой после победы на Кубке Америки (2021) и устроенном матче между чемпионами Южной Америки и Европы — Финалиссиме (с Италией). Также форвард выигрывал молодежный чемпионат мира и Олимпийские игры в Пекине-2008.

Лионель Месси в 2005 году. Фото Global Look Press

Семья Лионеля Месси: где он вырос

Отец Лео Хорхе Орасио был работником сталелитейного завода, в юности играл в футбол. Мать будущей звезды Селия Мария Куччиттини работала уборщицей. Осложняло ситуацию то, что детство Месси пришлось на экономический кризис в Аргентине, поэтому семья жила бедно.

Бабушка Селия Оливера мечтала, чтобы ее внук был футболистом, поэтому водила его в секцию. К сожалению, увидеть успех нападающего она не смогла: женщина умерла, когда подростку было 11 лет. Игрок до сих пор посвящает свои голы бабушке.

Сейчас Хорхе Орасио — официальный агент своего сына, также он ведет все его финансовые дела. Мама занимается домом и помогает воспитывать внуков.

У Месси есть два старших брата Родриго и Матиас, а также младшая сестра Мария Соль. Родриго выполняет функции пресс-атташе игрока и следит за его расписанием, а Матиас возглавляет благотворительный фонд Лионеля. Сестра имеет свой бренд по пошиву купальников.

Антонелла Рокуццо и Лионель Месси. Фото Global Look Press

Личная жизнь Лионеля Месси: романы, жена и дети

Аргентинский нападающий до женитьбы не был замечен в большом количестве романов. Известно только, что в 18 лет он встречался с моделью Макареной Лемос, которой было всего 14 лет. Этим отношениям способствовал отец девушки, который хотел устроить хорошее будущее дочери. Но вовремя вмешалась мать футболиста, вскоре отношения они разорвали. Недолго Лео встречался с моделями Лусианой Саласар, Клаудией Чьярдоне и Анной Вербер, пока в 2009-м он не вышел в свет с Антонеллой Рокуццо, уроженкой Росарио. Молодые люди были знакомы с детства, так как их родители дружили.

В ноябре 2012 года у пары родился первенец, сын Тьяго. Футболист даже сделал татуировку на ноге с его именем и изображением рук. Еще через три года появился на свет второй сын — Матео, в 2018-м семья стала еще больше — родился мальчик Чиро.

Возлюбленные решили узаконить свои отношения только в 2017 году. Свадьба прошла в родном городе Росарио в присутствии 260 гостей и 157 представителей СМИ. Молодожены не принимали подарки, своих друзей и близких они попросили перевести деньги на счет благотворительного фонда Techo. Медовый месяц Лео и Антонелла провели на Карибских островах.

Из всех жен футболистов Антонелла Рокуццо отличается скромностью, девушка ни разу не попадала в скандалы. Она много времени уделяет воспитанию детей, занимается благотворительностью и поддерживает супруга на трибунах.

«Я восхищаюсь ею. У нее много хороших качеств: характер, она всегда в прекрасном настроении и отлично справляется со всеми проблемами. Она очень умна и хороша во всех аспектах жизни», — признался Месси.

Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Скандалы Месси: суд из-за мошенничества и соперничество с Роналду

Аргентинец имеет репутацию скромного и увлеченного любимым делом спортсмена, однако даже он попадал в скандалы. В 2013-м Лионеля Месси обвинили в предумышленном мошенничестве с налогами. Испанская прокуратура после расследования заявила, что футболист и его отец-агент не уплатили в национальную казну порядка 4 миллионов евро. Обвиняемые свою вину отрицали. В 2016 году нападающего приговорили к тюремному заключению сроком на один год и девять месяцев. Но в итоге Лео заплатил штраф в размере 2 миллионов евро, его отец — 1 миллион.

Лионеля Месси постоянно сравнивают с Криштиану Роналду. Оба — лучшие футболисты своего поколения и, возможно, всех времен. В период с 2009 по 2018 год форварды играли в чемпионате Испании за «Барселону» и «Реал» и встречались в эль-класико. В активе аргентинца до 2023 года — семь «Золотых мячей», у португальца — пять.

Соперничество Месси и Роналду выходит далеко за рамки футбола. Так многие мировые бренды используют их противостояние в рекламных целях. Например, Louis Vuitton решил снять их вместе для рекламы специального дорожного чемодана для транспортировки Кубка мира перед ЧМ-2022 в Катаре. На ней Месси и Роналду играют в шахматы. Но бренд не стал разжигать ссору между игроками: фигуры на шахматной доске повторяют одну из партий матча между Магнусом Карлсеном и Хикару Накамурой в 2018 году. К слову, тогда эта партия завершилась вничью. Оба спортсмена часто в интервью признаются, что не испытывают неприязненных чувств друг к другу, ажиотаж создают лишь фанаты.

Весной 2023 года Месси попал в неприятную ситуацию с отстранением от тренировок в «ПСЖ», его лишили зарплаты за две недели. Причиной наказания стала поездка Лионеля с семьей в Саудовскую Аравию — игрок выполняет функции туристического посла страны. В рамках контракта он обязан принимать участие в ряде мероприятий. Правда, аргентинец выбрал не самый удачный момент: боссы парижан не оценили, что нападающий уехал на фоне неудачной серии команды.

Фото Соцсети

Чем владеет Месси: парк автомобилей, частный самолет и свои компании

В разное время Месси был лицом таких брендов, как Pro Evolution Soccer, Adidas, MasterCard, Xbox, McDonald's, Danone, Pepsi, Lay's. Контракты с этими компаниями принесли ему, по разным оценкам, сотни миллионов евро.

Интерес к развитию новых технологий есть у большинства влиятельных людей, Месси — не исключение. Он вложился в холдинговую компанию Play Time Sports-Tech HoldCo LLC. Деятельность организации — помощь перспективным стартапам в сфере футбольных технологий.

Месси также инвестирует деньги. Например, он вложился в криптовалютную платформу Socios. Сотрудничество приносит ему 20 миллионов долларов в год.

В 2010 году Лионель купил винодельню Casa Bianchi в Аргентине. Компания выпускает серию вин с этикеткой в виде футбольной майки или футбольного мяча. Все вырученные деньги идут на благотворительность.

В 2017-м футболист стал владельцем гостиничной сети MiM Hotels, она входит в Majestic Hotel Group. Курорты расположены на Ибице, Мальорке и в Барселоне. Гостиница в столице Каталонии просуществовала недолго: в 2017 году здание пришлось снести из-за того, что балконы не отвечали технике безопасности, был высок риск обрушения. С 2021 года открылась еще одна точка — зимний курорт в долине Аран. Новый четырехзвездочный отель включает 141 номер, зону спа с крытым бассейном, фитнес-центр и услуги горного гида.

Лионель Месси и Антуан Гризманн вложились в быстро развивающуюся сеть ресторанов Vice в Испании. В 2020 году аргентинец начал продвигать бренд собственной одежды The Messi Store. Но и этого показалось игроку мало: в Китае футболист построил парк развлечений Messi Experience Park. На территории расположены аттракционы, отели и торговый центр.

Месси — посол доброй воли Детского фонда ООН. Так зимой 2013-го футболист пожертвовал 152 тысячи евро на реконструкцию спортивного центра в родном городе Росарио.

У Лео есть свой фонд, совместно с благотворительной организацией UNICEF он помогает детям по всему миру. Например, в 2017-м Месси вложил собственные сбережения в постройку школы для детей, которые осиротели из-за войны в Сирии. В 2019-м направил 218 тысяч долларов на продовольствие и воду для жителей Кении.

«Мы решили создать Фонд Лео Месси, и я буду продолжать бороться, чтобы сделать детей счастливыми. Буду бороться с той же силой и самоотверженностью, с какой играю в футбол», — говорил Месси.

Перебравшись в США, Месси обзавелся роскошным особняком стоимостью 10,8 миллиона долларов. Дом расположен на береговой линии Форт-Лодердейла. Площадь составляет 975 квадратных метров, в нем есть восемь спальных комнат, девять ванных, тренажерный зал, спа, гараж и бассейн. На территории есть выход к причалу.

Также футболист в 2022 году приобрел люксовые апартаменты в Санни-Айлс-Бич, штата Флорида (США). В квартире — четыре комнаты, четыре ванных и терраса площадью 640 квадратных метров.

В пригороде Барселоны у аргентинского нападающего построено поместье стоимостью 7 миллионов долларов с видом на горы и пляж. Местоположение было выбрано не случайно: Кастельдефельс имеет бесполетную зону. На его территории расположены открытый бассейн, тренажерный зал, спа, театр и, конечно, футбольное поле. После завершения карьеры игрок планирует проводить время в Барселоне и в своем родном городе Росарио, где уже купил большой дом для всей семьи.

Как и у многих спортсменов, у аргентинца большая коллекция автомобилей. В его гараже есть Ferrari F430 Spyder, Pagani Zonda Tricolore, Maserati Gran Turismo, Dodge Charger SRT8.

Месси — обладатель частного самолета Gulfstream V 2004 года, покупка обошлась ему в 15 миллионов долларов. На борту есть две кухни, две ванные комнаты. Общее количество мест для пассажиров — 16. Форвард сделал эксклюзивный дизайн: на хвосте изображен его любимый номер 10, а на ступеньках лестницы нанесены имена всех членов его семьи.