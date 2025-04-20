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Сегодня, 05:10

Месси заставили защищаться, «Атланта» в глубоком кризисе, Миранчук никак не может забить

Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Подробности игрового дня в МЛС.

На характере

США. МЛС. Неделя 9.
19 апреля, 23:30. Lower.com Field (Коламбус)
Коламбус Крю
0:1
Интер

Можно, конечно, предположить, что мысли футболистов «Интер Майами» были вдали от Коламбуса. Регулярный чемпионат в МЛС длинный, а в Кубке чемпионов КОНКАКАФ — пора решающих матчей. Через несколько дней «цапель» ждет первый раунд полуфинального противостояния с Ванкувером. Только это будет слишком простое и банальное объяснение того, что «Коламбус» наиграл на 3,14 xG, а звездные гости во главе с Месси, Суаресом и Жорди Альбой — на 0,85 ожидаемого гола.

Такие цифры, как и соотношение ударов (16-7), могут быть чем угодно, только не случайностью. Некий эмоциональный спад у «Интера» действительно присутствует, и на внутренней арене он не побеждал с 30 марта. Разошелся миром с «Торонто» (1:1) и «Чикаго» (0:0), а в Кубке чемпионов был проигран первый четвертьфинал с «Лос-Анджелесом» (0:1, 3:1). До субботы — всего одна победа в апреле с учетом всех турниров. Тогда успех принесли невероятные эмоции. Сейчас же выигрыш получился трудовым. Как победный гол, который с подачи Вейнгандта в падении забил головой Кремаски.

Нападающий &laquo;Интер Майами&raquo; Луис Суарес укусил своего одноклубника Жорди Альбу.Суарес опять кусается. Форвард атаковал своего одноклубника Жорди Альбу — тот даже упал от боли

Самый показательный момент для краткого пересказа сложностей команды Хавьера Маскерано во второй тайме — Месси, который разряжает обстановку, вынося мяч из собственной штрафной. Согласитесь, это говорит о многом. Но, может, именно такой пахотой «Интер» и заслужил удачу в концовке, когда вингер сборной Венгрии Газдаг перемудрил, пытаясь забить пяткой. А в добавленное арбитром время игрок «Коламбуса» не забил с линии площади ворот. Победу в споре за лидерство в Восточной конференции «Интер» добыл на зубах и остался единственной командой лиги с нулем в графе «Поражения».

Катастрофа в Филадельфии

США. МЛС. Неделя 9.
20 апреля, 02:30. Subaru Park (Честер)
Филадельфия
3:0
Атланта

У «Атланты», которая выиграла лишь два матча из предыдущих восьми, свои проблемы. Главная — завышенные ожидания. Заплатив рекордные в истории МЛС деньги за Латте Лата и вернув из АПЛ Альмирона, в Джорджии рассчитывали на прорыв. Как в результатах, так и в качестве футбола. Пока получается со скрипом, и прошлогодняя — обескровленная распродажей звезд (Альмада, Якумакис) — команда во главе с и. о. главного тренера Робом Валентино смотрелась предпочтительнее. Как с точки зрения характера, так и в плане построения игры.

У Ронни Дейлы, который делал чемпионом «Нью-Йорк Сити», пока все сложно. Прежней игры, упрощенной и прагматичной, уже нет, а новые идеи не приживаются. Взять того же Альмирона. Парагваец — звезда лиги и легенда «пятиполосных». Игрок чемпионского состава-2019 наряду с голкипером Гьюзаном. Однако то, что казалось идеальной расстановкой на бумаге, не так действенно на поле. Поэтому Дейла пытается экспериментировать, периодически меняя один из элементов в тройке атакующих полузащитников. Игру с «Далласом» начал на скамейке Миранчук. Матч в Филадельфии — Лобжанидзе.

Фото ФК «Атланта»

Но баланса как не было, так и нет. К тому же добавляют головной боли кадровые проблемы. Никак не наберет прошлогоднюю форму дважды получавший травмы левый латераль Педру Амадор. Месяц пропустил забивавший в предыдущем чемпионате важные мячи Тиаре. А в отчетной игре уже в первом тайме замены потребовались защитнику сборной Норвегии Грегерсену и опорнику Муюмба. Что до пропущенных «Атлантой» мячей — это традиционные ошибки, которым идеально подходит эпитет «дикие». В первом случае не удалось нормально вынести мяч из штрафной. Во втором случилась потеря, а вратарь, что называется, не выручил.

Как следствие — общая нервозность передается атаке, и не помогает даже удаление Лукича. Серб, который некоторое время играл под началом Александра Кержакова за «Спартак» из Субботицы, получил вторую желтую карточку за то, что мешал пробить штрафной после фола на Миранчуке. В большинстве же «Атланта» не забила ничего, потому что Латте Лат словно никого не видел и с разворота бил на трибуны. Лобжанидзе из отличной позиции попал в штангу, а удар Миранчука головой с нескольких метров остановил голкипер сборной Ямайки Блейк. Зато вышедший со скамейки израильтянин Барибо добил «Атланту» с какой-то издевательской легкостью. Кризис «пятиполосных» все глубже.

2
Алексей Миранчук
Лионель Месси
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
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