У Миранчука новый тренер в «Атланте». Он уже выигрывал МЛС и в одних трусах отжимался в честь чемпионства

У Ронни Дейлы есть опыт и в Европе.

Команда Алексея Миранчука «Атланта Юнайтед» объявила о смене главного тренера — на место американца Роба Валентино пришел опытный Ронни Дейла. 49-летний норвежец уже успешно работал в МЛС, а в Европе возглавлял несколько известных клубов.

Что известно о назначении

«Атланта» объявила о подписании контракта с Дейлой до конца 2027 года — в МЛС чемпионат проходит по системе «весна-осень» и начинается в феврале-марте. Ранее в клубе сменился и спортивный директор — 16 декабря было объявлено о приходе американца Криса Хендерсона, который ранее занимал эту должность в «Интер Майами».

Дейла уже работал в МЛС, и, по словам руководства «Атланты», перед приглашением норвежца это учитывалось. «Мы рады приветствовать Ронни в качестве нового главного тренера «Атланты Юнайтед». У него есть опыт побед в различных чемпионатах по всему миру, включая МЛС, и его знание лиги было ключевым фактором в нашем поиске. Мы считаем, что его стиль игры соответствует философии клуба, поскольку мы стремимся создать команду, которая будет постоянно бороться за трофеи», — приветствовал тренера президент и генеральный директор клуба Гарт Лагерви.

Дейла выигрывал Кубок МЛС и экстравагантно праздновал успех

С января 2020-го по июнь 2022 года норвежец возглавлял «Нью-Йорк Сити». Под его руководством команда в 2021 году стала чемпионом — в финале Кубка МЛС она обыграла «Портленд» в серии пенальти послей ничьей 1:1 в основное время. Причем в клубе тогда не было больших звезд: «Нью-Йорк» обладал 11-м составом в лиге, по данным Transfermarkt, а выделить можно было только нынешнего форварда «Лацио» Тати Кастельяноса.

Забавным элементом финала стало то, что после победы Дейла разделся до трусов и начал отжиматься, смотря на выигранный трофей. Норвежец пообещал сделать это в 2020 году, когда приходил на пост главного тренера. Как оказалось, он исполнил подобное не в первый раз — игроки норвежского «Стремсгодсета», где он работал на старте карьеры, вспоминали, как тренер перед одним из важных матчей пришел на общее собрание в одних стрингах. Это помогло игрокам сбросить напряжение.

В «Атланте» Ронни подобных обещаний пока не делал, но заявил о серьезном настрое на работу. «Хочу поблагодарить за предоставленную мне возможность и не могу нарадоваться тому, что присоединился к «Атланте Юнайтед». Это клуб с прекрасными владельцами, отличными условиями и амбициями. Я рад вернуться в МЛС — здесь конкурентный чемпионат, который мне нравится. С нетерпением жду начала работы с игроками», — высказался тренер.

Фото Global Look Press

Норвежец возглавлял известные европейские команды

Дейла выиграл несколько трофеев и в Европе. На родине привел «Стремсгодсет» к чемпионству и победе в Кубке Норвегии в 2013 и 2010 годах соответственно. После Норвегии он работал с «Селтиком» — с ним дважды стал чемпионом Шотландии и один раз выиграл Кубок лиги. Далее он возглавлял «Волеренгу», «Нью-Йорк Сити», «Брюгге» и «Стандард». В «Атланту» он пришел после короткого отрезка в «Аль-Вахде» из ОАЭ.

За «Атланту» выступает россиянин Алексей Миранчук: он присоединился к команде летом, но быстро стал одним из ее лидеров. В 14 матчах на счету атакующего полузащитника семь результативных действий. «Юнайтед» в этом сезоне добрался до четвертьфинала Кубка МЛС, по пути выбив одного из фаворитов розыгрыша — «Интер Майами».