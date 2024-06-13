Тревожные слова от кумира миллионов.

Что случилось

36-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью телеканалу ESPN признался, что больше не будет менять команду.

«Интер» — мой последний клуб, — подчеркнул чемпион мира. — Я люблю играть в футбол, и сейчас мне нравится это делать гораздо больше, так как я осознаю: времени осталось все меньше».

При этом Месси в том же интервью заявил: «Я не готов завершать карьеру».

Что это значит?

Контракт Лео с «Майами» завершается в декабре 2025 года. К тому времени ему исполнится 38 лет. Если все так, как говорит аргентинец, то остается лишь один шанс, при котором великий нападающий не завершит карьеру через год, — продление контракта с американским клубом. Пока неизвестно, подпишет ли Месси новое соглашение.

Фото AFP

Нет уверенности и в том, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года в США, Мексике и Канаде. Сам Месси недавно высказался на эту тему в интервью Infobae: «Это зависит от моего физического состояния и от того, смогу ли я конкурировать, помогать партнерам по команде. Еще остается время, и я не знаю, как буду чувствовать себя».

Добавим, что ЧМ-2026 может стать рекордным для Лео — еще ни один футболист не играл на шести мировых первенствах.

В какой он форме?

Сейчас Месси готовится к выступлению на Кубке Америки в США, где действующие чемпионы мира считаются фаворитами. Уже 20 июня турнир стартует для Аргентины матчем против сборной Перу.

Сам Лео пока совершенно не подает признаков скорого завершения карьеры. Лидер «Интер Майами» в сезоне МЛС-2024 забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач в 12 матчах. Команда аргентинца лидирует в Восточной конференции с 35 очками и имеет шанс впервые в истории выиграть МЛС.

Фото AFP

Какие еще были варианты завершения карьеры?

Месси не раз говорил, что мечтает завершить карьеру в «Барселоне», где он и получал футбольное образование. Аргентинец мог вернуться в испанский клуб летом 2023 года, когда он стал свободным агентом после ухода из «ПСЖ», но из-за финансовых трудностей сине-гранатовые не смогли подписать контракт с аргентинцем. Сам Лео признавался: «Я слышал, что ради моего возвращения «Барселона» должна была пройти массу разных процедур, включая увольнение людей, продажу футболистов и снижение зарплат. Честно говоря, не очень хотелось переживать из-за этого, а потом думать, как изменения повлияли на мое возвращение».

Другим вариантом завершения карьеры Месси был его родной клуб — «Ньюэллс Олд Бойз» из Росарио. Однако свежие слова Лионеля указывают на то, что этот трансфер так и не состоится.