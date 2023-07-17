Презентация Месси в США едва не обернулась провалом. Начало отложили на два часа из-за бури, но в итоге получилось красиво

Заодно представили и Бускетса.

Воскресенье, 16 июля, обречено было стать невероятно важным днем для МЛС. Во-первых, должна была состояться презентация Лионеля Месси в качестве игрока «Интер Майами» — мероприятие было намечено на стадионе клуба. Во-вторых, «Интер Майами» официально объявил о подписании контракта с Серхио Бускетсом — многолетним партнером Месси по «Барселоне», который этим летом покинул Каталонию в качестве свободного агента.

Но, как говорится, что-то пошло не так. Для начала официальный Twitter-аккаунт МЛС в новости о подписании Бускетса перепутал фото, поставив картинку с Альваро Арбелоа. Ошибку быстро заметили и по соцсетям пошла волна шуток.

Людям из МЛС надо при этом отдать должное: они не только оперативно исправили косяк, но и не стали делать вид, будто ничего не произошло, тоже попробовав отшутиться — мол, Арбелоа и Бускетс так похожи, а админу мы купим новые очки.

Но на этом беды не закончились. Примерно за 40 минут до официально заявленного времени начала презентации Месси (а заодно и Бускетса) над стадионом в Майами разразилась даже не гроза, а настоящая буря.

Хотя еще за час до этого ничего не предвещало подобного. В окрестностях стадиона собравшиеся фанаты устроили фиесту — с песнями, танцами и барабанами.

Вовсю продавались футболки и прочая атрибутика с десяткой на спине.

Приехавший на мероприятие владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, как всегда безупречно одетый, улыбался всем широкой улыбкой.

На стадион даже привели козу (или козла). Наверное, отсылка многим понятна, но пояснение все же нужно: в английском языке слово «коза» — goat — совпадает с популярной аббревиатурой GOAT, которую часто используют в медиа или соцсетях журналисты и болельщики. Расшифровывается это как greatest of all time — лучший на все времена. Придумал ее, кстати, Мухаммед Али. Применимо ли это к Месси? Разумеется.

С одной стороны, болельщиков гроза не особенно напугала. Они мокли под проливным дождем, но продолжали скандировать имя того, ради кого они все собрались.

С другой стороны, были и пугающие моменты. Например, когда в разгар бури публика пыталась проникнуть на стадион, чтобы укрыться от дождя хоть под какими-то навесами, но на входе толпу сдерживала охрана. По сообщениям в соцсетях, на нескольких воротах секьюрити потеряли контроль над ситуацией и ретировались, и часть болельщиков проникла внутрь — в том числе те, у кого не было билетов. К счастью, никто не пострадал — во всяком случае, сообщений об этом не поступало.

В последние же пару дней до презентации самой популярной темой, связанной с Месси, был поход аргентинца вместе с женой Антонеллой и тремя детьми в продуктовый супермаркет в Майами. По соцсетям широко разлетелось фото, где он стоит вместе с тележкой, доверху набитой покупками.

Из содержимого пакетов можно рассмотреть только хлопья для завтрака марки Lucky Charms. Многие, кстати, обратили внимание на то, что Месси пошел магазин Publix — это локальная флоридская сеть супермаркетов, популярная среди местных жителей. Может, конечно, все дело в том, что Publix — это один из партнеров «Интер Майами», но все равно получилось удачно — Лео, мол, ведет себя, как настоящий флоридец.

Кажется, что узнавать Месси народ начал только на кассе. В итоге он оставил отбиваться от поклонников Антонеллу, а сам предпочел побыстрее ретироваться в припаркованную на стоянке машину. Но это, конечно, не сравнимо с безумием, которое сопровождало Лео в Барселоне, Париже или в Аргентине.

В итоге презентация началась на два часа позже — в 20.30 вместо заявленных изначально 18.30. Сам Месси вместе с женой и детьми приехал примерно за 40 минут до начала, когда гроза уже стихла. Вскоре появился и Бускетс — тоже вместе с семьей.

Сама церемония получилась довольно стандартной. Сначала Бекхэм и другие официальные лица говорили положенные случаю речи, затем пригласили Бускетса и вручили ему футболку, потом снова речи от официальных лиц — «мы обещали привезти в Майами лучших игроков мира и вот этот день настал» — и, наконец, под бодрую музыку в стиле реггетон, невероятно популярную в Латинской Америке, на сцену пригласили Месси.

Аргентинцу вручили майку с 10-м номером на спине, после чего он обратился с небольшой речью к собравшимся болельщикам (в итоге 18-тысячная арена оказалась заполнена до отказа).

«Мы всегда будем делать все возможное для этой команды. Я очень рад, что выбрал этот город и этот проект. Уверен, мы получим массу удовольствия. Сейчас я очень взволнован. Хочу помочь «Интер Майами» продолжать расти», — сказал Лео.

Дальше был салют, а затем на табло показали ролик, в котором Месси приветствуют местные знаменитости — от суперзвезды НБА Стефа Карри и главного тренера сборной США по футболу Грега Белхалтера до мэра Майами Фрэнсиса Суареса.

Наконец, на сцену вышли семьи Месси и Бускетса, двое младших детей Бекхэма — сын Круз и дочь Харпер Севен — сделали групповое фото, а завершилось все опять же салютом.

Вся презентация продлилась в итоге около получаса. И, несмотря на бурю и связанные с ней проблемой, смотрелось все, в общем, красиво.