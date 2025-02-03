В США будет русское дерби: Шапи против Миранчука. Сулейманов теперь тоже в МЛС

Будет играть за «Спортинг Канзас-Сити»

25-летний экс-нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перешел в американский «Спортинг Канзас-Сити». По данным Transfermarkt, нынешний клуб вингера «Арис» получит за трансфер 2,4 миллиона евро. Теперь в главной лиге США МЛС два российских футболиста: в «Атланте» с прошлого года выступает Алексей Миранчук.

Дайте два

В «Спортинге» рады новичку — на сайте клуба с удовольствием перечислили все регалии воспитанника «Краснодара»: «За почти восемь лет профессиональной карьеры Сулейманов забил 55 мячей и отдал 46 результативных передач, сыграв более 300 матчей в России, Турции, Израиле и Греции. Этот левоногий вингер может похвастаться опытом участия в главных клубных соревнованиях Европы, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций, и выступал в качестве игрока молодежной сборной на уровнях от U-16 до U-21».

А еще новый клуб россиянина не постеснялся поприветствовать форварда в социальных сетях на русском языке и с использованием триколора РФ:

Это важная деталь, потому что у того же Алексея Миранчука, выступающего за «Атланту», с этим были проблемы: поначалу клуб не помещал флаг России рядом с ним при обнародовании стартового состава.

Кроме Шапи, клуб из Канзас-Сити подписал воспитанника «Манчестер Сити» и одноклубника россиянина по «Арису» Ману Гарсию. Правда, 27-летний испанец обошелся дороже — по данным Transfermarkt, «Спортинг» отдал за него 3,6 миллиона евро.

Богатая карьера

Американцы в анонсе действительно не преувеличили — у Шапи более чем насыщенный футбольный путь. После потери места в стартовом составе «Краснодара» и, по сути, всяких перспектив, Сулейманов в 2021 году отправился путешествовать по разным лигам.

Первую остановку он совершил в сезоне-2021/22 — в турецком «Гиресунспоре» (32 матча, 3 гола, 3 ассиста). После был израильский «Хапоэль Беэр-Шева» (сезон-2022/23, 35 матчей, 5+6), следом — аренда и полноценный трансфер в «Арис» из Салоников. За греческую команду вингер отыграл 51 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.

Магомед-Шапи Сулейманов в сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда матч с Миранчуком?

Нескоро. «Атланта», за которую с недавних пор выступает Алексей Миранчук, представляет Восточную конференцию, тогда как «Спортинг» Шапи играет в Западной. Так что пересекутся россияне только в плей-офф — если повезет.

Аналогичная ситуация с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Но тут Шапи улыбнулась удача — клубы сыграют в первом отборочном раунде Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Это случится 19 февраля, ответная встреча назначена на 26 число.

«Спортинг» брал Кубок МЛС два раза — в 2000-м и 2013 годах. Поможет ли Шапи взять новый?