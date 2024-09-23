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Сегодня, 08:15

Флаг России вывесили в США на матче Миранчука. Алексей точно заметил его

На матче Миранчука в США вывесили флаг России
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Алексей Миранчук.
Фото Brett Davis — Imagn Images
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Нашего игрока любят в Америке.
США. МЛС. Неделя 27
22 сент, 02:30. Red Bull Arena (Гаррисон (Нью-Джерси))
Нью-Йорк Ред Буллз
2:2
Атланта

Поддержка для Алексея

Алексей Миранчук быстро адаптировался к футболу в США. В четверг в матче против «Интер Майами» (2:2) полузащитник сборной России отметился точным ударом издали, а в воскресной игре с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:2) реализовал 11-метровый удар. Причем поразил ворота, за которыми находился российский флаг. Алексей не мог его не заметить.

Кто конкретно принес на стадион наш государственный символ, неизвестно: снимки с этим моментом были опубликованы обычными пользователями в соцсетях. Но видно, что флаг появился именно в то время, когда Миранчук подошел к мячу для исполнения 11-метрового удара. Отметим и то, что, судя по всему, это не гостевая трибуна, то есть на ней сидели поклонники «Ред Буллс».

Алексей Миранчук в&nbsp;матче против &laquo;Нью-Йорк Ред Буллз&raquo;. «Миранчук на другом уровне». Реакция американцев на второй гол Миранчука в «Атланте»

Мини-скандал с триколором в соцсетях

Ранее «Атланта», публикуя состав в соцсетях, напротив фамилии каждого игрока размещала флаги стран, которые указывали на их гражданство. Исключением стал Миранчук. На это обратили внимание не только болельщики, но и официальный аккаунт сборной России, разместивший картинку с триколором, подписав ее: «Вы потеряли кое-что важное».

Директор по коммуникациям американского клуба пообещал разобраться с ситуацией, и в итоге клуб оригинально вышел из ситуации. «Атланта» не стала размещать российский триколор, а поступила иначе — теперь на графике с составом никакие флаги не указываются вообще.

Российский триколор попадал в объективы камер и во время чемпионата Европы

На матче открытия Евро-2024 Германия — Шотландия во время исполнения пенальти в концовке первого тайма на трибуне за воротами шотландцев показали болельщиков с двумя вывешенными российскими флагами.

Позднее наш триколор можно было заметить и во время других встреч на турнире, в том числе на игре Сербия — Англия.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед

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