Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 04:50

500 долларов, чтобы увидеть Месси на скамейке. Лео вышел на замену и осчастливил Нью-Йорк еще одним голом

Андрей Кузичев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
Премьера аргентинской звезды в МЛС получилась яркой.

«Нью-Йорк РБ» — «Интер Майами» — 0:2 (0:1)
Голы: Гомес, 37 (0:1). Месси, 89 (0:2).

За первые восемь матчей в Америке Лионель Месси успел многое. Забил десять мячей, отдал три результативных передачи и спровоцировал автогол соперника. Но главное — при помощи старых друзей Жорди Альбы и Бускетса полностью преобразил «Интер Майами», для которого Кубок лиг стал первым трофеем в недолгой истории клуба, а до победы в Открытом кубке США теперь остался один шаг.

Но если в этих турнирах «цапли» зависели только от себя и могли ни на кого не оглядываться, то в регулярном чемпионате МЛС им нужно не только совершить одиннадцать (по числу оставшихся матчей) подвигов Геракла, но и ждать осечек конкурентов. Только если все сойдется воедино, «Интер» сумеет вскочить на подножку уходящего в плей-офф поезда.

И хотя с Месси и сценариями нескольких матчей с его участием поверишь во что угодно, включая инопланетян и рептилоидов, иначе как чудом такой сценарий не назовешь. Для этого достаточно посмотреть на стартовую позицию после возобновления чемпионата. Это последнее место в конференции и 14 очков отставания от занимающего девятое место и претендующего на уайлд-кард «Чикаго Файр». Правда, при двух играх в запасе, что несколько облегчает задачу. Однако это не отменяет для клуба Дэвида Бекхэма популярный в соцсетях статус «Все сложно». Даже очень.

Но нужно играть, и удивлять, как Херардо Мартино. В кубковом полуфинале тренер «цапель» перестроился на схему с тремя центральными защитниками, а в Нью-Йорке ее скорректировал. Настолько, что Месси начал игру на скамейке запасных! С одной стороны — немыслимо Вместе с тем понимаешь, что проще простого — загнать свою звезду, выжав из нее все соки. Так что Лео значился в стратегическом резерве в компании Бускется и Хосефа Мартинеса. Зато в старт попали подписанные летом аргентинцы — 19-летний Авилес и 20-летний Фариас.

Как команде из Флориды удалось увеличить число легионеров и вписаться в потолок зарплат? Все дело в возрасте новичков и действующей в МЛС программе «Инициатива U-22». В ее рамках клуб имеет право подписывать до трех молодых игроков, причем иностранцы попадают под действие данного правила только при первом контракте в американской лиге.

Стоимость приобретения таких футболистов не нужно включать в бюджет, поэтому «Интер» смог выложить за упомянутую парочку аргентинцев и 20-летнего парагвайца Гомеса огромные по меркам лиги 17 миллионов долларов. Зато такие новобранцы не лишают клуб слотов так называемых назначенных игроков, а их зарплата не может превышать 150 тысяч долларов, что дает клубам возможность рисковать с молодежью и развивать ее.

А рядом с такими мастерами, как Месси, она растет на глазах, впитывая советы ветеранов, и обретает уверенность в своих силах. Вот и в Нью-Йорке, где Месси в компании основного владельца «Интер Майами» Хорхе Маса успел встретиться с Новаком Джоковичем, счет голам открыл Гомес. А Месси и Бускетс ему аплодировали, вскочив со скамейки в порыве эмоций.

Смотрелось это очень трогательно и красиво, а видео мгновенно завирусилось в Интернете. Однако сектор фанатов гостей скандировал: «Мы хотим Месси!». И это естественное желание. Особенно, если учесть, что самый дешевый билет на игру по данным Varsky Sports стоил 500 долларов. И те, кто не пожалел своих денег ради возможность увидеть легенду вживую, дождались своего часа на 60-й минуте.

В этот момент весь стадион направил свои смартфоны на бровку, где появился капитан гостей. Они к тому моменту в основном защищались, а Каллендер в воротах периодически включал режим супермена. Но вышли Месси c Бускетсом и все успокоили, а аргентинец снова забил. Хотя для начала, заставив сфолить на себе в радиусе штрафной, Месси попал в «стенку».

Но не мог же он оставить разочарованными тех, кто пришел на трибуны только ради него! Изумительный пас «шведкой» в направлении 18-летнего Кремаски мимо обескураженных защитников, мгновенное открывание под ответную передачу и гол в пустые ворота. Эта музыка будет вечной! А погоня за местом в плей-офф продолжится в ночь на четверг гостевым матчем с «Нью-Ингланд Революшн».

Лионель Месси
ФК Интер Майами
Обсудить
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Еще одна безумная ночь с Месси. Двумя передачами спас безнадежную игру и вышел в финал Кубка США