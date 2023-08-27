500 долларов, чтобы увидеть Месси на скамейке. Лео вышел на замену и осчастливил Нью-Йорк еще одним голом

Премьера аргентинской звезды в МЛС получилась яркой.

«Нью-Йорк РБ» — «Интер Майами» — 0:2 (0:1)

Голы: Гомес, 37 (0:1). Месси, 89 (0:2).

За первые восемь матчей в Америке Лионель Месси успел многое. Забил десять мячей, отдал три результативных передачи и спровоцировал автогол соперника. Но главное — при помощи старых друзей Жорди Альбы и Бускетса полностью преобразил «Интер Майами», для которого Кубок лиг стал первым трофеем в недолгой истории клуба, а до победы в Открытом кубке США теперь остался один шаг.

Но если в этих турнирах «цапли» зависели только от себя и могли ни на кого не оглядываться, то в регулярном чемпионате МЛС им нужно не только совершить одиннадцать (по числу оставшихся матчей) подвигов Геракла, но и ждать осечек конкурентов. Только если все сойдется воедино, «Интер» сумеет вскочить на подножку уходящего в плей-офф поезда.

И хотя с Месси и сценариями нескольких матчей с его участием поверишь во что угодно, включая инопланетян и рептилоидов, иначе как чудом такой сценарий не назовешь. Для этого достаточно посмотреть на стартовую позицию после возобновления чемпионата. Это последнее место в конференции и 14 очков отставания от занимающего девятое место и претендующего на уайлд-кард «Чикаго Файр». Правда, при двух играх в запасе, что несколько облегчает задачу. Однако это не отменяет для клуба Дэвида Бекхэма популярный в соцсетях статус «Все сложно». Даже очень.

Но нужно играть, и удивлять, как Херардо Мартино. В кубковом полуфинале тренер «цапель» перестроился на схему с тремя центральными защитниками, а в Нью-Йорке ее скорректировал. Настолько, что Месси начал игру на скамейке запасных! С одной стороны — немыслимо Вместе с тем понимаешь, что проще простого — загнать свою звезду, выжав из нее все соки. Так что Лео значился в стратегическом резерве в компании Бускется и Хосефа Мартинеса. Зато в старт попали подписанные летом аргентинцы — 19-летний Авилес и 20-летний Фариас.

Как команде из Флориды удалось увеличить число легионеров и вписаться в потолок зарплат? Все дело в возрасте новичков и действующей в МЛС программе «Инициатива U-22». В ее рамках клуб имеет право подписывать до трех молодых игроков, причем иностранцы попадают под действие данного правила только при первом контракте в американской лиге.

Стоимость приобретения таких футболистов не нужно включать в бюджет, поэтому «Интер» смог выложить за упомянутую парочку аргентинцев и 20-летнего парагвайца Гомеса огромные по меркам лиги 17 миллионов долларов. Зато такие новобранцы не лишают клуб слотов так называемых назначенных игроков, а их зарплата не может превышать 150 тысяч долларов, что дает клубам возможность рисковать с молодежью и развивать ее.

А рядом с такими мастерами, как Месси, она растет на глазах, впитывая советы ветеранов, и обретает уверенность в своих силах. Вот и в Нью-Йорке, где Месси в компании основного владельца «Интер Майами» Хорхе Маса успел встретиться с Новаком Джоковичем, счет голам открыл Гомес. А Месси и Бускетс ему аплодировали, вскочив со скамейки в порыве эмоций.

Смотрелось это очень трогательно и красиво, а видео мгновенно завирусилось в Интернете. Однако сектор фанатов гостей скандировал: «Мы хотим Месси!». И это естественное желание. Особенно, если учесть, что самый дешевый билет на игру по данным Varsky Sports стоил 500 долларов. И те, кто не пожалел своих денег ради возможность увидеть легенду вживую, дождались своего часа на 60-й минуте.

В этот момент весь стадион направил свои смартфоны на бровку, где появился капитан гостей. Они к тому моменту в основном защищались, а Каллендер в воротах периодически включал режим супермена. Но вышли Месси c Бускетсом и все успокоили, а аргентинец снова забил. Хотя для начала, заставив сфолить на себе в радиусе штрафной, Месси попал в «стенку».

Но не мог же он оставить разочарованными тех, кто пришел на трибуны только ради него! Изумительный пас «шведкой» в направлении 18-летнего Кремаски мимо обескураженных защитников, мгновенное открывание под ответную передачу и гол в пустые ворота. Эта музыка будет вечной! А погоня за местом в плей-офф продолжится в ночь на четверг гостевым матчем с «Нью-Ингланд Революшн».