Сказка «Атланты» закончена. Команда Миранчука выбила Месси, но вылетела после гола сына партнера Марадоны на ЧМ-1986

Первый американский сезон российского легионера завершился поражением от «Орландо».

Трудно поверить, что после победы над «Интер Майами», которая отправила в досрочный отпуск звездную компанию во главе с Месси, Суаресом и Бускетсом, «Атланту Юнайтед» может что-то испугать. А тем более — регламент МЛС, где, начиная с четвертьфинала, больше нет серий до двух побед, и все решается в единственном матче на поле команды, которая заняла более высокое место в регулярном чемпионате. Так что на своем стадионе «пятиполосные» теперь сыграют только в следующем сезоне.

А чужие поля — в последнее время чуть ли не родная стихия для команды Роба Валентино. В гостях «Атланта» переиграла и «Монреаль» в стыках, и «Интер» в третьем матче серии. А еще раньше — в ключевой игре регулярки — превзошла своего четвертьфинального соперника «Орландо». Причем «львы» тогда тоже были мотивированы задачей финишировать в конференции четвертыми и получить преимущество своего поля. И «пятиполосные» тогда прошли по грани после нереализованного Миранчуком пенальти.

Интересный, кстати, момент. Исход серии с «Интером» — сенсация только с точки зрения мест в таблице. Если же брать результаты, то в пяти матчах сезона «Атланта» проиграла «цаплям» лишь раз при трех победах (двух в гостях) и одной ничьей. А это — та самая закономерность, исключающая понятие случайности. Так что и перед четвертьфиналом расклад для «Юнайтед» выглядел вполне себе оптимистичным. Оба матча регулярки завершились в пользу команды из Джорджии (2:0, 2:1), а самый яркий на данный момент игрок «пятиполосных» Лобжанидзе открывал счет в обеих встречах.

Да и в целом никто в нынешнем сезоне не пасует перед записными фаворитами. Хромавший на обе ноги во второй части регулярки «Нью-Йорк РБ» Сандро Шварца вслед за действующим чемпионом «Коламбусом» выбил своих соседей из «Нью-Йорк Сити». А «Сиэтл» в четвертьфинале оставил у разбитого корыта победителя Западной конференции «Лос-Анджелес» с французскими легендами Льорисом и Жиру. Так что возможный успех «Атланты» вполне себе вписывался в осенние тренды. Вот только на поле реализовать задуманное не получалось.

«Орландо» ожидаемо владел инициативой, но при этом ничего особенного хозяева сопернику не предлагали. Попадание Торреса в штангу на первых минутах — вот, собственно, и все. Но при этом «львы» выжали максимум из углового, когда мяч отскочил на ногу Рамиро Энрике. Сыну победителя ЧМ-1986 Эктора Энрике, который после знаменитого гола Диего Марадоны в ворота сборной Англии постоянно шутил, что капитан не мог не забить после его передачи, ведь Энрике-старший был последним из аргентинцев, кто на своей половине коснулся мяча перед легендарным проходом капитана.

Вот Энрике-младший точно не мог промахнуться из площади ворот, не оставив шансов проводившему 300-й матч в МЛС Гьюзану. Это, впрочем, не выглядело приговором, так как «Атланта» в решающей части сезона регулярно разворачивала в свою пользу неудачно начинавшиеся матчи. Однако в этот раз проблемы «пятиполосных» росли, как снежный ком. В концовке первого тайма травмировался Тиаре, который дважды забил в решающем матче с «Интером» и стал автором победного мяча в октябрьской игре в Орландо. А сразу после перерыва из-за сотрясения мозга поле покинул сменивший сенегальца Риос.

У Валентино просто не оставалось вариантов, кроме как отправить в центр нападения Лобжанидзе. Но, как ни странно, вынужденные перестановки вдохнули в гостей новую жизнь. «Пятиполосные» стали чаще комбинировать за счет коротких передач. В одной из таких атак инициативу на себя взял Миранчук, но мяч после его удара от ноги соперника попал в сетку с внешней стороны. Так что когда на замену уходил Дэкс Маккарти, сохранялась вера в то, что это не последние мгновения в карьере выходящего на пенсию 37-летнего ветерана.

Однако расшатать оборону «Орландо» в позиционном нападении у гостей не получалось. Когда же гости пытались доставить мяч в штрафную верхом, трудно было рассчитывать, что — как и в матче за сборную с Сирией — Миранчук забьет головой. Хотя один раз уже в добавленное арбитром время позиция для атаки была хорошая, но мяч прошел выше цели. А уже за мгновения до финального свистка после комбинации с Педру Амадором россиянин мог бить сам, однако предпочел разыграть мяч до верного, а Уильямс не использовал прострел португальского латераля.

Сказка «Атланты» закончена, но это точно был сезон, которым можно гордиться.

В самый ответственный момент «Юнайтед» стал настоящей командой, а голы и передачи российского новичка оказались исключительно важными. Сыграть против Месси и обыграть его команду — дорогого стоит. Это особые эмоции, а в чемпионате-2025 от уже адаптировавшегося в Америке Миранчука будут ждать большего. Но и усиливаться нынешней почти беззвездной «Атланте» нужно обязательно.