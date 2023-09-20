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Сегодня, 19:00

Новый особняк Месси в США: его стоимость почти 11 миллионов долларов

Месси приобрел дом стоимостью 10,75 миллиона долларов во Флориде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Лионель Месси с женой и детьми будет жить в роскошном особняке в Майами.
Фото Global Look Press
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Еще один роскошный дом легенды.

Где расположен особняк Месси в Майами

В начале сентября стало известно, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси приобрел новую недвижимость в США. 36-летний футболист купил особняк на набережной в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида. Семикратный обладатель «Золотого мяча» заплатил за него 10,75 миллиона долларов.

Дом находится рядом с домашним стадионом «Интер Майами». Добраться до тренировочного центра можно за 15 минуты на автомобиле. Дополнительное удобство — наличие выхода к двум лодочным причалам, чтобы отправиться в путешествие на яхте вместе с семьей.

Что есть в новом доме Месси

По данным Forbes, площадь виллы составляет 975 квадратных метров. На территории комплекса есть 9 ванных комнат, гараж для трех машин, бассейн, тренажерный зал, балкон с шикарным видом на город и 8 спален (самая большая — 148 квадратных метров). Для супруги нападающего Антонеллы Рокуццо также оборудован спа-салон, где можно проводить косметические процедуры.

Ранее особняк принадлежал Джону и Стейси Дикерсон. Весной 2022 года они приобрели его за девять миллионов долларов. Зданию уже более 30 лет. Коттедж построили в 1988 году, а спустя 12 лет его расширили до нынешних размеров. Как утверждают риелторы, Месси будет платить 83,4 тысячи долларов в качестве налога на недвижимость.

Где еще есть дома Месси

У Месси также есть объекты недвижимости в Барселоне, на Ибице и в родном городе Росарио. В аргентинском особняке установлены тренажерный зал, кинотеатр и большой подземный гараж на 15 автомобилей. Актуален вопрос, где Лео будет жить на постоянной основе по завершении футбольной карьеры — на родине или в Барселоне. В любом случае, пока он всерьез обосновался в США.

Также в 2019 году Месси приобрел квартиру в жилом небоскребе Porsche Design Tower в Санни-Айлс-Бич (Флорида). В 60-этажном здании есть несколько лифтов, предназначенных для перевозки машин в апартаменты хозяев транспортных средств. В небоскребе работает большой ресторан и построена гостиная с видом на Атлантический океан.

Лионель Месси. Лионель Месси: биография и карьера в футболе, достижения и личная жизнь

Как сообщают СМИ, эти апартаменты обошлись капитану сборной Аргентины в 5 миллионов долларов. В квартире Месси шесть спален — в каждой из них присутствует отдельная ванная (они выполнены из мрамора и золота).

Наконец, в 2021 году Лео потратил примерно 7,5 миллиона долларов за жилье в башне Регалия в Майами. Нападающий выкупил в здании 9-й этаж с примерной площадью в 550 квадратных метров. Одна квартира из итальянского мрамора состоит из четырех спален и нескольких комнат с ванной. Для жильцов работают спа-салоны, фитнес-залы, студии йоги и шесть бассейнов.

Кто соседи семьи Месси в Майами

Месси — не первая звезда, обосновавшаяся в южном регионе Флориды. Так, бразильская супермодель Жизель Бюндхен пару недель назад приобрела дом за 9,1 миллиона долларов в районе Саутвест-Ранчес. По информации TMZ, бывшая жена американского футболиста Тома Брэди теперь будет жить в особняке с теннисным кортом и 9 спальнями. На территории также расположены две конные площадки, пруд для рыбалки и футбольное поле.

Другие звездные соседи семьи Лео во Флориде — рэпер Питбуль (вилла в городе Пайнкрест), модельер Томми Хилфигер, певица и актриса Дженнифер Лопес, певица Шакира, а также владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм с женой Викторией и детьми.

Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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