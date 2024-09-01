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«Атланта» выиграла дерби у «Шарлотт». Миранчук уже становится ключевой фигурой

«Атланта» с Алексеем Миранчуком обыграла «Шарлотт» в матче МЛС
Андрей Кузичев
Корреспондент
Алексей Миранчук в матче против клуба «Шарлотт».
Фото USA Today Sports
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Важная победа команды российского легионера.
США. МЛС. Неделя 24
01 сент, 02:30. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Шарлотт
0:1
Атланта

В паузе между турами исполняющий обязанности главного тренера «Атланты Юнайтед» Роб Валентино много времени посвятил отработке игре в атаке и реализации моментов. Для «пятиполосных» это едва ли не главная проблема, так как во всей лиге у них худшая разность между ожидаемыми и реальными голами. Согласно статистике «Атланта» должна была отправить мяч в сетку 51 раз, но по факту до логического завершения довела только 35 атак.

Большие надежды Валентино связывает с Алексеем Миранчуком. Хотя, странно было бы услышать другие слова о футболисте, который обошелся в круглую сумму, и призван заменить аргентинского чемпиона мира Альмаду. Верят в россиянина и новые одноклубники. «Он повысил уровень на тренировках, и еще он очень хороший парень. Так что он нам очень поможет. Мы видели много видео соперника, и где мы можем его наказать. Думаю, это очень хорошо подойдет Алексею», — говорил перед дерби норвежский защитник Грегерсен.

И, надо сказать, что субботняя игра не напоминала встречу команд, которые в таблице разделяют десять очков. «Атланта» ни в чем не уступала хозяевам, большую часть матча владея инициативой, а оборона «Шарлотт» (28 пропущенных мячей, второй показатель в МЛС) не выглядела неприступной. Миранчук же принял самое активно участие в поиске слабых мест в оборонительных порядках соперника.

Алексей Миранчук. Миранчук дебютировал в МЛС одновременно с Ройсом. И звездный немец затмил россиянина

Начал с неточного удара с подбора. Продолжил — серией обостряющих передач и в целом неплохо понимал, чего ждать от партнеров. Например, Алексей интересно комбинировал с вингером сборной Грузии Лобжанидзе. А мягкий заброс к площади ворот — отсыл к лучшим играм за «Аталанту» в прошлом сезоне, когда Джан Пьеро Гасперини отправлял нашего легионера на правый край атакующей тройки. Только Тиаре — отнюдь не Скамакка, и падению сенегальца, который так и не пересекся в «Гавре» с Далером Кузяевым (уехал в Штаты после выхода в лигу 1), арбитр не поверил.

Ну а Шанде Силве, которого Миранчук нашел передачей слева от ворот, не хватило точности, чтобы закрутить мяч в дальний угол. У «Шарлотт» и таких моментов в первом тайме не было, так что Гьюзан остался без серьезной работы. Зато хорват Калина выдал два впечатляющий сейва. В первом случае в броске остановил удар Тиаре головой. Во втором — не позволил Лобжанидзе забить на последней минуте тайма. Эту атаку, кстати, подготовил Миранчук. Поняв, что судья не собирается наказывать хозяев за попадание мяча в руку, отпасовал Леннону, а тот уже прострелил на Лобжанидзе.

Аджани Форчун.
Фото USA Today Sports

После перерыва поначалу ничего не поменялось. В том плане, что «Атланта» была острее, но никак не могла забить, а Миранчук оставался заметной фигурой. В одной атаке он сам оказался на острие, но подачу прервал защитник сборной США Рим. И трудно понять, как никто не отличился, когда после углового в исполнении россиянина мяч пролетел через площадь ворот. В конце концов, на все это устал смотреть опорный хавбек Форчун. Сам забрал мяч, сам дотащил его до штрафной, и сам же пробил в низом в дальний угол.

Возможно, такой простоты «Атланте» и не хватало, а после первого гола тринидадца на таком уровне «пятиполосным» пришлось переключаться на прагматичный режим. Точнее, так заставил играть активизировавшийся соперник. Один раз «Шарлотт» простил гостей, но в целом нельзя говорить, что те отказались от контригры. А замененный по истечения 90 минут Миранчук на непростом отрезке обеспечивал выход из обороны.

Для премьеры в стартовом составе получилось весьма достойно. Да и результат порадовал. Особенно на фоне домашнего поражения «Торонто» в параллельном матче. Догнать идущих восьмыми канадцев вполне реально. Следующая игра «Атланты» — дома против аутсайдера конференции «Нэшвилла».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
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