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Сегодня, 12:45

Миранчук вновь без флага России в соцсетях «Атланты». На этот раз обделили еще и боливийца

В соцсетях «Атланты» не указали российский флаг рядом с фото Миранчука
Артемий Кутейников
Корреспондент
Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук
Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Новый «технический сбой»?

Полузащитник Алексей Миранчук снова остался без российского флага в соцсетях «Атланты Юнайтед». Ранее такое уже случалось, а клуб называл произошедшее «техническим сбоем».

Что случилось на этот раз

«Атланта» в соцсетях выпустила пост, в котором отметила своих футболистов, вызванных в сборные во время текущей международной паузы. Каждого сопровождала фотография с его национальным флагом за спиной: однако россиянин Миранчук и боливиец Эфраин Моралес позировали на обычном фоне.

«Из плей-офф на мировую арену. Семь наших игроков вызваны на международные матчи в ноябрьское окно ФИФА», — говорится в описании поста.

В комментариях некоторые пользователи удивились отсутствию флага у Миранчука. Одна из версий состоит в том, что фотографии с национальными символами были сделаны перед началом сезона, а Алексей высадился в команде в его середине. Правда, боливиец Моралес, у которого тоже отсутствует флаг, — вообще воспитанник «Атланты», а еще имеет гражданство США.

Как «Атланта» выкручивалась в прошлый раз

В прошлый раз про флаг Миранчука забыли в посте со стартовым составом на игру с «Шарлотт» 1 сентября. Решение назвали «техническим сбоем», а через какое-то время флаги в принципе исчезли у всех игроков. Клуб заявлял, что это никак не связано с россиянином, а лишь является обновлением внешнего вида публикаций.

«Атланта» опубликовала пост со стартовым составом без национальности футболистов по просьбе юристов Миранчука? Нет, это не так. Клуб решил изменить графический дизайн», — прокомментировали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Алексей Миранчук. Флаг России вывесили в США на матче Миранчука. Алексей точно заметил его

Также в команде говорили, что значимость инцидента явно преувеличена, а сам Миранчук вряд ли заметил отсутствие флага в публикации со стартовым составом, хотя подобное произошло два раза.

«Честно говоря, мы не уверены, отреагировал ли он вообще как-то на это. Алексей не говорил с нами. Насколько мы знаем, он ничего не заметил. Миранчук сосредоточен на футболе, а не на наших социальных сетях. Он стал отличным дополнением к команде», — заявила пресс-служба «Атланты».

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Атланта» сотворила сенсацию в плей-офф

Команда Алексея Миранчука с трудом заехала в плей-офф МЛС: в последнем туре регулярного чемпионата запрыгнула на девятую строчку Восточной конференции и лишь в серии пенальти обыграла «Монреаль» в плей-ин.

Первым соперником «Атланты» в плей-офф стал победитель регулярки «Интер Майами» — в упорном трехматчевом противостоянии «Юнайтед» сотворил сенсацию и выбил одного из фаворитов турнира. Сам россиянин отметился в этой дуэли двумя голевыми передачами. Всего у него семь результативных действий в 13 играх за новую команду.

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