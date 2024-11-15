Миранчук вновь без флага России в соцсетях «Атланты». На этот раз обделили еще и боливийца

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Полузащитник Алексей Миранчук снова остался без российского флага в соцсетях «Атланты Юнайтед». Ранее такое уже случалось, а клуб называл произошедшее «техническим сбоем».
«Атланта» в соцсетях выпустила пост, в котором отметила своих футболистов, вызванных в сборные во время текущей международной паузы. Каждого сопровождала фотография с его национальным флагом за спиной: однако россиянин Миранчук и боливиец Эфраин Моралес позировали на обычном фоне.
«Из плей-офф на мировую арену. Семь наших игроков вызваны на международные матчи в ноябрьское окно ФИФА», — говорится в описании поста.
В комментариях некоторые пользователи удивились отсутствию флага у Миранчука. Одна из версий состоит в том, что фотографии с национальными символами были сделаны перед началом сезона, а Алексей высадился в команде в его середине. Правда, боливиец Моралес, у которого тоже отсутствует флаг, — вообще воспитанник «Атланты», а еще имеет гражданство США.
В прошлый раз про флаг Миранчука забыли в посте со стартовым составом на игру с «Шарлотт» 1 сентября. Решение назвали «техническим сбоем», а через какое-то время флаги в принципе исчезли у всех игроков. Клуб заявлял, что это никак не связано с россиянином, а лишь является обновлением внешнего вида публикаций.
«Атланта» опубликовала пост со стартовым составом без национальности футболистов по просьбе юристов Миранчука? Нет, это не так. Клуб решил изменить графический дизайн», — прокомментировали «СЭ» в пресс-службе клуба.
Также в команде говорили, что значимость инцидента явно преувеличена, а сам Миранчук вряд ли заметил отсутствие флага в публикации со стартовым составом, хотя подобное произошло два раза.
«Честно говоря, мы не уверены, отреагировал ли он вообще как-то на это. Алексей не говорил с нами. Насколько мы знаем, он ничего не заметил. Миранчук сосредоточен на футболе, а не на наших социальных сетях. Он стал отличным дополнением к команде», — заявила пресс-служба «Атланты».
Команда Алексея Миранчука с трудом заехала в плей-офф МЛС: в последнем туре регулярного чемпионата запрыгнула на девятую строчку Восточной конференции и лишь в серии пенальти обыграла «Монреаль» в плей-ин.
Первым соперником «Атланты» в плей-офф стал победитель регулярки «Интер Майами» — в упорном трехматчевом противостоянии «Юнайтед» сотворил сенсацию и выбил одного из фаворитов турнира. Сам россиянин отметился в этой дуэли двумя голевыми передачами. Всего у него семь результативных действий в 13 играх за новую команду.