Адиев подтвердил возможность продления контракта со сборной Казахстана до конца Евро-2024

Сегодня, 22:26
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре «СЭ» ответил на вопрос о сроке нового контракта со сборной.
— Действительно ли ваш контракт будет заключен до конца чемпионата Европы 2024?
— Пока что идут переговоры.
— То есть пока вам ничего не известно о сроке?
— Об этом сроке идет речь.
— Финальное решение примется после сборов в ноябре?
— Я девятого ноября буду в Казахстане и там будет окончательное решение.
Ранее по информации «РБ Спорт» стало известно, что новый контракт Магомеда Адиева со сборной Казахстана, по которому стороны сейчас ведут переговоры, будет действовать до конца чемпионата Европы 2024 года.
Адиев является главным тренером сборной Казахстана с 27 апреля. Под его руководством команда стала победителем своей группы в Лиге наций. Нынешний контракт тренера рассчитан до лета 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования