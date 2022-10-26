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Сегодня, 22:26

Адиев подтвердил возможность продления контракта со сборной Казахстана до конца Евро-2024

Мария Куцубеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре «СЭ» ответил на вопрос о сроке нового контракта со сборной.

— Действительно ли ваш контракт будет заключен до конца чемпионата Европы 2024?

— Пока что идут переговоры.

— То есть пока вам ничего не известно о сроке?

— Об этом сроке идет речь.

— Финальное решение примется после сборов в ноябре?

— Я девятого ноября буду в Казахстане и там будет окончательное решение.

Ранее по информации «РБ Спорт» стало известно, что новый контракт Магомеда Адиева со сборной Казахстана, по которому стороны сейчас ведут переговоры, будет действовать до конца чемпионата Европы 2024 года.

Адиев является главным тренером сборной Казахстана с 27 апреля. Под его руководством команда стала победителем своей группы в Лиге наций. Нынешний контракт тренера рассчитан до лета 2023 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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Стал известен срок возможного нового контракта Магомеда Адиева со сборной Казахстана