Адиев: «На связи с Черчесовым. Хочу, чтобы Казахстан побеждал под его руководством»

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в комментарии «СЭ» оценил работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

«Мы на связи со Станиславом Саламовичем, желаю ему удачи. Хочу, чтобы Казахстан побеждал под руководством Черчесова. Слова о Холанне? Это же Черчесов, мы его все знаем. Желаю ему удачи!» — сказал Адиев «СЭ».

5 октября у команды Черчесова начнется мини-сбор перед матчем с австрийцами в Лиге наций — он пройдет 10 октября в Линце.

13 октября Казахстан примет в Алма-Ате Словению.