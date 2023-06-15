Аке объяснил, почему Нидерланды проиграли Хорватии в полуфинале Лиги наций

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке прокомментировал поражение от Хорватии (2:4 д.в.) в полуфинале Лиги наций.

«Было сложно. В первом тайме мы действовали очень хорошо, создавали моменты и много владели мячом, но во втором соперник вернулся в игру, прижал нас и после этого мы уже не контролировали ход встречи», — цитирует пресс-служба УЕФА Аке.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между сборными Испании и Италии. Проигравшая команда сыграет с Нидерландами в матче за третье место.